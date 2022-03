Tietyistä Marimekko-mukeista povataan yhtä suuria hittejä kuin muumimukeista – asiantuntija nimeää 2 mukia, joita kannattaa jemmata

Huutokauppa Helanderin asiantuntija ennustaa Unikko-mukeille todellista arvonnousua. Hän kertoo hinta-arvion 12:lle mukille.

Jotkut vihaavat, toiset rakastavat.

Marimekon ikoninen Unikko-kuosi on tuttu kaduilta, kodeista ja jopa televisiosta – eikä suosiolle näy loppua.

Huutokauppa Helanderin asiantuntija Minna Sirénin mukaan Maija Isolan vuonna 1964 suunnittelema ja Kristiina Isolan 90-luvulla uudistama kuosi villitsee nyt ihmisiä Aasiassa, Australiassa, Amerikassa, Saksassa ja Etelä-Euroopassa asti. Siksi Marimekon Oiva-mallisista Unikko-mukeista voi tulla muumimukien kaltainen, erittäin haluttu keräilytuote.

– Jos muumimukeista on parhaimmillaan maksettu jopa 10 000 euroa, sama voi tapahtua Unikko-mukien kanssa. Mikäli keräily kiinnostaa, se kannattaa aloittaa nyt, Sirén sanoo.

Siinä missä muumimukien suosiossa on tällä hetkellä nähtävissä pieni, mutta luultavasti väliaikainen notkahdus, into Unikko-mukeja kohtaan on asiantuntijan mukaan nousukiidossa.

Tällä hetkellä keräilijöitä kiinnostavat erityisesti tietyt Unikko-kuosin 50-vuotisjuhlavuoden mukimallit. Niitä on seitsemän erilaista, ja suosituimpien hinta-arvio on tällä hetkellä 150–200 euroa. Sirén arvioi, että hinnat voivat olla kohta 300 euroa.

Yksi halutuimmista juhlavuoden mukimalleista on mustapohjainen, oranssivalkokukkainen malli, jota Sirén kutsuu ”tosi spesiaaliksi”.

– Sitä ei löydy mistään, asiantuntija pamauttaa.

Myös niin sanottu Ruutu-Unikko on erityisen haluttu. Maija ja Emma Isolan suunnittelema moderni kuosi on sekin suunniteltu Unikon 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

– Koen, että se tulee olemaan seuraava iso juttu. Se kannattaa hankkia vielä, kun voi.

Unikko-mukeja on ainakin 65 erilaista mallia, mutta Marimekko ei ole tehnyt malleista erillistä listausta. Keräilijät ovat erityisen kiinnostuneita juhlavuoden mallien lisäksi tuotannosta poistuneista suosikeista ja muista erikoismukeista, kuten ruutumukeista.

Tällä hetkellä kiinnostus on Sirénin mukaan niin suurta, että mukin kunnolla ei ole vaikutusta.

– Vanhemmissa Unikko-mukeissa hyvän hinnan ehtona on vain olemassaolo. Kakkoslaatu tai värivirheet eivät vaikuta.

Unikko-mukien suosiosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Stockholms Auktionsverk: Tarjontaa on turhankin paljon Stockholms Auktionsverk Oy:n taideasiantuntija Helena Laakso uskoo, että Unikko-mukeille voi tulla nostetta mediahuomion myötä. Stockholms Auktionsverkissa Marimekosta ei kuitenkaan suuremmin innostuta, sillä tarjontaa on liikkeellä turhankin paljon. – Vintage-vaatteiden puolesta Marimekko on ollut kysyttyä ainakin 1960–70-lukujen osalta, mutta toimistolla kukaan ei oikein innostu Unikko-mukeista. Olemme olleet aika valikoivia sen suhteen, mitä otamme myyntiin, Laakso kertoo. Lisääntyneen huomion myötä saattaa olla Laakson mukaan mahdollista, että Marimekko iskee markkinarakoon valmistamalla mukeista numeroituja erikoiseriä. – Tämä on kuitenkin vain spekulaatio.

Näin Unikosta tuli hitti

Unikko-mukien ja koko kuosin suosion takana on monta onnistumista.

