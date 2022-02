Virven koti on siisti ilman siivouspäiviä: ”Inhoan siivoamista” – näillä arkisilla keinoilla hän onnistuu, ja yhdellä voi taklata kasat

Kodin sotkut ahdistavat, mutta imuriin tarttuminen tuntuu vaikealta. Näillä Virve Fredmanin siivousvinkeillä koti pysyy siistinä pienellä vaivalla eikä viikkosiivouksesta muodostu painostavaa mörköä.

– Itse en halua pitää minkäänlaisia siivoushetkiä koskaan tai kokea, että nyt minun on pakko siivota. Siispä satunnaiset, vain vähän aikaa vievät siivouspuuhat sopivat minulle parhaiten, Virve kertoo.

– En pidä siivoamisesta, mutta pidän siististä kodista.

Tähän Ostolakossa-blogin kirjoittajan Virve Fredmanin toteamukseen on helppo samaistua.

Virven tavoin moni varmasti nauttii siististä kodista. Sellaisessa on helppo rauhoittua ja rentoutua, kun epämääräiset tavararöykkiöt ja villakoirat eivät hypi silmille muistuttaen siitä, että edellisestä siivouskerrasta on jälleen vierähtänyt vähän liian pitkä tovi.

– En missään tapauksessa ole mikään siivousfanaatikko. Itse asiassa jollain tasolla jopa inhoan siivoamista, minkä vuoksi välttelen sitä parhaani mukaan.

Ja niin tekee moni muukin. Minimalisti Virve Fredman on kuitenkin keksinyt, kuinka koti pysyy siistinä ilman, että sen eteen tarvitsee liiemmin nähdä vaivaa.

Siivoaminen helpottuu huomattavasti, kun karsii kotona olevan tavaran määrää, hän painottaa.

Vaikka oma koti tursuaisikin tavaraa, voi minimalisteilta varastaa muutaman hyvän idean, jotka tekevät siivoamisesta helpompaa ja auttavat huolehtimaan siitä, että kotona näyttää siistiltä vähemmällä vaivalla.

Kokeile esimerkiksi näitä Virve Fredmanin vinkkejä:

1. Pidä tasot siistinä

Karsimalla esillä olevan tavaran määrää voit luoda illuusion siistimmästä kodista. Virve Fredman muistuttaa, että koti näyttää heti hyvin hoidetulta, kun tasoille ei pinoa esineitä ja epämääräisiä kasoja. Tyhjät tasot myös helpottavat siivousta, kun pinnat voi pyyhkiä ilman, että tavaroita tarvitsee siirtää pois tieltä.

Tasojen pyyhkiminen käy näppärästi, kun tasot pitää tyhjänä ylimääräisestä tavarasta.

Varsinaista kodin tavaroiden kokonaismäärää ei siis välttämättä tarvitse vähentää, mutta kodista saa siistimmän näköisen, kun tavaroita säilyttää tasojen sijaan kaapeissa ja laatikoissa - poissa silmistä.

2. Oma paikka tavaroille

Tavaroita täynnä olevan kodin ongelma on usein se, ettei tavaroille yksinkertaisesti ole omaa paikkaa. Tämän vuoksi tavarat seilaavat ympäriinsä.

Kun jokaisella tavaralla on oma selkeä paikkansa, on todennäköisempää, että esine myös palautuu paikoilleen käyttökertojen välillä.

Usein suurin syy jättää esineet palauttamatta paikoilleen on ajatus siitä, että niitä haluaa pian taas käyttää, Virve Fredman tietää. Tavarat onkin helpompi jättää olohuoneen pöydälle kuin kaivella niitä sotkuisesta kaapista tai sekalaisesta laatikosta.

Minimalistisessa kodissa kaappien ja laatikoiden sisältöä on karsittu, jotta niissä on tilaa niihin kuuluville tavaroille.

