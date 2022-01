Suomalainen keksintö palkittiin: Liikuteltava mökki, jossa on 9 neliötä

Mökin asentamista kuvaillaan helpoksi.

Moni pitää mökkielämän varjopuolena sitä, että maisemat eivät muutu ikinä.

Levottomia vapaa-ajanasukkaita helpottanee tieto, että markkinoille on tullut mökki, joka on liikuteltavaa sorttia. Vastikään suomalaisinnovaatio palkittiin Wallpaper-lehden Life Enhacer of the Year -palkinnolla.

Palkittu keksintö on Space of Mind Oy:n yhdeksänneliöinen, moduuleista rakennettava mökki. Sen kerrotaan sopivan etätyöpisteeksi, majoitustilaksi tai hiljentymishuoneeksi. Mökin voi kuljettaa esimerkiksi luontokohteisiin. Asentamisen luvataan onnistuvan päivässä.

Mökin voi kuljettaa luontokohteisiin.

Mökissä on yhdeksän neliötä.

Mökin ovat kehittäneet yhteistyössä arkkitehtitoimisto Studio Puisto, design-brändi Made by Choice ja muotoilutoimisto Protos Demos.

Idea sai alkunsa koronapandemian alussa, kun etä- ja lähimatkailubuumiin etsittiin ratkaisua. Tänä vuonna valmistaja alkaa rakentaa mökkejä sarjatuotantona erityisesti majoitusliiketoiminnan tarpeisiin.

Mökki on saanut huomiota myös maailmalla. Viime viikolla se voitti Wallpaper-lehden Life Enhacer of the Year -palkinnon.

Muistatko nämä liikuteltavat mökit?

Täysin ainutlaatuinen keksintö ei ole, sillä kyseessä ei ole ensimmäinen, liikuteltava suomalaismökki.

Olemme aiemmin kertoneet Nolla-mökistä, jota herätti maailmanlaatuista huomiota muutama vuosi sitten. Mökin perusajatuksena oli testata tulevaisuuden nollapäästöistä elämää. Ajatuksena oli, että mökin voi siirtää muualle, jos elämäntilanne muuttuu.

Lue lisää: Tältä näyttää liki nollapäästöinen mökki – hinta 10 000-15 000 euroa

Liikuteltavien mökkien lisäksi markkinoilla on tarjolla vaunun ja mökkielämän yhdistäviä kokonaisuuksia.

Salvos Finland Oy:n liiketoiminnanjohtaja Pete Lohi esitteli aiemmin lukusmökkivaunun, jonka voi siirtää järvenrantamaisemista vaikkapa tunturin päälle. Mökkivaunun erikoisuuksia olivat lasikatto ja panoraamaikkunat.

Lue lisää: Tältä näyttää 21 neliön luksusmökkivaunu – yhdistää ok-talon asumismukavuuden ja asuntovaunun liikuteltavuuden

Moni rakentaa liikuteltavia koteja myös itse.

Marika Kalmi kertoi traktorin peräkärryn päälle rakennetusta mökistään, jota pystyi liikuttelemaan paikasta paikkaan hinausautolla.

Lue lisää: Marika rakensi 10 neliön siirreltävän pikkukodin itse – asumiskustannukset minimaaliset, lämmin myös paukkupakkasilla

Mökissä oli vain kymmenen neliötä, mutta siellä asuttiin päätoimisesti. Mökki pysyi lämpimänä myös paukkupakkasilla.