Ensimmäiset, nykyisestä poikkeavat Unikko-mukit valmistettiin Englannissa 1990-luvulla, mutta alkuaikoina ne eivät vielä kiinnostaneet suurta yleisöä. Made in England -pohjatekstillä varustettua ja Staffordshire Potteriesin valmistamaa mallia voi löytää yhä kirpputoreilta muutamalla kympillä.

Selkeä Unikko-huuma nähtiin vuoden 2004 paikkeilla, kun Sinkkuelämää-sarja nosti kuosin suuren maailman tietoisuuteen. Jaksossa I Love a Charade sinimustavalkoinen Unikko-kangas koristeli pöytiä hääkohtauksessa. Silloin Unikko-muki tunnettiin jo Arabian valmistamana ja Sami Ruotsalaisen suunnittelemana Oiva-mallina.

Nykyisenkaltainen suuri Unikko-huuma alkoi Sirénin mukaan pari vuotta sitten. Yhtäkkiä erityisesti aasialaiset tuntuivat rakastavan kuosia, joka oli suomalaisille tuttu jo menneiltä vuosikymmeniltä.

– Sieltä se on lähtenyt vyörymään. Nykyään kuosi on jopa vauraudeksi luokiteltava, Sirén kertoo.

Asiantuntija uskoo, että mukien suosion taustalla on käytännöllisyys sekä aika ajoin vaihtuva ilme. Vierailevat suunnittelijat, kuten japanilainen muotisuunnittelija Wataru Tominaga, ovat lisänneet mukin haluttavuutta.

Mukien suosio jatkuu, sillä siinä missä muotivirtaukset vaihtuvat vaatteissa varsin nopeasti, kodintavaroissa sykli on hitaampi.

– Marimekko on myös onnistunut yhdistämään Unikko-printtiä kiinnostavasti, muun muassa raitaan. Maija Isolan lisäksi kuosin suunnittelussa on ollut mukana muun muassa tyttärentytär Emma Isola.

Asiantuntija näkee, että vierailevien tekstiilisuunnittelijoiden mukit ovat haluttuja, koska niistä ei hetken päästä enää saa. Myös medianäkyvyys vaikuttaa.

– Maija Isolan elokuva on parhaillaan elokuvateattereissa. Kun se leviää, Isolan tuotannosta tulee entistä halutumpaa, Sirén veikkaa.

Väärennöksiä ei vielä liikkeellä

Suuren maailman tuntua Unikkoon on liittynyt skandaalien muodossa.

Vuonna 2008 Marimekko joutui kohun keskelle, kun Italialainen muotijätti Dolce & Gabbana käytti Unikko-kuosia luomuksissaan luvattomasti.

Sirén ei kuitenkaan ole kuullut, että Unikko-kuosia olisi kopioitu luvatta mukeissa.

Tulevaisuudessa kopioinnin riski on kuitenkin olemassa, sillä myös muumimukiväärennöksiä on nähty maailmalla.

Unikko-mukit ovat Sirénin mukaan ehdottomasti Marimekon mukeista ykköskeräilykohteita, mutta pari muutakin mallia on herättänyt laajamittaisempaa kiinnostusta.

– Maija Isolan kangasprinteistä tehdään nyt paljon Oiva-mukeja. Esimerkiksi tiikerikuviostaan tuttu Kaksoset-muki ja Kivet tuntuvat kiinnostavan.

Unikko-mukien hinta-arviot:

Huutokauppa Helanderin Minna Sirén arvioi tiettyjen Unikko-mukien hinnat. Sirénin mukaan mukien hinnat ovat nousussa.

Mukit on kuvattu Forssassa asuvan Unikkomuki-keräilijä Marianne Kaipilan luona. Kaipila omistaa yli 60 Unikko-mukia.

Vihreä & Punainen Unikko muki (Made in England) sekä keltainen Unikko vuodelta 2005. Hinta-arvioi 20 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 150–200 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 100 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 100 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 70 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 60 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 70 euroa.

Oiva / Unikko 50 vuotta -muki 2,5 dl. Design Maija Isola, Kristina Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 50 euroa.

Oiva / Unikko juhla 70 vuotta -muki 2,5 dl. Pinkki – punainen. Design Maija Isola, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 60 euroa.

Co-created -muki 2,5 dl. Valkoinen – vihreä. Design Maija Isola, Wataru Tominaga, Sami Ruotsalainen. Hinta-arvio 40 euroa.