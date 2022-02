Janita, 32, osti perheelleen kulahtaneen 60-luvun mökin 119 000 eurolla: näin varastona toimineesta tuvasta tuli unelmien kesäpaikka

Tarvittiin vain pieni pintaremontti, ja 60-luvun mökki muuttui ilmeeltään täysin.

Vuoden 2019 kesällä se oikea tuli vastaan.

Janita Leutola, 32, oli unelmoinut omasta mökistä jo vuosia, mutta läheltä kotikaupunki Lahtea ei tuntunut löytyvän sopivaa.

Lopulta myyntiin tuli kesäpaikka, joka sijaitsi puolen tunnin ajomatkan päästä kotoa. Hinta oli sopivan edullinen, 119 000 euroa, mutta heikkouksiakin oli.

Vapaa-ajanasunnon tontti oli Leutolan mukaan ”äärimmäisen haastava”, eikä itse mökkikään tehnyt ensi vilkaisulla vaikutusta. Rakennus oli 60-luvulta ja se oli toiminut viimeiset vuodet lähinnä varastona.

Ennen remonttia mökki oli toiminut varastona.

Tältä mökin keittiö näytti ennen muutosta.

Paikka teki kuitenkin vaikutuksen.

– Tunnelma oli kuin Kolilta, sillä maisema oli tosi jylhä. Lisäksi pidin siitä, että mökki on vanha. Asumme vastavalmistuneessa omakotitalossa, joten halusin, että mökki on jotakin ihan muuta, Janita Leutola kertoo.

Vaadittiin pieni pintaremontti, jonka jälkeen kesäpaikan haasteet oli voitettu. Tuoreella maalilla, uusilla keittiökalusteilla ja retroastioilla mökistä sukeutui todellinen lomaparatiisi.

–Ystävämme taisivat olla aika järkyttyneitä, kun ostimme paikan. Olihan se aluksi aikamoinen. Vinkkinä voisinkin antaa, että pintojen uusimisella saa paljon aikaiseksi.

Vaaleansininen keittiö on Lahdesta, tapetti on ruotsalaisen Boråstapeterin.

Vanhasta vajasta tehtiin kesähuone, jossa perheen pojat viihtyvät.

Leutola ja hänen miehensä Jarno Virtanen tekivät pintaremontin itse. Edellisen omistajan vanhat kalusteet saivat lähteä, mutta jäljelle jätettiin Askon Amigo-ruokailuryhmä. Vanha keittiö purettiin ja tilalle tuotiin vaaleansininen kaapisto. Se löytyi lahtelaisesta yrityksestä.

Mökkiin saatiin lisää tilaa, kun verannan erottanut lasiseinä purettiin.

– Lattiat olivat tunkkaisen oranssit. Maalasin ne vaaleankeltaisiksi. Eteisen betoninvärisen lattian maalasin turkoosiksi, Leutola kertoo.

Pariskunnan 9- ja 11-vuotiaille pojille tehtiin kesävaja vanhaan vajaan. Muodonmuutoksen koki myös vanha sauna, jonka lauteet uusittiin ja pienen ikkunan tilalle vaihdettiin suurempi.

Kukkatapetit ja värikkäät astiat tekevät tyylistä pirteän.

Iloisen värisistä kupeista tulee lomafiilis.

Mökin katseenvangitsijoita ovat vanhat Arabian astiat, joista osa on edellisen omistajan, osa Leutolan kirpputorilöytöjä. Joukosta on helppo bongata tuttuja suosikkeja, kuten Pehtoori-pannuja, Pomona-kulhoja ja Emma-munakuppeja.

– Olen tyytyväinen, että niille löytyi nyt paikkansa, sillä kotiimme ne eivät sovi. Olen kiertänyt kirpputoreja koko aikuisikäni.

Yhdeksänkymmentäluvulla syntyneen Leutolan rakkaus retroastioihin on ihmetyttänyt osaa ystävistä, sillä henkilökohtaista yhteyttä 70-luvulle hänelle ei ole. Värikkäät astiat tuovat kuitenkin hyvän mielen.

– Kun saavun mökille, katse hakeutuu ensimmäisenä astioihin. Niistä tulee minulle lomafiilis.

Poikien vuoteesta on suora yhteys luontoon. Ikkunan takana on upea järvimaisema.

Mökillä on tilaa vain 40 neliötä, mutta perhe mahtuu sinne mainiosti, sillä kesällä aikaa vietetään pääosin ulkona.

Sisätiloistakin on hyvä yhteys ulos.

Vanhan verannan kohdalla on poikien vuodesohva, jossa on mukava lekotella pehmeissä lakanoissa. Kivenheiton päässä on tyyni järvi.

Suomalaisempaa näkyä on vaikea kuvitella.

