Näin onnistut tomaattien kasvattamisessa omalla parvekkeellasi – valitse oikea lajike: ”Tuo aika hyvän sadon”

Avonaisellakin parvekkeella viihtyy hyvin esimerkiksi amppelitomaatti.

Puutarhaliitto ja Kotimaiset kasvikset ry nimeävät joka vuosi vuoden vihanneksen. Tänä vuonna kunnianarvoinen nimitys on annettu tomaateille.

Tomaattisadosta haaveilee myös moni kotipuutarhuri.

Harvalla kaupunkilaisella on omaa kasvihuonetta, joten iloinen uutinen on, että joitakin lajikkeita on helppoa kasvattaa aurinkoisella paikalla myös omalla parvekkeella.

– Tomaatin kasvatus sopii jokaiselle. Kasvina tomaatti on lämpöä rakastava, ravinteita rakastava ja vähäsen juoppokin kasvi, eli se vaatii vähän hoitoa, puutarhatoimittaja Johanna Vireaho kertoi Kekkilän tiedotustilaisuudessa.

Erityisesti parvekkeella tomaattia kasvattavan on tärkeää valita lajike oikein.

Ruukkuun sopivia lajikkeita ovat pensastomaattilajikkeet, jotka pysyvät kasvukorkeudeltaan matalina sekä amppelitomaattilajikkeet. Korkeat runkotomaattilajikkeet soveltuvat parhaiten kasvihuoneisiin.

Vireaho kehuu erityisesti amppelitomaattia, joka soveltuu hyvin myös avonaisille parvekkeille. Biolanin mukaan amppelitomaatti ei tarvitse tukea, eikä kasvavien versojen poistoa.

Taimi kannattaa istuttaa kookkaaseen ruukkuun ja nostaa vaikkapa jakkaralle valoon. Salaojitus, kunnon multa, ravinteet ja kastelu takaavat sadon.

Parvekkeelle voi hankkia myös kasvatussäkin, jossa multaan on sekoitettu muun muassa kasvusammalta.

– Amppelitomaatti kasvaa alaspäin ja tuo aika hyvän sadon, mutta pysyy kompaktin kokoisena, Vireaho kertoo.

Näin kasvatat tomaatit siemenestä:

Tomaattia voi kasvattaa myös siemenestä. Naattijan opas, kasvata hukkapaloista uutta satoa omassa keittiössäsi -kirja (Nemo 2020) kertoo, miten onnistut:

1. Täytä ruukut tai kylvölokerikko mullalla.

2. Kylvä kaksi siementä lokerikon jokaiseen koloon. Jos käytät ruukkuja, kylvä parin siemenen ryhmiä ainakin kahdeksan sentin päähän toisistaan.

3. Ripottele päälle ohut multakerros.

4. Kastele multa niin, että se on hieman kosteampaa kuin kuivaksi väännetty pesusieni. Vesi turvottaa siemenen kuorta, mikä puolestaan kertoo kasville, että sen on aika kasvaa.

5. Peitä kylvölokerikko kannella tai ruukut muovikelmulla, jotta multa pysyy kosteana.

6. Pane lokerikko tai ruukku lämpimään ja valoisaan paikkaan, mutta vältä suoraa auringonvaloa. Aina parempi, jos omistat kasvivalon.

7. Poista kupu tai kelmu, kun tomaatit alkavat itää.

8. Tarkista kosteus ajoittain. Mullan pitää olla tasaisen kosteaa mutta ei märkää.

9. Anna taimien kasvattaa ainakin kolmet tai neljät oikeat lehdet. Sitten voit karaista ne ja siirtää ulos.

10. Istuta taimet ulos vasta yöpakkasten mentyä. Marttojen mukaan tämä on noin kymmenes päivä kesäkuuta. Kasvihuoneeseen tomaatit voi ainakin Etelä-Suomessa viedä jo toukokuun loppupuolella. Kastele ja lannoita tomaattilannoitteella koko kasvukauden. Tue, jos lajike sitä edellyttää. Kun siirrät tomaatit ulos, poista versoista kaikki paitsi ylimmät lehdet. Istuta versot niin syvälle, että vain ylin lehtipari jää näkyviin.

Huom: Biolanin mukaan tomaatille sopiva taimikasvatusaika sisällä on noin kahdeksan viikkoa. Liian pitkä taimikasvatusaika ei ole hyväksi, sillä taimet saattavat venyä honteloiksi. Jos istutat taimet kasvihuoneeseen tai lasitetulle parvekkeelle, sopiva kylvöaika on maaliskuun puolivälissä. Avomaalle istutettavat taimet ehtii kylvää vielä huhtikuun alussa.

