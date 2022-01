Heidi, 28, näki myynti-ilmoituksessa unelmiensa talon, mutta puoliso sanoi ”ei ikimaailmassa” – sitten sattuma puuttui peliin onnekkaalla tavalla

Ennen ja jälkeen -kuvat näyttävät, miten valtavan muutoksen vanha talo on kokenut.

– Ei ikimaailmassa!

Nämä sanat Väinö Pitkäniitty, 27, toisti painokkaasti sen jälkeen, kun Heidi Kuuliala, 28, kertoi nähneensä netissä unelmiensa talon.

Heidi kuvitteli itsensä oikopäätä punaisen puutalon emännäksi, mutta puolisolla nousivat karvat pystyyn. Väinön mielestä talo oli aivan väärässä paikassa.

Askolan maaseudulla sijaitseva puutalo oli jo mennä sivu suun, kunnes sattuma puuttui peliin.

– Kävi ilmi, että mieheni vanhemmat olivat tehneet samasta talosta tarjouksen joskus aikaisemmin. Väinö sai tätä kautta ikään kuin siunauksen talolle. Hänkin alkoi vähän innostua, Heidi kertoo Ilta-Sanomille.

Sisätilat ennen pintaremonttia.

Sisätilat pintaremontin jälkeen.

Kauppakirjat vuonna 1934 rakennetusta talosta allekirjoitettiin puolitoista vuotta sitten.

– Kuntoraportti oli hurjaa luettavaa, putket jäätyivät talvisin ja hiirien kanssa piti oppia elämään, mutta talosta on tullut silti rakas, Heidi kertoo.

Vanha talo on lumonnut historiallaan ja yksityiskohdillaan myös aiemmin vastahakoisen puolison ja pariskunnan pienet lapset. Uudiskohteet eivät enää houkuta.

Heidi Kuuliala sisustaa vanhaa taloa värejä kaihtamatta.

Askolaan muutto on muuttanut kaupunkilaisten elämän hyvällä tavalla perusteellisesti.

Automarketteja, elokuvateattereita ja ravintolatarjontaa ei ole enää lähitienoilla, mutta arkeen on tullut paljon uutta.

Lähellä sijaitsee talli, josta Heidi on löytänyt itselleen uuden harrastuksen. Naapuritkin, joilla on sukuyhteyksiä punaiseen puutaloon, ovat parhaasta päästä.

– Vietämme paljon aikaa yhdessä. He ovat kertoneet, että muistutan torpan entistä asukasta Iitaa. Hän asui täällä koko elämänsä ajan.

Ennen remonttia. Talo oli sisältä hyvin vaalea.

Pintaremontin jälkeen. Heidi käyttää värejä rohkeasti.

Muodonmuutoksen on kokenut myös talo.

Katto odottaa yhä remontoijaansa, mutta vanhoja ikkunoita ja eristeitä on jo ehditty kunnostaa. Sisäilmaa asukkaat kuvailevat loistavaksi.

Suurin muutos on tapahtunut värimaailmassa. Aiemmin valkoiset sisäpinnat ovat saaneet koristeeksi värikkäitä tapetteja ja maalia.

– Mottoni on, että kaikki värit sopivat yhteen ja keltainen sopii kaikkialle, Heidi sanoo.

” Kodissa saavat näkyä myös lasten tavarat.

Ulkopuoliset kuvailevat taloa Peppi Pitkätossun taloksi, mikä on siitä osuva ilmaus, että talon emäntä on tietynlaisen vapauden kannattaja.

– Tyyliämme voi kuvailla pirteäksi ja lapsekkaaksi. Minulle on tärkeää, että kodissa saavat näkyä myös lasten tavarat.

Sisustusfilosofia on spontaani. Siinä missä moni miettii kuukausikaupalla huoneeseen oikeaa sävyä, Heidi saattaa lompsia kauppaan ja ottaa hyllystä summamutikassa houkuttelevan sävyn – ainakin jos alkuperäistä ei ole tarjolla.

