Kun Emmi, 37, ja Miia, 50, erosivat, he päätyivät lapsineen poikkeukselliseen asumisratkaisuun: rahaa säästyy reilusti

Siskokset muuttivat saman katon alle omakotitaloon.

Rovaniemeläiset Emmi, 37, ja Miia, 50, Mattilainen ovat siskokset, joilla on ollut ikäerostaan huolimatta aina läheiset välit.

Kun Miia muutti omilleen 21-vuotiaana, kahdeksanvuotias Emmi vieraili useaan otteeseen siskonsa luona. Vuosikymmeniä myöhemmin elämä toi heidät jälleen yllättävällä tavalla saman katon alle.

Alkusysäyksenä toimi ero lasten isistä, mikä tapahtui kummallakin suurin piirtein samoihin aikoihin kolmisen vuotta sitten.

Elämänmuutos toi mukanaan taloudelliset paineet. Miia muutti poikansa kanssa omakotitalosta kerrostalokaksioon, ja omakotitaloon yksin jäävä Emmi mietti, miten saisi maksettua nousevat lainanhoitokulut.

– Laskimme, että jos minäkin olisin muuttanut omakotitalosta kerrostaloon, olisimme maksaneet yhteensä vuokraa 1 600 euroa, Emmi kertoo.

Havainnosta alkoi mietintävaihe: voisiko kaksi sopuisaa siskosta lapsineen asua saman katon alla?

” Laskimme, että jos minäkin olisin muuttanut omakotitalosta kerrostaloon, olisimme maksaneet yhteensä vuokraa 1 600 euroa.

Rahaa lainanlyhennykseen 350 euroa per pää

Emmi, Miia ja lapset ovat asuneet yhdessä nyt kolmen vuoden ajan, ja muuttopäätös on osoittautunut onnistuneeksi.

Rahansäästön lisäksi siskot ovat saaneet ympärilleen laajennetun perheen. Emmin poika asuu poppoon kanssa joka toinen viikko, ja Miian poika vierailee lähellä asuvan isänsä luona vaihtelevasti. Lähellä asuva isä vierailee paikalla joka päivä.

Pojat ovat 7- ja 12-vuotiaita, ja siinä iässä, että omat kaverit kiinnostavat eniten, mutta läheisemmiksi he tulevat väistämättä. Pienempi kutsuu isompaa jo veljekseen.

– Olemme pärjänneet hyvin. Paremmin varmaan kuin että kummatkin asuisivat omissa asunnoissaan, Miia sanoo.

” Olemme pärjänneet hyvin.

Omakotitalo on nykyään kummankin siskon omistuksessa. Lainanlyhennykseen menee kummallakin noin 350 euroa kuukaudessa, eli yli puolet vähemmän kuin vuokraan olisi mennyt, mutta tilaa on kerrostaloasuntoa enemmän. Ruoka-, sähkö- ja vesilaskut jaetaan tasan.

Siskosten koirat ovat tyytyväisiä omakotitaloelämään.

Talon pohjaratkaisu soveltuu yhteisasumiseen hyvin.

Talon ”itäsiipi” on kuin pieni yksiö, jossa on oma WC. Neliöitä kolmen makuuhuoneen kodissa on 115.

Pihaa löytyy sekä edestä että takaa.

– Meillä kummallakin on koira, ja ne nauttivat aidatusta pihasta. Kotonakin on etätyöaikaan melkein aina joku, Emmi iloitsee.

Näin tila on jaettu kahden perheen kesken

Kahden äidin taloudessa koti pysyy ihailtavalla tavalla järjestyksessä. Kun Miia käy koirien kanssa ulkoilemassa, Emmi on todennäköisesti ehtinyt sillä välin hoitaa tiskit kuin huomaamatta.

Kotitöistä ei riidellä, sillä kummatkin ovat saaneet lapsuudenkodissaan saman kasvatuksen, ja paikat pysyvät siisteinä.

Työt on jaettu sanattomalla sopimuksella niin, että Miia on perheen pyykkivastaava ja Emmi hoitaa raskaammat asiat, kuten lumenluonnin ja ruohonleikkuun.

Suurin osa tiloista on yhteisessä käytössä. Vapaa-aikaa vietetään paljon yhdessä.

Yhdessä puuhaillaan paljon, mutta omaakin aikaa on.

Kun Emmi lähtee lapsivapaalla viikollaan tapaamaan miesystäväänsä, Miialla ja pojalla on ympärillään tilaa yllin kyllin.

Tällä hetkellä neliöt riittävät hyvin, mutta aika näyttää, täytyykö kotia joskus laajentaa.

Miian poika on jo vaatinut yhden makuuhuoneista itselleen. Jos pienempi pojista kaipaa joskus samaa, voi olla remontin aika.

Näin ulkopuoliset kommentoivat

Emmin ja Miian yhteiselo on mennyt niin hyvin, että he haluavat esimerkillään kannustaa muita kokeilemaan samaa.

Hynttyitä ei kannata laittaa yhteen, jos tavat ja elämänasenne eivät kohtaa. Mutta jos elämäntyylit ovat riittävän samanlaiset, voi palkkiona olla toimiva kokoonpano ja rahalliset säästöt.

” Sitä kuulee paljon, että onpa tämä järkevää etenkin poikien kannalta.

Tulevaisuudesta kukaan ei tiedä, mutta siskokset näkevät, että voisivat asua näin pidemmänkin aikaa.

Ulkopuolisetkin ovat pitäneet ratkaisua hyvänä.

– Sitä kuulee paljon, että onpa tämä järkevää etenkin poikien kannalta, Miia kertoo.

Parasta on tietysti se, että ympärillä on riittävästi tilaa, oma puutarha ja rauha.

Asutko sinä normista poikkeavalla tavalla? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@iltasanomat.fi