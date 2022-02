Tällainen on poptähti Isac Elliotin huikea ensiasunto, jonka hän osti 18-vuotiaana: vaatehuone korvasi saunan

Laulaja Isac Elliot pääsi suunnittelemaan ensimmäisestä kodistaan juuri itsensä näköisen kokonaisuuden. Sisustuskysymyksissä poptähti kääntyy äitinsä puoleen.

Alusta asti omannäköinen

”Muutin tänne viime keväänä, sitä ennen asuin lapsuudenkodissani muutaman kilometrin päässä. Ostin asunnon jo rakentamisvaiheessa, kun olin 18-vuotias, ja jouduin odottamaan toista vuotta sen valmistumista. Hyvä puoli oli, että ehdin vaikuttaa pohjaratkaisuun ja materiaalivalintoihin.

Poistin esimerkiksi asuntoon suunnitellun saunan, koska en pidä saunomisesta. Lisäksi poistin yhden makuuhuoneen, jotta olohuoneesta tuli tilavampi, sekä vaihdoin keittiön valmisvaihtoehdosta haluamaani Kvänumin malliin. Myös kodin irtaimistosta iso osa piti ostaa uutena, koska huoneeni lapsuudenkodissani oli aika pieni, eikä minulla ollut valmiiksi juurikaan huonekaluja.”

Artwoodin suuri Luna-sohvapöytä painaa 120 kiloa, joten sen kantamiseen ylös piti palkata apuvoimia. Baarikärryä koristaa Moschinon valaisin, jonka Isac sai 20-vuotislahjaksi äidiltään.

Mieluummin yhdessä kuin yksin

”Koska olen aiemmin asunut perheeni kanssa, tuntuu yksin asuminen vielä vähän uudelta ja oudolta. Siksi on kivaa, että luonani käy ystäviä melkein päivittäin. Jo asunnon suunnitteluvaiheessa halusin varmistaa, että kodissa on iso oleskelutila vieraita varten.

Teemme porukalla ruokaa, katsomme leffoja ja pelaamme pleikkarilla. Kun sain aikoinaan rippilahjaksi esimerkiksi juomalaseja, en ehkä osannut olla niistä kovin innostunut. Nykyään kuitenkin arvostan sitä, että vieraille riittää astioita eikä ihan kaikkea tarvinnut ostaa uutena.”

Nahkasohva ja -nojatuolit olivat huutokauppalöytö Bukowskilta. Taustalla ruokailutilassa näkyvä maalaus on Johnny Ramstedtin käsialaa.

Koko suvun voimin

”Äitini on hyvä sisustusasioissa ja hänestä on ollut paljon apua kotini suunnittelussa. Ilman häntä täällä ei todellakaan näyttäisi näin viihtyisältä. Pidän maanläheisistä sävyistä ja kodin lämpimästä fiiliksestä. Alusta asti on kuitenkin ollut tärkeää, että koti näyttää minulta. Siksi en ole halunnut etsiä inspiraatiota tai katsella kuvia vaikkapa Hollywood-tähtien asunnoista.

Lasitettu parveke toimii olohuoneen jatkona. Sohvaryhmä on Cane-linen, vintagepöytä kuului ennen Isacin tädille.

Äitini lisäksi myös muut sukulaiset ovat olleet apuna, ukkini tuli esimerkiksi kiinnittämään television seinään. Työpöytäni taas on mummini vanha kampauspöytä. Hän asui pitkään Floridassa ja kuljetti pöydän rahtilähetyksenä Suomeen. Mummin käsialaa on myös hänen neulomansa torkkupeitto, jonka sävyt sopivat tänne täydellisesti. Peitto on kovassa käytössä, se on kaikkien ystävienikin suosikki.”

Makuuhuoneen yhteydessä on kodin toinen parveke. Lepakkotuolin Isac sai aikoinaan rippilahjaksi mummiltaan. Seinät maalattiin Farrow & Ballin sävyllä Green smoke.

Luonnon keskellä

”Asuntoa etsiessä pohdin, muuttaisinko mieluummin Helsingin keskustaan, mutta lopulta Kauniainen tuntui enemmän kodilta. Nautin siitä, että parvekkeella istuessa kuuluu pelkkää linnunlaulua. Toisaalta Helsinkiin pääsee nopeasti autolla. Kauniaisissa on kaikki mitä tarvitaan - lenkkipolut järven ympäri aukeavat melkein kotiovelta ja lähimetsiin pääsee vaeltamaan. Kuitenkin myös kaupat ja kaikki palvelut ovat ihan vieressä.

Hetken mietin omakotitaloakin, mutta ei 20-vuotiaana jaksa vielä huolehtia mistään räystäiden puhdistamisesta tai pihatöistä. Uskon, että asun tässä kodissa ainakin niin kauan, kunnes minulla on omaa perhettä.”

Koko seinän mittainen peili ja kaksi pesuallasta tuovat kylpyhuoneeseen hotellitunnelmaa.

Vaatevaltakunta

”Halusin asuntoon runsaasti tilaa vaatteille, joten korvasin suunnitteluvaiheessa saunan kunnon vaatehuoneella. Nyt vaatehuoneita on kaksi: toisessa ovat jokapäiväiset käyttövaatteet, kengät ja laukut, kun taas eteisen yhteydessä olevassa huoneessa säilytän ulkovaatteita. Olen tosi kiinnostunut muodista ja pukeutumisesta, ja olenkin käynyt monesti Pariisin muotiviikoilla. Suosikkisuunnittelijani on Raf Simons, ja vaatteita ostan useimmiten netistä tai helsinkiläisestä The New Room -kivijalkaliikkeestä.

Kotini on niin uusi ja virheetön, että siitä tekee mieli pitää hyvää huolta. Olen alkanut muistuttaa faijaani, kun siivoan nykyään ihan raivopäänä. Imuroin täällä joka päivä - sitä ei todellakaan tapahtunut lapsuudenkodissani.”

Työhuoneesta on tarkoitus rakentaa pieni kotistudio. Työpöytänä toimii Isacin mummin vanha meikkipöytä, jonka hän lähetti Floridasta Suomeen.

Juttu on julkaistu Glorian kodin numerossa 9/2021.

Koti: 110-neliöinen kerrostaloasunto Kauniaisissa. Uudiskohde valmistui keväällä 2021. Asukas: Laulaja Isac Elliot, 20.

Videon editointi ja kuvaus Ninna Lindström, toimittaja Venla Ruoppila.