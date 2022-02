Susannan viisihenkinen perhe asuu 67 neliön kolmiossa – näppärien ratkaisujen avulla tilaa riittää ja eteinen pysyy järjestyksessä

Susanna Salosen viisihenkisessä perheessä jokaisella on oma, omannäköisensä tila. Neliöt riittävät näppäriä sisustusratkaisuja hyödyntäen.

Jyväskylässä asuva Susanna Salonen jakaa 67 neliömetrin kokoisen kotinsa yhdessä miehen, kolmen lapsen ja koiran kanssa. Kolmiossa tila riittää kaikille, kun käytettävissä oleva tila on hyödynnetty näppärillä sisustusratkaisuilla.

Salonen on innostunut pienten kotien käytännöllisestä sisustamisesta siinä määrin, että opiskeli itselleen sisustussuunnittelijan tutkinnon. Nyt muutkin pääsevät nauttimaan Susannan ratkaisuista, joita hän julkaisee Intagram-tilillään @rva_salonen.

Sisustussuunnittelija tietää pienten kotien asustajien pohtivan usein, mitä muut mahtavat olla mieltä siitä, että perhe asuu pienissä neliöissä. Mitä ihmiset nyt ajattelevat, kun vanhemmat nukkuvat olohuoneessa tai lapsilla ei ole omia makuuhuoneita?

– On ihan turha miettiä, mitä muut ratkaisuista ajattelevat! Tärkeintä on, että oman kodin ratkaisut ovat itselle ja perheelle toimivia, hän painottaa.

Vertailu muiden neliöihin tai koteihin onkin Salosen mukaan täysin aiheetonta. Tärkeintä on hyväksyä omat neliöt ja luoda kodista toimiva omin ratkaisuin.

Sitä paitsi, pienten kotien ratkaisut voivat olla paitsi toimivia, myös kauniita ja kodikkaasti toteutettuja!

Kutsuva makuusoppi olohuoneessa

Omaan kotiinsa Susanna Salonen loi perheen vanhemmille kotoisan makuusopen olohuoneeseen.

– Meille oli tärkeää saada rauhallinen ja rentouttava nukkumapaikka.

Toisin kuin asukkaat pelkäsivät, makuusoppi ei tehnytkään olohuoneesta ahdasta.

Hän pitää olohuoneeseen sijoitetun makuutilan tärkeimpänä ominaisuutena omaa rauhaa ja yksityisyyttä. Näköesteen ansiosta nykyinen makuusoppi tarjoaa nukkujilleen molempia.

Koska seinään tai kattoon ei ollut mahdollista rakentaa kiinteää ratkaisua, päädyttiin Salosten perheessä pylvässänkyyn, johon ripustettiin verhot tuomaan yksityisyyttä. Verhot saa halutessaan kokonaan kiinni.

– Pylvässänky oli meidän pelastus! Verhot suodattavat kivasti valaisimien valot, jotta toinen voi halutessaan nukkua aamulla pidempään häiriintymättä.

Etukäteen Susannaa pelotti, että vanhempien makuusoppi tekisi olohuoneesta ahtaan ja sänky veisi huoneen nurkassa liikaa tilaa ja huomiota.

– Kävikin päinvastoin! Tila tuntuu jopa avartuneen pienistä neliöistä huolimatta.

Muutoksen yhteydessä perhe joutui luopumaan toisesta sohvasta, mutta käytännössä sitä ei ole juurikaan arjessa kaivattu.

Aluksi hän myös vierasti kokonaisuuden vaaleaa sävyä, mutta tykästyi lopulta sen valoisuuteen ja keveyteen. Koristetyynyillä ja kranssilla sopesta saatiin oman näköinen, kodikas pesä.

Kylpyhuoneeseen syntyi hylly mittojen mukaan

Pieneen kylpyhuoneeseen Susanna Salonen puolestaan rakensi itse pesukoneen taakse sijoitettavan hyllyn. Näin nurkan hukkatila saatiin hyödynnettyä ja kylpyhuoneeseen saatiin lisää kaivattua säilytystilaa.

Susanna Salonen rakensi itse mittojen mukaan hyllyn pieneen kylpyhuoneeseen.

Hylly upposi pesukoneen taakse jääneeseen hukkatilaan.

Lisäksi kylpyhuoneeseen viriteltiin suihkuverhon tanko rekiksi, jossa voi kätevästi kuivattaa pyykkejä henkarissa.

– Se on ollut loistava ratkaisu meille. Idea syntyi, kun kuivaustilaa oli yksinkertaisesti pakko saada lisää keinolla millä hyvänsä.

Suihkuverhon tangosta syntyi rekki kylpyhuoneeseen.