– Meillä on nykyään kotona todella paljon puolityhjiä ja jopa täysin tyhjiä laatikoita, joihin päivittäin käytetyt esineet on helppoa päivän päätteeksi laskea pois silmistä, Fredman kertoo.

3. Hyvästit kasoille!

Kasoihin kertyy usein tavaroita, joilla ei ole varsinaista kotia tai joiden sijoittamisen suhteen ei ole tehty vielä lopullista päätöstä. Ne ovat ikään kuin odottavassa tilassa, Virve Fredman kuvailee.

Käytetyt vaatteet kerääntyvät helposti kasoiksi.

Kasa voi syntyä lehdistä, mainoksista ja muista paperitavaroista. Lattialle tai nojatuolin päälle kasan muodostavat usein puolipitoiset vaatteet. Tavallaan tavaroiden kasaaminen valmiiseen kasaan voi tuntua luontevalta – onhan se omalla tavallaan asioiden järjestyksessä pitämistä, kun kaikki samantyyppiset tavarat ovat yhdessä paikassa eivätkä ympäri kotia leviteltyinä.

Olennainen ratkaisu kasojen ehkäisyssä on tunnistaa, mihin ja millaisia kasoja kotiin syntyy. Jos ongelmana on likapyykin kertyminen kasaksi makuuhuoneen lattialle, ei ongelmaa välttämättä ratkaise pyykkikori kylpyhuoneessa. Kun ongelman tunnistaa, on se helpompi ratkaista. Voisiko siis likapyykkikorin sijoittaa sinne, minne kasatkin syntyvät?

4. Hoida pikkuaskareet saman tien

Meillä ei ole kotona viikoittaista siivouspäivää, sillä koen sen jotenkin ahdistavaksi, Virve Fredman paljastaa. Sen sijaan hän siistii jatkuvasti vähän – näin tarvetta erityiselle siivoukselle ei synny. Hän kertoo tekevänsä erilaisia siivoustoimia yhden siellä ja toisen täällä silloin, kun siltä tuntuu.

Näin askareet sujuvat arjen ohessa ilman suurta siivousoperaatiota.

Hyvä ja helppo vinkki on hoitaa saman tien alta pois tehtävät, jotka voi hoitaa alle minuutissa. Ei ole paha nakki viedä astiat koneeseen sohvapöydältä tai viedä pyykit pyykkikoriin kylpyhuoneen lattialta.

Tietysti on makuasia, haluaako säännöllisesti tehdä jotain pientä vai mieluummin pitää yhden pidemmän siivousrupeaman kerran viikossa.

– Itse en halua pitää minkäänlaisia siivoushetkiä koskaan tai kokea, että nyt minun on pakko siivota. Siispä satunnaiset, vain vähän aikaa vievät siivouspuuhat sopivat minulle parhaiten, Fredman toteaa.

5. Laske omaa rimaa

Jokainen voi itse määritellä, mikä on itselleen riittävän siistiä. Kenenkään ei tarvitse ottaa harteilleen huonon kodinhengettären viittaa siksi, että valitsee mieluummin viettää aikaa läheisten tai itsensä kanssa kuin pyyhkiä kaapin päältä pölyjä, Virve Fredman painottaa.

Jokainen voi itse päättää, onko tahraton koti itselle se tärkein juttu, jonka ylläpitoon haluaa päivittäin panostaa. Voivatko leivänmurut jäädä joskus pöydälle jonkun muun asian ollessa niiden pyyhkimistä tärkeämpää?

Vaikka itse koen, että minulla on kotona mukavinta silloin, kun esillä ei ole turhia tavaroita, ei se tarkoita, että muutkin kokisivat niin. Minua sekalainen kirjahylly kodissani ahdistaisi, toisille sen katselu on nautinto, Fredman tietää.

Oman kodin saa siis pitää juuri niin järjestyksessä tai epäjärjestyksessä kuin itse haluaa. Tärkeintä on, että asukkaat viihtyvät kotona tehden haluamiaan asioita ja viettäen aikaa haluamallaan tavalla.