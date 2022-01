Onko kotonasi pieni olohuone? Näin sisustat tilan niin, ettei se mene tukkoon

Nämä sisustusvinkit sopivat pienen olohuoneen sisustamiseen.

Valtavat kulmasohvat, jättikokoiset televisiot ja nostalgiset kirjahyllyt ovat tuttuja kalusteita monelle, mutta pienen olohuoneen ne tukkivat helposti.

Vinkkejä niukkojen neliöiden sisustamiseen kaivataankin monessa kodissa kipeästi.

Kodinhoitoon ja sisustamiseen keskittynyt Good Housekeeping kertoo, miten pieni olohuone kannattaa sisustaa.

1. Valitse valkoista

Totta se on, värit ovat palanneet ryminällä sisustukseen. Vuoden trendiväreihin kuuluvat vaalea oliivin- ja mintunvihreä sekä syreeninliila.

Valkoisella kodilla on kuitenkin aina kannattajansa, ja väri sopii suorastaan loistavasti pieniin tiloihin. Salaisuus on valkoisen taiassa tehdä huoneesta ilmavampi.

Muista, että oikean valkoisen sävyn valitseminen voi olla vaikeaa, sillä on sävyjä on lukemattomia: on viileänvalkoista, kermanvalkoista, neutraaleja harmaanvalkoisia sävyjä ja murrettuja valkoisia.

Valokuvaaja ja visualisti Ulla-Maija Lähteenmäki kehotti aiemmassa jutussamme valitsemaan mattapintaisen valkoisen, mikäli seinäpinnassa on epätasaisuuksia.

– Mitä kiiltävämpi maali, sitä enemmän ne korostuvat. Lika ja sormenjäljet tosin näkyvät kauniissa mattapinnassa helpoiten.

2. Valitse siro sohva, mutta ei liian pientä

Ei järkälemäisiä kulmasohvia vaan pikkuruista ja siroa. Good Housekeeping kehottaa panostamaan olohuoneessa erityisesti riittävän pieneen sohvaan.

Liioittelemaan ei silti kannata ryhtyä.

Iso huonekalu tukkii helposti tilan, mutta sisustussuunnittelija Hanna Puolakan mukaan myös liian pienet huonekalut ovat uhka.

– Usein sanotaan, ettei pieneen asuntoon kannata tuoda liian suuria huonekaluja, mutta kehottaisin välttämään myös liian pieniä, ettei tilaan tule nukkekotimainen tunnelma, Puolakka kommentoi aiemmin.

3. Valitse monikäyttöisiä huonekaluja

Kun tilaa ei ole yltäkylläisesti, on säilytysratkaisuissa käytettävä luovuutta. Valitse siis istuin, jonka alle saat tavaraa tai sohva, jonka runkoon on upotettu laatikot petivaatteille ja muulle roinalle.

Olkkarin pöytänä kannattaa suosia mallia, jonka sisälle on mahdutettu säilytystilaa.

4. Luo illuusio peileillä

Feikkaamiselle on paikkansa myös pienessä olohuoneessa.

Asettele olohuoneen lipaston päälle peilejä ja luo illuusio tilavammasta huoneesta.

5. Älä juutu perinteisiin

Moni sisustaa kotiaan takaraivossa olevien sääntöjen mukaan, vaikka niistä irti päästämällä pääsisi parempaan lopputulokseen.

Keittiöntuoli voi sopia pieneen olohuoneeseen paremmin kuin tilaa vievä muhkea nojatuoli.

Jos olohuoneessa ei ole tilaa muhkealle istuimelle, valitse sinne mieluummin keittiön tuoli.

Pieneen tilaan sopii loistavasti myös baarikärry, jossa voi säilyttää niin kirjoja kuin kukka-asetelmiakin.

6. Valitse läpikuultavat verhot

Olohuone ei tunnu liian ahtaalta, kun valitset läpikuultavat verhot, joiden läpi luonnonvalo pääsee kauniisti.

Luonnonvalo on tärkeää. Valitse siis läpikuultavat verhot.

Sisustussuunnittelija Hanna Puolakan mukaan valoa kannattaa vaalia pienessä asunnossa monin tavoin.

– Jos asuntoon tulee paljon luonnonvaloa, kannattaa sitä ehdottomasti hyödyntää. Tunnelmaa voi luoda myös erilaisilla valaisimilla eri puolella asuntoa. Pöytävalaisimet, seinävalaisimet ja lattiavalaisimet paitsi näyttävät hyvältä, tuovat asuntoon myös tunnelmaa.