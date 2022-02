Kun siivooja kutsutaan kotiin, monilla on tarve selitellä erityisesti yhtä asiaa – siivooja-Armi kertoo 9 havaintoa, joita on tehnyt suomalaisista

Kymmenen vuotta kotisiivoojana työskennellyt Armi tietää, että suomalaisilla on liki pakonomainen tarve selitellä, miksi siivooja kutsutaan paikalle.

Pitääkö koti järjestellä kuntoon ennen siivoojan tuloa, saako ammattilaiselle keittää kahvit ja onko tarina siivoojille jemmoja tekevistä asiakkaista paikkansa pitävä?

Mynämäellä asuva digi- ja siivousalan yrittäjä Armi Marjasto, 38, tietää vastauksen kaikkiin yllä esitettyihin kysymyksiin. Hän on nimittäin siivonnut suomalaisten koteja kymmenen vuotta ja kehittynyt tuossa ajassa varsinaiseksi ihmismielen asiantuntijaksi.

Marjasto kertoo havainnoistaan, joita työ on opettanut.

1. Moni haluaa synninpäästön

Kun siivooja kutsutaan kotikäynnille, monella nousee pintaan eräänlainen häpeä, yleensä täysin kuvitellusta omasta laiskuudesta.

– Ihmiset tekevät kauhean selväksi sen, miksi siivoojaa tarvitaan, Armi sanoo.

Tämä tarkoittaa sitä, että moni selittää ammattilaiselle seikkaperäisesti, kuinka siivooja tarvitaan vain ja ainoastaan, ”koska vauva on juuri syntynyt”, tai edessä on ”vaativa jalkaleikkaus”.

– Siivoojan tilaamiselle halutaan ikään kuin synninpäästö, Armi sanoo ja nauraa.

” Ihmiset tekevät kauhean selväksi sen, miksi siivoojaa tarvitaan

2. Seuraava kysymys ei yllätä

Kun asiakas on saanut selitettyä tarkasti, miksi siivooja on kutsuttu kotiin, moni kysyy, mitä työhön sisältyy.

Armi muistuttaa, että kotisiivoukseen kuuluu kaikki se, mitä asiakas haluaa. Työvaiheista kannattaa sopia jo ennen ensikäyntiä.

– Sanon aina, että siivoukseen kannattaa sisällyttää kaikki ne työt, mitä itse inhoaa. Näin siivoojan käynnistä jää parempi mieli.

” Siivoojan tilaamiselle halutaan ikään kuin synninpäästö

Ammattilainen muistuttaa, että kun siivous on käyty etukäteen tarkkaan läpi, siivoojalle ei tarvitse jättää kotiin post it -lappuja, joissa on lisäpyyntöjä.

– Ammattilaisilla on usein tiukka aikataulu, joten niitä ei ole kiva vastaanottaa.

Armi muistuttaa, että kun työstä on sovittu, ammattilainen on valmis tekemään monenmoista.

– Olen silittänyt, vienyt koiria lenkille ja vahtinut lapsia. Olemme palveluammatissa, joten työhömme kuuluu auttaminen.

3. Ikuisuuskysymykseen ei ole selvää vastausta

Pitääkö ennen siivoojan tuloa siivota, kuuluu ikuisuuskysymys.

Ennen ammattilaisen tuloa ei ole tarvetta tarttua rättiin, mutta tavarat voi hyvinkin järjestellä tieltä pois.

– Jos hyväksyy sen, että siivooja järjestelee tavarat miten haluaa, ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta kannattaa muistaa, että tavaroiden järjestely vie aikaa, ja siivoojat työskentelevät tuntipalkalla.

4. Vältä näitä päiviä

Haluatko siivoojan varmasti paikalle? Kokeile jotakin muuta kuin torstaita tai perjantaita.

Armin mukaan arkiviikon viimeiset päivät ovat niin suosittuja, että ammattilaisen saa silloin varattua kotiinsa vain tuurilla.

– Kaikki haluavat, että koti on viikonlopuksi siisti. Yrittäjälle on kuitenkin mahdoton juttu saada kaikki siivoukset sopimaan yhdelle päivälle, Armi muistuttaa.