Yksi kodin näyttävimmistä huoneista on keittiö, jonka pariskunta on remontoinut muun kodin tapaan itse. Kaakelit ovat oranssit ja niiden parina on mustaa ja valkoista. Mosaiikkipöytä on emännän itse tekemä.

Rohkeat värit ovat ajankohtaisia myös trendimielessä, mutta Heidille kyse on ennemminkin tunteesta, joita värit aiheuttavat.

Täysin valkoinen koti on kenties turvallinen, mutta mielenkiinnon se tappaa. Värit viestivät rohkeudesta.

– Itse vierastan valkoista jopa siinä määrin, että kun jätin keittiöön yhden valkoisen seinän, se jäi hieman harmittamaan.

Lattioihin valkoinen sen sijaan sopii. Kun vaaleaa on riittävästi, ovat rohkeatkin väripilkut tervetulleita. Vain taivas on rajana värikokeiluille.

Heidi kannustaa suomalaisia kokeilemaan värejä kotiinsa vaikkapa pala kerrallaan. Paperitapetit ovat kauniita, ja niistä voi kehystää vaikkapa taulun.

– Värejä voi kokeilla myös sovelluksella. Huoneesta otetaan kuva, minkä jälkeen eri värejä mallaillaan kuvanmuokkausohjelmalla. Rautakaupasta voi hakea myös esimerkkilappusia.

Takkatila ennen pintaremonttia.

Keltainen sopii kaikkialle, Heidi Kuuliala ajattelee. Takkahuoneessa on kaivettu esille vanhaa laattaseinää.

Jos pariskunta voisi tehdä jotakin nyt toisin, ei sisälle taloon olisi kannattanut muuttaa ennen lattioiden hiomista. Nyt painavat huonekalut ovat paikoillaan, mutta työhön on vaikeampi tarttua.

Kotoa löytyy myös pari kohtaa, jossa tarkkuutta olisi vaadittu enemmän.

Makuhuoneen tapetti on menossa vaihtoon, sillä paperitapetti osoittautui haastavaksi asentaa. Senkin remontoijat ovat oppineet, että maalarinteippi tulee irrottaa ajoissa ennen kuin maali on kuivunut, muovia sisältävät maalit eivät sovellu vanhaan taloon ja jokaista nurkkaa ei kannata tilkitä tukkoon.

” Meillä ei ollut hajuakaan vanhoista taloista.

Mikäli omat kädet eivät taivu kaikkeen, on kekseliäisyydelle tilausta. Ensi kesäksi pihalle kaavaillaan luonnon omaa ruohonleikkuria, lammaslaumaa.

– Tontti on iso, enkä minä ole viherpeukalo, nainen sanoo ja naurahtaa.

Ajatus on, että se mitä ei osata, opetellaan.

– Meillä ei ollut hajuakaan vanhoista taloista, mutta olemme pärjänneet ihan hyvin. Muille vastaavasta haaveileville sanonkin, että maalle muuttoa ei kannata pelätä. Aina voi palata takaisin.

Ikkunat ennen.

Ikkunat nyt.

Puolitoista vuotta Askolan maaseudulla on muokannut entisistä kaupunkilaisista pesunkestäviä maaseudun ihmisiä.

Koronapandemia on korostanut luonnon ja oman pihan merkitystä. Tässä talossa lapset eivät pelkää hämähäkkejä tai kylmää. Päinvastoin, lumipenkka on sitä varten, että sinne voi pulahtaa nauttimaan elämästä.

Idyllin vastapainona on jatkuva tekeminen.

– Lapsetkin tietävät, että hilloa saa vasta, kun omenat on kerätty, kukkia pitää kastella ja talvella tehdään puuhommia, Heidi sanoo.

Se, etteivät asiat tapahdu itsestään, on lopulta ollut monella tavalla siunaus. Mielenrauha vaatii toisinaan pientä ponnistelua.

Punaisessa tuvassa asuu onnellinen perhe.