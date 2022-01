Onko tässä Suomen värikkäin koti? Riitan luona jopa ovet maalataan eri väreillä ja veranta on kuin pieni satumaailma

Riitan kotona on käynnissä jatkuva muutostila.

Riitan koti on värikylläinen. Lempiväri on vihreä, mutta myös erilaiset väriyhdistelmät ovat naisen mieleen.

Tilkkutäkkitöitä, eläimen päitä ja valtavasti viherkasveja. Muun muassa.

Jokelassa asuvien Riitta Raitalan, 65, ja Veikon koti on niin täynnä yksityiskohtia, että kaikkia on mahdotonta luetella tai muistaa.

Koti on kuin luova tila, jossa mielikuvituksen saa päästä valloilleen ilman rajoituksia.

– Tyylimme koostuu hauskoista ja värikkäistä kirppislöydöistä, itsetehdyistä tekstiileistä, vanhoista huonekaluista ja viherkasveista, joita on niin sisällä kuin ulkona. Puutarhasta löytyy huvimajoja ja pikkumökkejä, jotka on rakennettu hylkytavaroista, Riitta kertoo.

Kättensä tuotoksia Riitta esittelee sosiaalisessa mediassa. Siellä hänet tunnetaan osuvalla nimellä Romulyyli.

Kodin laittaminen on elämäntapa, joka on vienyt Riitan ja miehen lähes viikoittaisille retkille ympäri Suomea. Keittiön valtava, koristemaalattu aamiaiskaappi on porvoolaisen saaristolaistalon jäämistöä ja ympäri taloa olevat ovet on hankittu romuttamoilta sieltä täältä.

Esineet tuovat hymyn huulille ja mieleen mukavia muistoja. Sisustaminen on myös tapa vaalia elämässä sitä, mikä on tärkeää.

– Maailmassa elää rinta rinnan suru, murheet ja ilo. Murheen vastapainona pitää olla hyvää. Oman pesän rakentaminen juuri sellaiseksi, että siellä on itsellä hyvä olla, on tärkeää.

Keittiön kaappi on Porvoosta.

Koti on pullollaan kierrätystavaroita.

Sisustaminen on Riitan ja aviomiehen yhteinen harrastus. Tyylistä ei ole syntynyt vuosien aikana erimielisyyksiä.

– On hyvä, että kummatkin pitävät hupsuista tavaroista, joita on hauska katsella.

Puutarha kätkee sisäänsä yllätyksiä

Yksi kodin hämmästyttävistä paikoista löytyy puutarhasta. Siellä on jätelaudoista tehty huvimaja ikivanhoine tallinovineen, polku, joka koostuu betoniin valetuista astioista ja rautainen puutarharyhmä sinisine kastelukannuineen.

Vihreä on Riitan lempiväri. Se näkyy myös puutarhassa

Kokonaisuuteen ei ole mennyt paljon rahaa, sillä Riitta suosii kierrätysryhmiä. Uusia tekniikoita Riitta omaksuu kansalaisopistojen kursseilta.

– Siellä on hirveän hauskaa. Kun samanhenkiset ihmiset kokoontuvat, on ihana syventyä taulujen maalaamiseen tai vaikkapa betonityöskentelyyn.

Olohuoneen seinällä on kuviotapetti, vanhoja valokuvia ja jopa sarpipää.

Mosaiikkityö on yksi itse tehdyistä helmistä.

Sisätiloissa Riitan lempipaikka on olohuoneen sohvalla. Sielläkään aika ei käy tylsäksi, sillä seinät ovat täynnä kuviotapetteja, vanhoja valokuvia ja tauluja. Löytyypä joukosta yksi sarvipääkin.

Olohuoneen ovi on pinkki.

– Kaikki kodin väliovet on maalattu. Värit ovat valtava rikkaus. Vihreä on lempivärini, joka on kulkenut mukana aina. Tykkään myös erilaisista väriyhdistelmistä, Riitta kertoo.

Kierrätystyylin hyvä puoli on, ettei kodinlaittoon ole harrastuksen intensiivisyydestä huolimatta mennyt paljon rahaa. Huonekalut ovat ainoita, joihin satsataan useampia satasia. Monet löydöistä ovat ilmaisia.

Vanha ikkuna on koristeltu näin.

Kierrätyspalstoilta voikin Riitan mukaan löytää vaikkapa mitä innostavaa. Sosiaalisen median lahjoitetaan-palstalta saattaa löytyä romu, josta syntyy uusin silmin nähtynä vaikka taidetta.

– Kannustan kokeilemaan rohkeasti. Meillä on ollut ilo saada syntymälahjana melkoisesti mielikuvitusta, mutta on hauska seurata myös muiden samanhenkisten tekemisiä.

VIIME vuosina kierrätystyyli on alkanut kiinnostaa muitakin sisustajia. Vielä 70-luvulla, kun Riitta kiersi second hand -putiikkeja, häntä pidettiin hippinä.

Sillä, mitä ympärillään näkee, tuppaa väistämättäkin olemaan jotakin vaikutusta, mutta trendien seuraaminen ei kuulu Riitan sisustusfilosofiaan.

Itse tehtyä löytyy myös makuuhuoneen puolelta.

Veranta on täynnä erilaisia lyhtyjä.

Tässä kodissa tyyli vaihtuu tosin niin tiheään, että liki kaikki tyylit, minimalismia lukuun ottamatta, on varmaankin käyty läpi.

– Oli kyse virkkaamisesta, vaatteiden tuunaamisesta tai huonekalujen korjaamisesta, teen joka päivä jotakin. Käynnissä on koko ajan muutostila.