Mieti, mitä perheesi todella tarvitsee

Pojan huoneeseen Susanna Salonen loi sängynpäädyn korkeasta kirjahyllystä. Kirjahylly ei olisi muuten mahtunut pieneen huoneeseen, mutta nyt oivaltava ratkaisu tarjoaa säilytystilaa ja paikan lapsen kirjoille.

Vaatehuoneen alaosaan Salonen on puolestaan sijoittanut hyllyt lasten leluja varten. Näin perheen tyttöjen yhteiseen makuuhuoneeseen vapautui tilaa, kun pienimmäisen leikit on sijoitettu muualle. Samalla perheen pienin on innoissaan, kun vaatehuone toimii hänelle leikkihuoneena.

– Siellä mahtuu hyvin leikkimään kotista, Susanna nauraa.

Yksi mainio sisustussuunnittelijan vinkki on sijoittaa matala hylly tai lipasto rekkikaappiin. Näin koko kaapin saa hyödynnettyä tehokkaasti, eikä alaosaan jää hukkatilaa. Salosten perheessä kiperästi kaivattua säilytystilaa tuovat myös sängyn alle sijoitetut laatikot.

Lundian pieni laatikosto sujahti eteisen takkirekin alle tuomaan säilytystilaa pipoille ja hanskoille.

Sisustussuunnittelija kehottaa miettimään, mitä kodin eri tiloilta oikeasti kaipaa. Esimerkiksi hän ottaa lasten huoneen kirjoituspöydän, joka löytyy useimmilta koululaisilta.

– Tarvitaanko kirjoituspöytää välttämättä? Esimerkiksi meidän poikamme ei tarvitse kirjoituspöytää, koska hän tekee läksyt lattialla. Voisiko kirjoituspöydän tilalla ollakin vaikka joku säilytyskaluste?

Lisäksi hän mainitsee keittiönpöydän, joka haukkaa ison tilan useimmissa kodeissa.

– Tarvitseeko kolmihenkinen perhe todella kahdeksan hengen ruokapöytää?

Salosten perheessä ruokapöytä on jatkettavaa mallia, ja se on osoittautunut heille toimivaksi ratkaisuksi. Arkisin perhe mahtuu ruokailemaan pienemmän pöydän ääressä, mutta vieraiden varalle pöytää on mahdollista jatkaa niin, että kaikki mahtuvat yhdessä pöydän ääreen. Näppärinä lisätuoleina toimivat jakkarat, joita voi tarpeen mukaan pinota tai käyttää vaikka yöpöytänä.

Viisihenkisessä perheessä kenkiä ja vaatteita riittää. Salosille oli tärkeää saada eteisestä lapsiystävällinen, jotta vaatteiden laitto paikoilleen olisi helppoa ja nopeaa.

Omannäköinen tila kaikille

Salosten kotiin lisätilaa tuo 20 neliömetrin kokoinen parveke, jonka levitettävällä sohvalla perheen alakouluikäinen poika tykkää nukkua kesäisin aina pitkälle syksyyn. Säiden kylmetessä poika siirtyy omaan huoneeseen. Toisen makuuhuoneen jakavat perheen teini-ikäinen tytär sekä esikouluikäinen, perheen pienimmäinen tyttö.

Eri-ikäisten tyttöjen erilaiset tarpeet on otettu huomioon niin, että lapsia on kuunneltu ja he ovat saaneet vaikuttaa itse huoneen sisustukseen. Vanhempi tytär on valinnut seinien värin ja vaikuttanut huonekalujen valintoihin.

– Pienempi on tähän asti tullut ihaillen perässä ja ollut hyvin tyytyväinen isosiskon ratkaisuihin.

Molemmilla tytöillä on kaappi omille tavaroille, ja sängyt ovat kummankin omaa tilaa, jonne toisella ei ole asiaa ilman lupaa.

– Tärkeintä on kuunnella lapsia, jotta kaikilla olisi oma, omannäköinen tila, Susanna Salonen toteaa.

Moni pelkää sisustaa korkeilla huonekaluilla – turhaan!

Hän löytää pienistä neliöistä monta hyvää puolta: siivoaminen on helpompaa eikä ylimääräistä tavaraa kerry nurkkiin, kun tilaa ei yksinkertaisesti ole. Lisäksi Salonen on huomannut, että pienet neliöt pakottavat perheen olemaan tiiviimmin tekemisissä toistensa kanssa.

– Lapsiakin tulee nähtyä enemmän, kun he eivät ole omissa huoneissaan eri kerroksissa. Se lähentää perhettä, kun ollaan fyysisestikin lähemmin, hän iloitsee.