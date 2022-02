Liisa asuu perheineen vanhassa talossa, joka kätkee sisäänsä yllätyksen: tätä yksityiskohtaa ei tavallisissa suomalaiskodeissa ole

”En voi sietää valkoisia seiniä”, vanhaa porvoolaistaloa sisustava Liisa Moliis kertoo.

Ei ainakaan tänne!

Suurin piirtein näin muusikko ja musiikkipedagogi Liisa Moliisin tytär hihkaisi, kun perhe oli löytänyt tiensä porvoolaisen talon asuntonäyttöön kesällä 2019.

Jugend-henkinen empirekoti vuodelta 1912 oli tehnyt vaikutuksen muusikko ja yrittäjä Kimmo Niiniseen.

Perheen muut jäsenet, vaimo Liisa Moliis ja kaksi lasta, eivät olleet yhtä innoissaan.

– Talo oli ollut asumaton kaksi vuotta ja hieman tunkkainen. Remontti oli tehty viimeksi 90-luvulla, ja tunnelma oli siltä ajalta. Muun muassa katot olivat tummaa puuta, Liisa muistelee.

Puoliso luotti siihen, että pikkuhiljaa muukin perhe alkaisi nähdä talon vahvuudet.

Valoa tulvisi sisään, kun keskeltä taloa avaisi yhden seinän ja laittaisi tilalle kauniit lasiovet. Ja tummat pinnat voisi aina maalata!

Kauppakirjat vanhasta porvoolaistalosta allekirjoitettiin kesällä 2019. Syksyllä remontti, jossa kaikki pinnat ja keittiö uusittiin, oli valmis.

Talon ilme oli muuttunut täysin.

Kulttuurikoti Hemmet sijaitsee Porvoossa.

Koti on tyyliltään raikas, mutta maalarinvalkoista ei seinistä löydy.

Hemmetin kulttuurikodiksi ristitty talo sijaitsee Porvoon ydinkeskustassa ja se on osa taloyhtiötä, johon kuuluu toinen talo.

Kodin sisustus on Liisan suunnittelema, ja sen punaisena lankana toimii historian kunnioitus.

” Talossa asui aikoinaan kuvataiteilija Hanna Frosterus.

– Talossa on aikoinaan asunut kuvataiteilija Hanna Frosterus, jonka esikoistytär, arkkitehti Ellen Segerstråhle, suunnitteli talon. Ellen suunnitteli äidilleen muun muassa ison ateljeen yläkertaan kattoikkunoineen. Siellä sijaitsee nykyään makuuhuoneemme, ja Hannan maalaustelinekin löytyy yläkerrasta, Liisa kertoo.

Inspiraatiota sisustukseen on haettu muun muassa edvardiaanisesta ajasta sekä hillitystä boheemista tyylistä. Valo ja tilantuntu ovat tärkeitä.

Edvardiaanisella Liisa viittaa viktoriaanisen aikakauden jälkeiseen aikaan.

– Tyyli ei ollut enää yhtä pröystäilevää kuin viktoriaanisella ajalla, vaan hieman modernimpaa, mutta silti klassista ja hyvin esteettistä.

Musiikki näyttelee perheessä suurta roolia.

Liisa Moliis muistuttaa, että valkoista on montaa eri sävyä. Oikean sävyn valintaan kannattaa satsata.

Kodin värimaailma on valittu huolella. Vaikka yleisilme on vaalea, seinissä ei ole valkoista, vaan kauniita persikanvaaleita, roosanvärisiä ja vaaleanliiloja sävyjä.

” Seinissä pitää olla sävy, joka antaa lämpimän tunnelman.

Liisa kertoo, ettei voi sietää valkoisia seiniä.

– Etenkin maalarinvalkoista kavahdan. Seinissä pitää olla jokin sävy, joka antaa lämpimän ja viihtyisän tunnelman, Liisa selittää.

Perheen kotoa löytyy toki valkoista, mutta sen sävy on tarkkaan valittu. Liisa suosittelee muitakin sisustajia kokeilemaan niin kutsuttua listavalkoista.

