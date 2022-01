Mirka, 24, muutti Fuengirolaan ja kertoo, mitä eläminen siellä maksaa – suomalaisilla on oma maineensa

Mirkalla on Espanjaan muuttaville suomalaisille neuvo: hoputtaa ei kannata, ellei halua aiempaa hitaampaa palvelua.

– Sain ahdistuskohtauksia ja olin onneton. Olin pitkään elänyt kuin laput silmillä oleva hevonen, joka ei osaa katsoa sivuille, Mirka Helander, 22, muistelee aikaa yli kahden vuoden takaa.

Oululaislähtöinen nuori nainen päätyi Espanjaan henkilökohtaisen kriisin kautta.

Ennen muuttoa Mirka oli kärsinyt ahdistuskohtauksista, jotka saivat jälkikäteen ajateltuna alkunsa tulevaisuudensuunnitelmista.

Moni ikätovereista oli jo löytänyt unelmiensa opiskelupaikan, mutta Mirka ei tiennyt, minne asettuisi opiskelemaan ja mikä oma ala olisi.

– Pakkoajatukset ohjasivat mieltäni. Olin aina asunut Oulussa ja kuvittelin, että myös tulevan opiskelupaikan täytyy löytyä Suomesta. Ajattelin myös, että yliopistoon on välttämätöntä mennä.

Paikkariippumaton elämä alkoi houkutella Mirkaa, kun hän pääsi eroon kaavamaisesta ajattelutavasta. Uusi kotimaa löytyi Espanjasta.

Vähitellen Mirka ymmärsi, että oli ajatellut asioista kaavamaisesti. Omannäköinen polku voisi löytyä myös ulkomailta ja alalta, josta moni ei tiennyt mitään. Tämän tajuttuaan Mirkan ahdistus helpotti.

Neuvo Espanjaan tuleville suomalaisille

Nykyään Mirka asuu puolisonsa kanssa Espanjan Fuengirolassa ja luo uraa paikkariippumattomana digiyrittäjänä. Nainen pitää sosiaalisessa mediassa yhteisöä, jonka tarkoituksena on vähentää istumatyön haittoja. Osan ajastaan hän pyhittää wellness-liiketoiminnan tradenomin tutkinnolle. Opintoja hän tekee etänä Suomeen.

Espanjaan Mirkan houkutteli ulkomailla vuosia asunut poikaystävä, joka muistutti, että maailma on täynnä mahdollisuuksia. Rohkeus tarttui lopulta häneenkin.

– Suorituskeskeinen suomalainen ajattelutapa jäi taakse, kun muutimme Espanjaan. Olen saanut sellaista rentoutta elämääni, jota minulla ei aiemmin ollut. Se näkyy arjessani vaikkapa niin, että jos en tänään jaksa mennä kauppaan, en mene. Huomennakin ehtii.

Mirkan uusilla kotikulmilla on aurinkoista. Lenkkimaastot ovat näin vehreät.

Fuengirolan myötä Mirkan aikataulukäsitys on muuttunut asteen espanjalaisemmaksi. Samaa rentoutta hän suosittelee muillekin.

– Tänne tuleville suomalaisille sanoisin, että sopeutuminen vaatii kärsivällisyyttä. Jos alat käskyttää espanjalaisia tuomaan asioita nopeammin, saat vielä hitaampaa palvelua.

Näin paljon asuminen ja ruokakori maksavat

Espanjan Aurinkorannikolla sijaitseva Fuengirola tunnetaan kohteena, jonne moni eläkeläinen suuntaa talvea pakoon.

Viime aikoina kaupunki on alkanut täyttyä myös nuorista yrittäjistä. Kaupungin nuorekkuus tuli yllätyksenä myös Mirkalle, jolla oli ennakkoluulonsa Aurinkorannikosta.

– Aluksi minäkin luulin, että Fuengirolassa on vain vähän nuoria tai nuoria yrittäjiä, mutta sain todeta olleeni väärässä. Olen saanut paljon nuoria yrittäjäystäviä. Täällä on helppo elää ja tutustua muihin suomalaisiin.

Fuengirola osoittautui paljon nuorekkaammaksi kuin Mirka oli kuvitellut.

