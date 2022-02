”En pystyisi asumaan...” – Marko Paanasen kommentti suomalaisten sisustamistyylistä herätti vilkasta keskustelua

”Kotisi kuvastaa sinua: täysvalkoinen koti kertoo mielikuvituksen puutteesta”, Ilta-Sanomien lukija analysoi.

Kodin laittaminen on henkilökohtainen asia. Samasta syystä erilaiset sisustukselliset riidat voivat leimahtaa silmänräpäyksessä.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen kommentoi viime viikolla Helsingin Sanomille suorasanaisesti suomalaiskotien sisustusta. Ammattilainen kaipasi koteihimme ennen kaikkea lisää rohkeutta.

Ilta-Sanomien lukijat ottivat kantaa keskusteluun, eikä kinastelultakaan vältytty. Moni oli Paanasen kanssa samoilla linjoilla siinä, että värit ja erilaiset tyylisuunnat olisivat tervetulleita. Hillitymmän tyylin puolestapuhujia löytyi joukosta yhtä lailla.

Näin aihetta kommentoitiin:

”Saan inhonväristyksiä valkoisista sisustuksista”

Enemmän värejä, kyllä kiitos! Tätä mieltä oli moni lukijoista.

– Suomalaisten sisustustyyli on varovaista ja tylsää. Valkoinen sisustus on monen mielestä paras, minun mielestäni se on tyylitön ja aivan hirveä. Kotisi kuvastaa sinua: täysvalkoinen koti kertoo mielikuvituksen puutteesta, runsas sisustus taas ulospäin suuntautuneisuudesta. Katsopas vain koteja ja vertaa sitä niissä asuviin.

– Vanhat sairaalat olivat yhtä valkoisia kuin nykyajan talojen sisustus. Kun katsoo uuteen keittiöön, tulee mieleen myös suurten tehtaiden ruokalat. On peltiä ja terästä ja sitten valkoiset kaapistot. Kyllä on kalseaa. En viihtyisi. Kyllä väriä pitää kodissa olla – ja tekstiilejä. Ne luovat viihtyisyyttä.

– Jo kaksi vuotta sitten kotonamme remontoinut maalari sanoi, että niin sanotut maalarinvalkoiset asunnot ovat menneen talven lumia. Kyllä maalari tiesi.

– Kun naiset pääsevät sisustamaan, kaiken pitää olla valkoista. Ja kauhea konmaritus. Se on rikkaiden oma leikki, jotta olisi aina hyvä syy ostaa uutta.

– Kun etsin asuntoa, hylkäsin pari pelkästään sen takia, että kiinteistönvälittäjä kertoi, että niihin on tehty täydellinen remontti. Asunnot oli maalattu lattiasta kattoon valkoisiksi. Sanoin välittäjälle, että asunnot kaipaavat täysremonttia, enkä jätä tarjousta, koska remontti maksaa kuitenkin niin paljon.

– Saan inhonväristyksiä valkoisista sisustuksista. Tuovat mieleeni sairaalat ennen vanhaan.

– Lattein perustelu kaiken valkoharmaaksi laittamiselle on: "Sitten kun kyllästyt värilliseen, tulee iso remontti, jos laittaa kodin takaisin vaaleaksi”. Olen tuntenut oloni todella epämukavaksi valkeiden seinien sisällä jo teini-iästä lähtien. Nyt keski-ikäisenä uskon, ettei tämä ole mikään ohimenevä vaihde. Ihan sama minulle, jos joku haluaa asua valkoharmaassa harmoniassaan. Kunhan ei pyöritellä silmiä, kun meillä on vähän erinäköistä.

– Meillä on väriä, koska siitä saa energiaa. Valkoisessa kodissa en pystyisi asumaan.

– Suurin osa naisista, jotka tunnen, haluavat valkoisen kämpän. Jotkut onnistuvat siinä hyvin. Minä haluan taistella tuulimyllyjä vastaan ja koetan sekoittaa industrial-tyyliä ja rustiikkista tyyliä. Jokainen taaplatkoon tyylillään, mutta jotakin persoonallista kaipaisi tuo valkoinen tyyli. Valkoinen onnistuu jokaiselta, mutta jos haluaa poiketa tyylistä, vaaditaan tyylitajua ja persoonallisuutta.

”En haluaisi tummaan kotiin”

Valkoinen ei ole syyttä suosittu, muistutti osa.

– Mieli ja silmät lepäävät vaaleassa ja neutraalissa sisustuksessa. Toki pitää olla vähän tummaa, mutta pääasiallisesti vaaleaa. Liian tumma tai värikäs sisustus aiheuttaa ahdistavan ja tukahduttavan tunteen. Näin me olemme erilaisia, ja hyvä niin. Kyllä tästä maailmasta löytyy kaikkea kaikille.

– Eiköhän se sisustaminen Floridan auringossa ole vähän eri asia kuin Suomen pitkässä ja pimeässä talvessa. En haluaisi tulla tummaan kotiin, jos ulkona on tummuutta lähes koko päivän.

– Kun muutin nykyiseen pieneen asuntooni kymmeniä vuosia sitten, remontoijalle annettiin ohje, että kaikki valkoiseksi. Asunto tuntui sen jälkeen tilavalta ja rauhalliselta.

– Sisustamisessa yletön värikkyys pilaa asunnon. Harmaa on ehdottomasti yksi omista suosikkiväreistä.

–Valkoinen koti on paras. Siisteyttä tulee ylläpidettyä, koska lika ja sotku näkyvät heti. Käyttäkää niitä kaappeja ja säilytyshuonekaluja. Kaikkea ei tarvitse jättää näkyviin. Karmeinta on keittiössä, jonka kaikilla pinnoilla roikkuu jotakin.

– Eivät valkeat seinät tee asunnosta väritöntä. Vain ja ainoastaan, jos seinät ovat tyhjät ja lisäksi on valkea lattia ja valkeat huonekalut. Jos on puinen lattia ja seinät ovat täynnä värikkäitä maalauksia valkealla seinällä, ei yleisvaikutelma ole valkoinen. Päinvastoin koti on värikäs.

"Valkoinen koti on paras”, yksi keskusteluun osallistunut kertoo.

”Suomalaisilla outo viehtymys Alvar Aallon huonekaluihin”

Modernismi ja Alvar Aalto etunenässä ovat monen suomalaisen mieleen. Paanasen mukaan Suomi-designin kulta-ajan suitsuttaminen ja siihen nojaaminen tuntuvat kuitenkin ylimitoitetuilta. Lukijoiden joukosta löytyi niitä, jotka ihastelivat suosiossa olevaa tyylisuuntaa, mutta myös niitä, jotka kokivat sen pitkästyttävänä.

– Suomalaisilla on joku outo viehtymys Alvar Aallon huonekaluihin. Minua ne eivät puhuttele, ovat enemmän julkisten tilojen kalusteita. Kotiini en niitä huolisi.

– Meillä on valkoiset seinät. Olohuoneen ja keittiön kalusteet ovat Artekia ja maakuuhuoneet ovat Muuramen käsialaa. Kestää käyttöä ja aikaa. Tämä on varmaa jotenkin veressä, kun tyttären perhe kalustaa samoilla huonekaluilla. Hiilijalanjälkikin pienenee, kun ei huushollia ja kalusteita uusita kymmenen vuoden välein. Näissä kaluissa on sekin hyvä puoli, että vanhoista ja hyvin pidetyistä maksetaan sama, mitä olen itse maksanut.

