3 hyvää syytä matkustaa Mallorcalle: ”Herkullisempaa saa hakea”

Mallorca maistuu appelsiineille ja manteleille, viinille ja pikantille makkaralle. Parhaat makumuistot syntyvät maistelemalla saaren omia herkkuja ja paikallisten pientuottajien antimia.

Leivonnaisten tuoksut karkailevat avonaisista ulko-ovista ulos kadulle. Leipomon edessä kiemurtaa jono, mutta mikäs tässä on odotellessa – modernistityylisessä rakennuksessa sijaitseva leipomo on ulkoa kaunis kuin koru.

Fornet de la Soca -leipomoita on Mallorcan pääkaupunki Palmassa kaksi, toinen täällä Weyler-aukiolla ja toinen Plaça de Cortilla. Perheyrityksen konsepti on mitä toimivin: on vanhat koreat puitteet ja saaren perinnereseptit, laadukkaat paikalliset raaka-aineet sekä sesongeittain vaihtuva leipomusvalikoima, jota herkullisempaa saa saarelta hakea.

Suolaisiin piirakoihin laitetaan kasviksia, pinjansiemeniä, lihaa tai kalaa. Kun haukkaa palan coca de trampóa, suussa maistuu paprikan, tomaatin, sipulin ja oliiviöljyn herkullinen kimara. Makeisiin piiraisiin tulee kirsikoita, aprikooseja ja muita hedelmiä, ja pikkuleipiin sujautetaan manteleita.

Sitruuna- ja appelsiinipuut kukoistavat Deiàssa ja muissa Tramuntana-vuoriston kylissä.

Tietysti tarjolla on myös ensaimadaa, saaren suosikkileivonnaista, aivan kuten muissakin Mallorcan leipomoissa ja monissa kahviloissa aamuisin. Tomusokerilla hunnutettu spiraalin muotoinen vehnäkiekura on uunituoreena hyvää sellaisenaan, mutta sitä saa myös erilaisilla täytteillä.

Makumatka ympäri saaren

Mallorcan pääkaupunki on mainio kohde herkkusuulle monine hyvine ravintoloineen ja gourmet-puoteineen. Keskustan Mercat de l’Olivar -kauppahallissa on kattavat valikoimat paikallisia tuoretuotteita ja muita elintarvikkeita.

Saaren mauista voi nauttia myös ympäri saaren. Näitä antimia ei ainakaan parane jättää väliin:

1. Viini

Viiniä on viljelty Mallorcalla vuosisatojen ajan. Köynnösten juuria tuhoava viinikirva haastoi elinkeinon 1800-luvun lopulla, mutta 1990-luvulta lähtien uusi sukupolvi on luotsannut sitä uuteen nousuun. Nykyään saarella on useita kymmeniä pieniä viinitiloja. Niiden tuotteista saa nauttia ravintoloissa ja suoraan tiloilla. Viinejä pääsee maistelemaan monille tiloille.

Saaren viineistä voi nauttia ravintoloissa ja viinitiloilla.

Viiniä viljellään etupäässä saaren keski- ja itäosien tasangoilla: Binissalemin kylän ympäristössä ja Pla i Llevantin alueella. Binissalemiin pääsee kätevästi junalla esimerkiksi Palmasta. Seudulla on useita kiinnostavia ja tunnustusta saaneita viinintuottajia, kuten José Luis Ferrer, Macià Batle ja Bodega Biniagual sekä saaren vanhin ja perinteikkäin tila, 1700-luvulta juontuva Bodega Ribas.

Tiloihin voi tutustua myös viiniretkillä, joita järjestävät useat yritykset.

2. Sobrasada

Mallorcalla ei ole sellaista hetkeä, johon ei sopisi sobrasada – sianlihasta, paprikajauheesta ja muista mausteista tehty pikantti raakamakkara, joka on paikallisten suurta herkkua. Se muistuttaa chorizoa, mutta on koostumukseltaan paljon pehmeämpää. Sobrasadan maku on aivan omanlaisensa.

Mantelit maistuvat sellaisenaan, mutta myös pikkuleivissä.

Sitä on helppo levittää leivän päälle sellaisenaan tai paistettuna, ja se tuo makua moniin ruokiin, myös pizzaan. Leipomot käyttävät sitä pasteijoihin sekä muihin leivonnaisiin, ja baareista saa sobrasada-leipiä.

3. Appelsiinit

Mallorcalaiset appelsiinit saattavat kaupassa näyttää epäilyttävän kurttuisilta, mutta ne ovat ihanan makeita. Vastapuristettua mehua on tarjolla kahvila-baareissa ympäri saaren, mutta se on oiva tekosyy suunnata vuoristoon, Sóllerin pikkukaupungin ympäristöön.

Luonnonkaunista seutua kutsutaan Appelsiinipuiden laaksoksi, El valle de los naranjos, sillä vuorten suojaama tienoo tarjoaa otolliset olosuhteet sitrushedelmien viljelylle, jolla on pitkät perinteet.

Voit nautiskella mehusta Sóllerin viihtyisällä pääaukiolla, kirkon ja plataanipuiden katveessa. Jos on lauantaiaamupäivä, aukiolle ja lähikaduille levittäytyy tori. Kojuista voi ostaa appelsiinimarmeladia tai -hunajaa, toki muitakin saaren elintarvikkeita. Hyvä valikoima löytyy myös lähettyvillä olevasta Fet a Sóller -kaupasta.