– Toisin kuin siniseen taittuva maalarinvalkoinen, listavalkoinen taittaa keltaiseen – ja tuo mieleen miellyttävän kahvikerman, kananmunan tai makean vaniljakiisselin.

Ruokakomero eli pantry on saanut inspiraationsa perheen Amerikan matkoilta.

Kodin ainutlaatuisuutta korostavat myös kalusteet, jotka on haalittu kokoon ulkomailta ja Suomesta. Osa niistä päätyi Porvooseen helsinkiläisen hotellin huutokaupasta, jonne Liisa ja Kimmo kiiruhtivat ensimmäisten joukossa.

” Peilejä löytyy joka huoneesta.

– Saimme sieltä parhaat päältä ja toimme kotiin upeita lamppuja, pöytiä, tuoleja ja peilejä. Peilit ovatkin yksi tärkeä osa sisustusfilosofiaani. Ne lisäävät tilantuntua ja heijastavat valoa ympärilleen. Niitä löytyy meiltä joka huoneesta.

Kodin rakkain yksityiskohta, jota ei tavallisissa suomalaiskodeissa ole, sai puolestaan inspiraationsa Amerikasta. Perhe asui siellä talvet kymmenen vuoden ajan.

– Tuolloin meillä oli tapana kiertää rakentuvilla asuinalueilla, joissa esiteltiin myös viimeisen päälle sisustettuja malliasuntoja. Eräässä talossa oli runsaalla kukkakuosilla tapetoitu, maailman kaunein ruokakomero eli pantry. Se jäi mieleeni, ja tähän kotiin sain vihdoin samantyylisen.

Amerikasta mieleen jäivät positiivisina asioina myös tilankäyttö ja päämakuuhuoneen yhteydessä olevat kylpyhuoneet. Hemmettiin sellaista ei toistaiseksi ole saatu, mutta tilaa on ympärillä kuin Amerikassa ikään.

– Muutimme tänne 90 neliön kokoisesta rivitaloasunnosta. Nyt lämmintä tilaa on 350 neliötä. Huoneita on yhdeksän.

Kodissa järjestetään paljon kulttuuritapahtumia.

Kristallikruunu ja vanha kakluuni koristavat tätä huonetta.

Vaikka sisustus on kodin kokoava voima, kaikkein tärkeintä on tunnelma, joka syntyy Hemmetiin kulttuurista. Liisa on iloinen, että hänellä on vihdoin tilaa pitää esillä sukunsa taiteilijoiden teoksia. Seinät ovat täynnä rakkaan isoisän ja isoisoisän Kalervo ja Henrik Moliisin taidetta.

Perhe nauttii myös musiikista.

Olohuoneessa on flyygeli, ja paraatipaikalla näkyy perheen pojan soitin sello. Kotikonserteissa lauletaan klassista musiikkia, jazzia ja oopperaa.

– Kotimme on avoimena yleisölle aina sen mukaan, miten inspiraatio iskee. Viime syksynä esitimme yhdessä paikallisen POE-teatterin kanssa Agatha Christien klassikkonäytelmän Hiirenloukku. Se sai suuren suosion.

Klassinen muotokieli puhuttelee kodin sisustajaa Liisa Moliisia.

Hemmetin kulttuurikoti on kokenut täydellisen muodonmuutoksen lyhyessä ajassa.

Myös ystävät kohottelivat kulmakarvojaan, kun perhe päätyi ostamaan vanhan talon.

Remontin ja sisustamisen jälkeen useampi on kertonut, että taloa on vaikea uskoa samaksi.

” Oli selvää, että tämä koti on erityinen.

Liisa uskoo, että onnistuneen tyylin salaisuus piilee klassisessa muotokielessä ja esineissä, joilla on tarina kerrottavanaan.

– Kun ostimme asunnon, oli aivan selvää, että tämä koti on erityinen, ja se sisustetaan runsaalla kädellä, talon historiaa kunnioittaen. Kodin pitää olla kaunis ja siellä pitää viihtyä.

