Jaana remontoi saunatupansa noin 500 eurolla – kuvat näyttävät, millaisen muodonmuutoksen 20-neliöinen tila koki

Saunatuvan muodonmuutokseen tarvittiin vain maalia, hiomakone sekä käytettyinä ostetut kiuas, ovi ja ikkunat.

Jaana Kemppinen toteutti Sulkavalla sijaitsevan saunamökin remontin pienellä budjetilla. Terassin eteen on laitettu käytettynä ostetut ikkunat, jotka suojaavat syksyn kylmiltä tuulilta. Mökin vanha ovi uusittiin lasipintaisella ovella.

Pieksämäellä asuva Jaana Kemppinen mökkeilee perheensä kanssa Saimaan rannalla. Sulkavalla sijaitseva vanha tila on jaettu suvun kesken pienemmiksi osioiksi.

Kemppisen perheen rantatontille valmistuu ensi kesänä uusi mökki. Uudisrakentaminen on lisännyt intoa laittaa paikkaa kuntoon muiltakin osin.

Viime aikoina paikalle on rakentunut uusi kesäkeittiö, laituri ja perustukset mökille. Vanhaa pihaa on myös karsittu ylimääräisestä kasvillisuudesta.

Saunamökin pintaremontin toteutti Jaana, joka halusi säilyttää 40-luvulta olevassa mökissä vanhanajan tunnelman.

– Sauna tupineen on siirretty rantaan päätilalta vuonna 1964. Sen jälkeen sitä ei ole juurikaan ehostettu, joten oli jo aikakin käydä vähän pintoja läpi, Jaana kertoo.

Näin tilaan saatiin lisää valoa

Noin 20 neliön kokoisen saunatuvan muutos lähti liikkeelle terassin kunnostuksesta ja oviremontista. Tuvasta tuli valoisampi, kun mökkiin valittiin ovi, jossa on ikkuna.

– Oven ostimme Torista, kun joltain oli jäänyt ylimääräiseksi uusi mökkiovi. Hinta oli 50 euroa. Maalasimme vain puupinnalla olevan oven valkoiseksi.

” Mitat sattuivat käymään kuin nakutettu terassin tolppien väliin.

Terassi uusittiin kauttaaltaan ja suojaa siihen saatiin vanhoista ikkunoista, jotka sijoitettiin terassin eteen.

– Ikkunat ostimme käytettynä. Ne maksoivat 200 euroa. Mitat sattuivat käymään kuin nakutettu terassin tolppien väliin, Jaana kertoo.

Saunatupa ennen muutosta (ylhäällä) ja muutoksen jälkeen (alhaalla). Uusittu terassi muutti mökin ilmeen.

Vanha emännänkaappi oli maaliltaan lohkeillut. Jaana tuunasi sen uuteen uskoon hiomalla pinnat ja uusimalla maalipinnan.

Muutoksessa tärkeässä roolissa oli myös vanha emännänkaappi, joka on tuotu sota-aikaan Karjalasta. Huonekalu kaipasi tuunaamista, sillä kaapin maalipinta lohkeili ja ylimmät tasot olivat romahtaneet.

” Isoin työ oli kaikkien puupintojen hiomisessa.

Emännänkaapin tuunaukseen Jaanalta kului aikaa taukoineen noin kuukausi.

– Isoin työ oli kaikkien puupintojen hiomisessa. Vanha maalipinta saattaa reagoida uuden maalin kanssa, joten oli tärkeää hioa kaikki puupinnat kunnolla. Käytin työhön kahta erilaista hiomakonetta. Osan hioin käsin, Jaana kertoo.

Tämän lisäksi Jaana maalasi emännänkaapin valkoisella ja vaaleanvihreällä sekä vaihtoi vetimet ja yläkaapin tason uuteen vaneriin.

Kaapin alaosan Jaana maalasi, jotta sinne olisi helpompaa sijoitella tavaroita.

– Takaseinän jätin maalaamatta, sillä siellä on sota-aikaisia kirjoituksia, joihin on merkattu osoitteita, joihin kaappi on matkannut.

Uutena vain vuodesohva

Saunatuvan vihertävä ilme on lähtöisin kukkatapetista, jonka Jaana löysi edullisesti sisustustavaratalosta. Kukkatapetti sai puolestaan inspiraationsa tuvan verhoilusta, joka oli uusittu jo aiemmin.

– Olen suosinut verhoilussa vanhaa. Puusohvan istuintyyny ja rahi on tehty vanhoista pellavapöytäliinoista ja sohvan selkänojatyynyjen päälliset on ommeltu kappaverhosta. Verhot on muokattu isommista verhoista.

Kukkatapetin vihreä sävy määritteli myös seinien vihreän sävyn.

Tuvan seinäpinnat pestiin, hiottiin ja paklattiin ennen maalausta.

Seinäpintojen ja emännänkaapin vihertävää sävyä Jaana kehuu, sillä se sopii erityisen hyvin vanhaan tilaan, jossa elämän jäljet saavat näkyä. Maaliksi Jaana valitsi tuotteen, joka kestää kosteutta.

Uuden maalipinnan sai myös vanha pöytä, jonka remontoija lyhensi tilaan paremmin sopivaksi.

– Uutena olemme ostaneet vain vuodesohvan. Halusimme mallin, jossa ei ole käsinojia, niihin kun joku törmää aina.

” En säästäisi seinämaaleissa.

Saunatuvan lisäksi Jaana vaihtoi saunaan uuden kiukaan. Käytettynä ostetun kiukaan hinta oli noin 200 euroa.

– Siihen päälle asensimme myös uuden hormiputken. Saunamuurin maalasimme.

Jaanan vinkit muille

Kokonaisuudessaan saunatuvan remonttiin meni muutamia satoja euroja. Vaikka pikkubudjetissa pysyminen oli Jaanan mukaan mukavaa, aivan kaikesta ei kannata kustannusten takia tinkiä.

– En itse säästäisi esimerkiksi seinämaaleissa. Valitse siis mieluummin kunnollinen ja kestävä maali ja tee pohjatyöt hyvin. Meidän tavoitteenamme on, että seinäpinnat kestävät näin seuraavat 60 vuotta.

Ylhäällä saunatupa ennen muutosta, alhaalla muutoksen jälkeen.

Jaana kehottaa panostamaan kunnolla myös pohjatöihin. Maalipinnasta tulee kestävä, kun puhdistaa ja hioo ensin pinnat huolellisesti.

Huolellinen suunnittelu takaa hyvän lopputuloksen.

– Mekin seuraamme erilaisia sisustusohjelmia ja muutoksia, joita muut ovat tehneet. Ne auttavat, jos itsellä ei ole silmää.