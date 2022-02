Hannan, 30, värikkäässä kodissa on yksityiskohta, joka ihastuttaa somessa: säästöä tuhat euroa

Kampaamoyrittäjän kodissa kukkivat luovuus ja värikkäät leikkokukat. Puoliso on antanut porttikiellon vain yhdelle värille, sillä sitä on kotona miehen mielestä jo liikaa.

Elämä on opettanut kauniisti laitetuista kodeista seuraavaa: ei ole tavatonta, että upeat ja värikkäät kodit ovat nimenomaan kampaajien käsialaa.

Yksi niistä on helsinkiläisen kampaamoyrittäjä Hanna Paanasen, 30, Herttoniemen kaksio. Hannan ja puolison yhteinen koti on tapa kanavoida luovuutta ja toteuttaa villeimpiäkin värikokeiluja.

58-neliöinen asunto on täynnä pieniä, mutta persoonallisia yksityiskohtia.

Seinät ovat valkoiset, mutta huonekalut ja koriste-esineet ovat täyttä ilotulitusta. Kynttilöissä, maljakoissa, tauluissa – jopa leikkokukissa – toistuu Hannan lempiväri, vaalea liila.

– Puolisoni rakastaa minun laillani voimakkaita värejä, mutta liilalle hän on antanut porttikiellon. Minä voisin vuorata sillä koko kämpän, Hanna sanoo ja nauraa.

” Violetti ja keltainen näyttävät raikkailta yhdessä.

Kodin lempipaikka on olohuone. Osa tauluista on Hannan itse maalaamia. Sininen pöytä on Artekin.

Muuten kodin värimaailmaa kuvailee seuraava ohjenuora: värit ovat rikkaus, ja niitä saa yhdistellä miten tahansa.

– Rohkaisen muitakin kokeilemaan rohkeasti sitä, mistä juuri itse tykkää. Itse rakastan vastavärejä. Esimerkiksi violetti ja keltainen näyttävät raikkailta yhdessä.

Näytönsäästäjä herätti huomiota Instagramissa

Yksi kodin yksityiskohdista on herättänyt sosiaalisessa mediassa eniten mielenkiintoa.

Hanna kehitteli olohuoneen televisiolle hauskan näytönsäästäjän, jonka avulla tylsän näköinen musta ruutu muuttui hetkessä kuvauskelpoiseksi. Ensisijainen ratkaisu olisi ollut ostaa suosittu sisustustelevisio, mutta omalla idealla säästyi tuhat euroa.

– Aiemmin en viitsinyt ottaa olohuoneesta ikinä kuvaa, sillä ruma ruutu häiritsi. Sitten löysin Youtube-videon, jonka voi laittaa tarvittaessa pyörimään. Puolentoista tunnin mittainen pätkä palvelee myös silloin, kun on vieraita.

Keksintö sai somessa paljon huomiota, Hanna kertoo. Monet kuvailivat ideaa timanttiseksi, ja joku piti sitä niin upeana, että naapurikateudelle olisi aihetta.

Tavanomaisen valkoisen tv-tason alla on Hayn laatikoita.

Näytönsäästäjä ei ole huoneen ainoa katseenvangitsija. Tv-tasona toimii Hayn laatikoista koostuva kokonaisuus, joka on sijoitettu perinteisen valkoisen lipaston alle. Laatikot ovat kodin hengen mukaisesti keltaisia, liiloja ja persikan värisiä.

Ikkunalaudan laatoissa on pinkit saumat.

Totutusta poikkeavia väriläiskiä löytyy muualtakin. Olohuoneessa ja makuuhuoneessa on ikkunalauta, jonka saumat ovat valkoisen sijaan pinkit.

Idean Hanna poimi helsinkiläisen vintage-liikkeen myyntitiskiltä.

– Ihastuimme siihen molemmat sen verran, että tilasimme tutun ammattilaisen toteuttamaan samanlaisen meillekin. Käytännössä ikkunalautaan teetettiin lauta, johon kaakelit liimattiin. Niihin tehtiin pinkki saumaus saumalaastilla, jossa on pinkkiä akryylimaalia seassa.

Mustalle ei, muut värit ovat sallittuja

Hanna kuvailee sisustusfilosofiaansa lauseella ”enemmän on enemmän”. Nainen tietää, ettei värikäs ja runsas tyyli puhuttele jokaista, mutta ne, ketkä siitä pitävät, ovat myytyjä.

– Ainut sisustussääntöni on, ettei sääntöjä ole. Vain mustaa en valitsisi kotiin lisää, sillä se imee valoa niin paljon.

Artekin Golden Bell -valaisin on messinkiä. Musta pöytä on ainoa kodin musta yksityiskohta.

Värien käyttöön Hannan on johdattanut sekä työ että omat juuret. Isä teki uraa kultaseppänä, ja visuaalisuus on kulkenut suvussa muutenkin.

” Artekin sohvapöytä on puolison kirpputorilöytö.

Hannan värirakkaus on niin ilmeistä, ettei ole yllättävää, että kodin lempikohta on sekin väripilkku.

– Sininen Artekin sohvapöytä on puolison kirpputorilöytö ja kodin sydän. Olohuone on muutenkin lempihuoneemme. Seinällä on tauluja, joista osan olen tehnyt itse. Kyseessä on ihan tuore harrastus.

Värit ovat Hanna Paanasen sydäntä lähellä. Liila on suosikki.

Hanna jatkaa kodinlaittamista jatkossa yhdessä puolison kanssa.

Aiemmin vuokralla asunut pariskunta muutti ensimmäiseen omistusasuntoonsa puolitoista vuotta sitten. Elämänmuutoksen myötä myös Hannan mies on alkanut kiinnostua sisustamisesta.

– Alussa se oli sokki, sillä olin saanut päättää rauhassa itse kaikesta. Puolison tyyli on enemmän maanläheistä retroa, minä tykkään kirkkaammista väreistä. Nyt olemme alkaneet löytää yhteisen linjan.