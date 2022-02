Syy, miksi sisustusarkkitehti ei käytä koskaan maalarinvalkoista – tällaista tyyliä ammattilaiset arvostavat

Huippukoteja sisustanut Elina Siltanen-Sjöberg uskoo, että klassisen tyylin saa onnistumaan myös pikkubudjetilla.

Klassinen tyyli esitellään Suomessa ja ulkomailla julkaistussa uutuuskirjassa Salaiset helmet, koti kuin unelma. Kirja on julkaistu sekä Suomessa että ulkomailla. Kuva kirjasta.

Tumma, hieman tunkkainen sisustus antiikkikalusteineen ja seinällä taulu, josta tuijottaa arvokas vanha herra.

Jotakin tällaista monelle tulee mieleen, kun puhutaan klassisesta sisustustyylistä.

Helsingin Sanomissa klassisen sisustuksen ystäväksi tunnustautui sisustusarkkitehti Marko Paananen, joka muistutti, ettei vanhaa pidä halveksua. Ei ole sattumaa, että vanha muotokieli on kestänyt ajan hammasta niin pitkään.

Klassisen sisustuksen arvon tunnustaa myös sisustusarkkitehti Elina Siltanen-Sjörberg, jonka uutuuskirja Salaiset helmet, koti kuin unelma (Cozy Publishing, 2021) julkaistiin viime vuonna yhdessä Kari-Otso Nevaluoman kanssa.

Arvostetun KLC School of Designin kasvatti sisusti Lontoon vuosinaan monien tunnettujen henkilöiden koteja. Sittemmin Siltanen-Sjöberg on palannut Suomeen ja Helsinkiin, jossa nainen työskentelee sisustusarkkitehtina. Asiakkaat ovat kansainvälisiä, ja sisustusten punaisena lankana on useimmiten klassinen sisustus.

Minkälainen on klassinen tyyli?

Yleinen väärinkäsitys on, että klassinen koti merkitsee vain antiikkista ylevyyttä ja koristeornamentteja.

Tosiasiassa tyyli koostuu useammasta tyylisuunnasta. Ajattomia ja hienostuneita klassisia koteja yhdistää viehtymys tasapainoisiin mittasuhteisiin, runsaus sekä taitava värien ja tekstiilien käyttö.

–Klassinen sisustustyyli hakee paljon inspiraatiota historiasta ja symmetriasta. Tyyli on kansainvälinen, sillä samoja elementtejä löytyy niin Aasiasta, Euroopasta kuin Amerikastakin, Siltanen-Sjöberg kertoo.

Runsas tekstiilien käyttö on osa klassista tyyliä. Kuva kirjasta Salaiset helmet, koti kuin unelma.

Mieluummin muita valkoisen sävyjä, kuin maalarinvalkoista

Tavallista on, että klassisesti sisustetut kodit ruokkivat kaikkia aisteja. Ne ovat usein täysin uniikkeja.

Klassisesta kodista löytyy myös ajankohtaisia, arvostettuja trendejä. Ajattomat ja kestävät materiaalit, kuten puu, marmori, silkki, puuvilla ja pellava ovat suosiossa, samoin värit.

– Valkoinen ei ole kielletty, vaikka en käytäkään kohteissani ikinä maalarinvalkoista. Kyseessä on sinipohjainen valkoinen, joka ei tee hyvää muille väreille. Valkoisen sävyjä on lukemattomia.

Aikaa kestävä tyyli on ekologinen. Klassisen kodin voi sisustaa vaikka kokonaan huutokaupoista, kuolinpesistä ja kirpputoreilta haalituilla tavaroilla.

– Monet huonekalut verhoillaan ja maalataan uudestaan. Ihmiset ovat niin näppäriä, että tekevät usein kunnostustöitä itse.

Kodin rakennusvuosi ei ole este

Ajatus yläluokkaisesta ja klassisesta kodista ei ole täysin tuulesta temmattu, onhan sisustustyyli tullut kaupunkikoteihin kartanoiden ja porvariskotien kautta.

Mikään ei silti estä sisustamasta vaikkapa tavallista kerrostalo- tai rivitalokotia klassiseen tyyliin. Rakennusvuodella ei ole väliä.

Lähtökohta klassiselle sisustukselle voi olla jokin huonekalu, vaikkapa talonpoikaissohva, joka monelta löytyy jo kotoa. Sen ympärille voi rakentaa kokonaisuuden vanhoine pöytälamppuineen ja lipastoineen.

Klassisen kodin ei missään nimessä pidä tarkoittaa tylsää tai pönöttävää, sisustusarkkitehti muistuttaa. Kuva kirjasta Salaiset helmet, koti kuin unelma.

Avainsana on myös yhdistely.

Nykyään on suosittua yhdistellä eri aikakauden tyylisuuntauksia, eikä klassinen tyyli ole poikkeus.

– Moderniin kotiin tai 70-80-lukujen taloon voi sijoitella katseenvangitsijaksi vaikkapa vanhan lipaston. Jos eteisen antiikkilipaston pariksi yhdistää toisen aikakauden peilin tai esimerkiksi kiinnostavat seinävalot, kokonaisuus on hirveän jännittävä, Siltanen-Sjöberg ehdottaa.

Täysin surutta mitä vaan ei kannata yhdistellä, mutta virheitä ei kannata pelätä. Esimerkiksi tekstiilien yhdistämisessä ei ole oikeaa ja väärää. Kuosien rikkaus tekee klassisesta kodista mieleenpainuvan.

Toisaalta myös klassinen koti voi olla moderni ja freesi.

– Koko miljöötä ei tarvitse pedata ruskeilla antiikkihuonekaluilla. Klassisen kodin ei missään nimessä pidä tarkoittaa tylsää tai pönöttävää, Siltanen-Sjöberg sanoo.

Näin teet edullisia löytöjä

Sisustusarkkitehti vakuuttaa, että klassisen kodin saa aikaiseksi myös pienellä budjetilla.

Kirpputorien lisäksi edullista klassista tyyliä etsivä voi etsiä sisustushelmiä netistä tai koluta kotimaisia yrityksiä.

Klassinen koti voi olla moderni ja freesi. Kuva kirjasta Salaiset helmet, koti kuin unelma.

Ranskalaistyylinen sisustusputiikki voi olla klassista tyyliä haikailevalle todellinen aarreaitta, samoin kotimainen rottinkihuonekaluja tai klassisten mallien mukaan tuotteita valmistava yritys.

Nettiostokset Englannista ovat tulleet Brexitin myötä kalliiksi, mutta laivamatkan päässä Tukholmassa voi tehdä hyviä löytöjä, ei aina edullisesti, mutta kuitenkin.

Siltanen-Sjöberg muistuttaa, että kokeiluihin heittäytyminen kannattaa.

– Asia, joka on tuntunut siltä, ettei se ole itseä varten, voi osoittautua huikean hyväksi jutuksi. Sisustamisen tulisi olla aina iloinen ja positiivinen kokemus.