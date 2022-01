Asiantuntija ei käytä kotona tiskikoneen eko-ohjelmaa: tässä syy

Tavallinen pesuohjelma voi olla ekologisempi kuin eko-ohjelma, asiantuntija sanoo.

Nykyaikaisissa tiski- ja pyykinpesukoneissa on näkyvällä paikalla eko-ohjelman valikko.

Ympäristötietoiselle ohjelma voi tietyissä tapauksissa olla oikea valinta, mutta kiireiselle ei. Eko-ohjelmat kestävät nimittäin useampia tunteja kerrallaan.

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski ei käytä tiskikoneen eko-ohjelmaa lainkaan.

– Elän lapsiperheessä, ja tiskit ovat usein hyvin likaisia. Pahimmillaan eko-ohjelma ei putsaa tiskejä kunnolla. Jos työn joutuu tekemään kahteen kertaan, ekologisuus on siitä kaukana.

Suur-Uskin mukaan tiskikoneen perusohjelma pesee tiskit eko-ohjelmaa lämpimämmällä vedellä ja lyhyemmässä ajassa. Vettä kuluu kummassakin ohjelmassa suunnilleen saman verran, mutta sähköä kuluu eko-ohjelmassa aavistuksen vähemmän.

– Merkittävä ero ei ole. Perusohjelman lopputuloksena on kuitenkin taatusti puhtaat astiat. Säästän ympäristöä siinä, että en huuhtele asioita, Suur-Uski kertoo.

Moni eko-ohjelma pesee kylmemmällä pidemmän aikaa

Sekä tiski- että pyykinpesukoneiden eko-ohjelmat perustuvat samaan periaatteeseen. Tavallista on, että eko-ohjelma pesee kylmemmällä vedellä pidemmän aikaa. Lämpötila voi olla niinkin alhainen kuin 20 astetta.

– Kaikki lämmittäminen vie hirveästi energiaa. Lämmityksen vähentäminen on siis ykkösjuttu.

Pyykinpesukoneessa sähkön säästö perustuu eko-ohjelmassa siihen, että mekaaninen rummun pyörittäminen kuluttaa vähemmän sähköä kuin veden lämmittäminen. Pyykit puhdistuvat, kun pesuaine vaikuttaa ja pyykkiä liotetaan tavallista pidempään.

Myös 60-asteinen ohjelma voi olla ekologinen. Silloin pesulämpötila nostetaan 60 asteeseen vain pieneksi hetkeksi. Suurin osa pesukoneen kuluttamasta sähköstä kuluu nimittäin pesuveden lämmittämiseen ja lämpimänä pitämiseen pesun aikana.

Huonoin vaihtoehto

Eko-ohjelma voi kuitenkin olla ongelmallinen, jos sillä pestään vääränlaisia pyykkejä tai astioita. Tiskikoneessa hyvin likaiset astiat eivät välttämättä puhdistu alhaisissa lämpötiloissa.

Ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto on pestä tiskit ensin eko-ohjelmalla, sitten vielä käsin.

– Käsin tiskaus vie paljon enemmän vettä ja energiaa kuin tiskikoneen käyttö. Sitä eivät kaikki muista. Hyvä säästövinkki onkin: älä tiskaa käsin, Suur-Uski muistuttaa.

Pyykinpesukoneen eko-ohjelmalla voi olla ekologisempaa pestä vain hyvin likaista pyykkiä. Pitkään peseminen nimittäin kuluttaa vaatteita enemmän kuin nopea pesuohjelma.

”Jos pestään vain vähän likaista pyykkiä, kevyempi pesu on usein kokonaisuuden kannalta ekologisempi vaihtoehto”, Suur-Uski kertoo.

Jos pilalle menneiden vaatteiden tilalle pitää ostaa uutta, se ei ole ainakaan ekologista. Kulumisen takia Suur-Uski valitsisi tavalliseen, ei kovin likaiseen, arkipyykkiin perusohjelman.

– Ekologisin ei ole siis kaikkiin tarpeisiin paras valinta. Jos pestään vain vähän likaista pyykkiä, kevyempi pesu on usein kokonaisuuden kannalta ekologisempi vaihtoehto, Suur-Uski kertoo.

Tavalla kuivattaa pyykkiä on merkitystä

Mikäli sähkönkulutus ja mahdollinen liika rahanmeno huolestuttaa, ei pyykin pesemisestä tarvitse olla Suur-Uskin mukaan huolissaan. Oleellisempaa on se, miten kuivattaa pyykkinsä.

– Lämpöpumpulla varustettu kuivuri on ihan ok, mutta vanhempi kuivausrumpu voi olla todella iso sähkösyöppö. On järkevämpää valita pyykinpesuohjelma, jossa on lisälinkous kuin kuivata märkää pyykkiä pitkään.

Tärkein valinta ekologisuuden kannalta tehdään jo kodinkonetta valitessa. Nettikirpputorilta ostettu vanha pyykinpesukone käyttää moninkertaisesti energiaa tämän päivän laitteeseen verrattuna.

– Siinä on tsekkauksen paikka. Energiamerkkiin kannattaa panostaa. Merkeissä ei ole uusissa laitteissa isoja eroja, sanoo Suur-Uski.

Oli pyykinpesu- tai tiskikone mitä mallia tahansa, aina kannattaa pestä täysiä koneellisia.

Vaikka uudet pyykinpesukoneet osaavat ottaa pesuun vettä pyykin vedenimemiskyvyn mukaan, vajaassa koneellisessa vettä kuluu enemmän suhteessa pyykin määrään kuin täysiä koneellisia pestäessä.

– Myös laitteen koolla on merkitystä. Sinkkutalouteen ei kannata hankkia liian isoa tiskikonetta. Tiskejä saa kerätä sinne viikkotolkulla, jos haluaa pestä täysiä koneellisia, Suur-Uski muistuttaa.