Mirka pitää Fuengirolaa parhaana paikkana niille, jotka eivä ole asuneet Espanjassa ennen, mutta haluavat kokeilla maata. Suomi-yhteisö on kaupungissa erittäin avulias, nainen muistuttaa.

Sopeutumista helpottaa, että suomalaisilla on Fuengirolassa hyvä maine.

– Paikalliset tietävät, että suomalaisille voi sanoa, ”maksa seuraavalla kerralla”. Meitä pidetään rehellisinä.

Espanjassa asumisen etuja ovat aurinkoinen sää ja Suomeen verrattuna hieman edullisempi hintataso.

Kuitista näkee, mitä elintarvikkeet paikallisessa kaupassa maksevat. Tälle kauppareissulle tuli hintaa 19.05 euroa.

Mirka arvioi, että maksaa kauppakassista melkein puolet vähemmän kuin Suomessa. Ruokakorillisen saa mukaansa 35– 45 eurolla. Siinä missä paikalliset viinit ovat todella edullisia, tuontituotteiden hinta voi yllättää. Hyvästä vessapaperista tai tuontilohesta saa Mirkan mukaan pulitta pitkän pennin.

Asumisesta pariskunta maksaa tällä hetkellä 1 200 euroa. Halvemmallakin toki pääsee.

– Ensimmäisestä asunnostamme maksoimme 750 euroa, mutta tämän lisäksi saimme hankkia itse netin. Sähköstä ja vedestä maksoimme erikseen.

Nämä paikalliset tavat ja tavarat ihmetyttävät

Vaikka Mirka voi yhä kuulla kaduilla suomen kieltä tai käydä ostamassa Suomi-kaupasta Fazerin Sinistä, on moni asia Espanjaan muuton myötä muuttunut.

Elämään on tullut lisää sosiaalisia kontakteja, sillä paikallisille on hyvin tavanomaista jutella niitä näitä vieraisiin pöytiin.

Arjen tiimellyksessä on tullut vastaan myös kapistuksia, jotka saavat kummallisuudellaan sormen suuhun.

Tällainen on esimerkiksi Mirkan keittiöstä löytyvä kodinkone, jolla saa leikattua valmiista leivinpaperi- tai folioarkista paloja. Vessasta löytyy puolestaan bidee, joka on niin matala, että siihen ei mielellään istu itse. Lemmikin tassujen pyyhintään se käy kuitenkin hyvin.

Myös joka kodista löytyvä kylpyamme ihmetyttää.

– Tämä sen takia, että harvalla riittää niin paljon lämmintä vettä, että ammeen saisi täyteen. Ongelmana on myös sähkön hinta. Lämmin vesi on täällä kallista.

” Lämmin vesi on täällä kallista.

Joissakin paikallisissa ravintoloissa ja kahviloissa Mirka on puolestaan törmännyt tapaan, johon ei ole Suomessa totuttu.

– Osassa vessoja on iso ja avoin roskis, jonne käytetyn vessapaperin saa heittää. Pönttöön sitä ei saa heittää. Se on aika erikoista.

Haaveena Euroopan reissu retkeilyautolla

Arki Fuengirolassa on tällä hetkellä hyvää, mutta nuoren yrittäjän mieli on avoin kaikenlaisille muutoksille. Tulevaisuudessa Mirka haluaisi kiertää Eurooppaa retkeilyautolla ja ottaa mukaan kaikki perheenjäsenensä.

Poikaystävän lisäksi Mirkan kodin jakaa koira, josta on tullut lyhyessä ajassa erittäin tärkeä. Paikalliselta koiratarhalta pelastettu sekarotuinen Laika on konkreettinen esimerkki siitä, mikä Espanjassa Mirkaa harmittaa.

– Kodittomia koiria on täällä satojatuhansia. Eläin on ollut täällä pitkään saman arvoinen kuin tavara, ja vasta viime aikoina eläinsuojelulakia on muutettu.

Laika on Mirkan rakas perheenjäsen. Kodittomien koirien suuri määrä Espanjassa on ollut Mirkalle vaikea paikka.

Jos hyvin käy, Mirka, Laika ja poikaystävä starttaavat autonsa jo lähiaikoina. Digiyrittäjän elämässä on nimittäin puolensa.

– Työni kulkevat sinne, missä läppäri ja kännykkä ovat. Haaveissani on entistä vapaampi elämä.