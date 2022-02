Mistä tietää, onko ostamasi matto oikean kokoinen? Kokeile tätä maalarinteippikikkaa

Liian pieni matto tekee tilasta pirstaleisen näköisen, asiantuntija muistuttaa.

Toisinaan huoneessa näyttää olevan kaikki kohdillaan, mutta jokin on silti vialla. Jos ongelma ei löydy kalusteista, kannattaa katse siirtää mattoon.

Ikean matoista ja tekstiileistä vastaava tuoteryhmäpäällikkö Annika Niang tietää, että matoilla on kyky luoda tilaan pehmeää ja kodikasta tunnelmaa. Tunnelman lisäksi matot auttavat vaimentamaan ääniä ja rajaamaan huoneen eri alueita.

Väärän kokoinen matto voi kuitenkin tehdä monenlaista hallaa sisustukselle.

Liian iso matto voi haitata yleisilmettä, jos maton linjat poikkeavat kovasti muusta kokonaisuudesta.

– Näin voi olla, jos matto jatkuu liian pitkälle sohvaryhmän ulkopuolelle, ikään kuin ulos tilasta. Matto on liian iso myös silloin, jos se haittaa oven avautumista. Paksumpien mattojen kanssa tämä saattaa joskus aiheuttaa haasteita.

Liian pieni matto voi puolestaan tehdä tilasta pirstaleisen näköisen. Matto ei silloin sido huonekaluryhmää kokonaisuudeksi.

Oikean kokoisen maton valitseminen on kenties kaikkein helpointa, kun kyseessä on ruokailutila. Kokonaisuus onnistuu, kun matto on vähintään metrin leveämpi kuin ruokapöytä. Näin tuolinjalat mahtuvat aina maton päälle.

Olohuoneessa matto sitoo kalusteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, kun valitsee tilaan suuren maton. Sen voi sijoittaa osittain tai kokonaan huonekalujen alle.

– Vaihtoehtoisesti tilaan voi laittaa vain tuolien etujalkojen alle ylettyvän keskikokoisen maton. Mikäli toiveissa on pienempi matto, voi tuolit tai sohvat sijoittaa maton ympärille.

Kokeile tätä kikkaa

Painavan maton raahaaminen kaupasta kotiin voi rasittaa. Erityisen ärsyttävää se on, jos matto pitääkin palauttaa kauppaan väärän koon takia.

Maton kokoa voi hahmottaa jo etukäteen tietyllä kikalla.

– Maton koon merkkaaminen maalarinteipillä lattiaan auttaa hahmottamaan, miltä matto tulisi kotona näyttämään, Niang sanoo.

Jos painavan maton siirtely tuntuu ongelmalliselta, voi kokeilla myös kahden maton yhdistämistä.

– Yhdistelemällä erilaisia, vaikkapa värikkäitä tai kuvioituja mattoja, voi tilaan luoda kerroksellisuutta, persoonallisuutta ja leikkisyyttä.

Erilaista muotokieltä tilaan saa valitsemalla perinteisen neliön sijaan pyöreän maton. Ne sopivat hyvin esimerkiksi eteiseen tai kylpyhuoneeseen.

Matoilla voi tehdä myös eri alueita huoneeseen, kuten TV-alueen tai ruokailutilan.

Nämä värit lisäävät harmoniaa

Maton koon lisäksi kannattaa miettiä, minkä värinen matto tilaan sopii parhaiten.

Värikäs matto voi olla persoonallinen valinta ja tilan katseenvangitsija, mutta toisinaan se vie liikaa huomiota muulta sisustukselta.

Harmoniaa tilaan saa esimerkiksi luonnonvalkoisella, harmaalla tai beigellä matolla.

– Neutraalit värit antavat huomion muulle sisustukselle, Niang sanoo.

Maton valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös lattian väri.

– Suuri kontrasti maton ja lattian värien välillä nostaa maton ja sen päällä olevan kalustekokonaisuuden vahvemmin esiin, Niang muistuttaa.