5. Siivouskaappia ei tarvitse esitellä

Kun siivooja tulee kotikäynnille, moni johdattaa ammattilaisen ensimmäisenä omalle siivouskaapilleen. Sitten alkaa seikkaperäinen siivoustuotteiden esittely.

– Siivooja kyllä katselee ja kuuntelee kohteliaasti, mutta siivoamme kuitenkin omilla aineilla ja välineillä. Asiakkaan imuria saatamme kuitenkin lainata, sillä sen raahaaminen on raskasta.

” Siivooja kyllä katselee ja kuuntelee kohteliaasti, mutta siivoamme kuitenkin omilla aineilla ja välineillä.

6. Unohda turha mattojen tamppaus

Armi on huomannut, että osa asiakkaista haluaa ammattilaisen vievän matot ulos jokaisella viikkokäynnillä. Ammattilaisen mielestä tämä on turhaa.

– Etenkään ryijymatoista liat eivät lähde tamppaamalla. Imurointi toimii paljon paremmin.

Lisäksi matot painavat ja niiden kantaminen edestakaisin vie aikaa.

– Tähän toivoisin asiakkailta armoa. Mattojen tamppaaminen kerran viikossa ei ole tarpeellista.

” Tähän toivoisin asiakkailta armoa. Mattojen tamppaaminen kerran viikossa ei ole tarpeellista.

7. Kahvittelu vie työaikaa

Etenkin vanhemmat ihmiset saattavat tilata siivoojan paikalle ennen kaikkea siksi, että elämä on yksinäistä. On siis täysin inhimillistä ja ymmärrettävää, kun vanhus keittää siivoustyön päätteeksi kahvit ja pyytää ammattilaista istumaan kanssaan kupposen äärelle.

” Etenkään ryijymatoista liat eivät lähde tamppaamalla.

Harva siivooja kehtaa kieltäytyä kahvikutsusta.

– Aihe on arka, mutta tosiasia on, että kahvittelun merkeissä saattaa mennä tuntikin. Jos kahvihetkiä on kaksi päivässä, tämä tekee viikossa kymmenen tuntia ansionmenetystä. Aiheesta on vaikea puhua, Armi myöntää.

8. Soitto perään

Joskus asiakkaat soittavat siivoojan perään ja kysyvät, miksi neljän tunnin siivouksessa menikin vain kaksi tuntia.

– Väärinkäsitys selviää, kun kerron, että paikalla on ollut kaksi siivoojaa. Näin neljän tunnin siivous on tehty kahdessa tunnissa. Tämä tulee monelle yllätyksenä.

9. Jemmat ovat totta

Oletko koskaan kuullut jemmoista, joita jätetään siivoojien kiusaksi? Niillä asiakas tarkistaa, onko ammattilainen tehnyt työnsä moitteetta...tai joidenkin mielestä jopa kohtuuttoman tarkasti.

Armin mukaan legenda jemmoista pitää paikkansa.

– Jotkut sanovat, että tämä on pelkkää kuvitelmaa, mutta kun olet kerännyt kolme vuotta putkeen samoja piiloja samoista paikoista, on se uskottava.

” Jotkut sanovat, että tämä on pelkkää kuvitelmaa, mutta kun olet kerännyt kolme vuotta putkeen samoja piiloja samoista paikoista, on se uskottava.

Ilmiöstä ovat puhuneet aiemmin myös muut alan ammattilaiset. Vuonna 2019 Siivouspalvelu Kodan toimitusjohtaja Anna Kotamäki kertoi, että ansat voivat olla monenlaisia.

– On ollut hammastahnaa kehysten päällä, rahaa maton alla tai paperisilppua ripoteltuna ympäri asuntoa.

Armi on huomannut, että tyypillisin jemma on klemmarin jättäminen maton alle. Myös langanpätkiä, hiusneuloja tai rahaa jätetään vaikkapa tietokoneen näppäimistön alle tai portaikkoihin.

– Yhdessä kodissa kukkaruukun alla oli useamman kerran eri esine: kerran langanpätkä ja viimeisen kerran pullonkorkki. Sitten jätin post it -lapun, johon kirjoitin, ”ähäkutti”. Tämän jälkeen kukkaruukun alle ei jätetty mitään.

Armi kertoo siivoojille asetetuista piiloista myös TikTok-videoillaan.