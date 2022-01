Huonekalujätit paljastavat, mitkä ovat suomalaisten suosikkikalusteita – näitä on monissa kodeissa

Kysyimme kolmelta sisustus- ja huonekaluyritykseltä, mitkä tuotteet ovat suomalaisten mieleen.

Rottinkia, viherkasveja ja luonnonmateriaaleja...

Tämän hetken sisustustrendit tuntevat nekin, jotka eivät trendejä seuraa.

Mutta mitkä huonekalut ja sisustuotteet päätyvät todella suomalaiskoteihin kaikkein useimmin?

Kysyimme asiaa kolmelta sisustus- ja huonekaluliikkeeltä.

Ikean suosituimmat huonekalut Suomessa

Söderhamn-sohva

Söderhamn-sohvan päälliset voi vaihtaa.

Söderhamn-sohva on noussut viime vuosina monen tuotesuosikiksi. Pestävät irtopäälliset helpottavat arkea, ja sohvan ilmettä on helppo päivittää päällisiä vaihtamalla. Tuotteen on suunnitellut Ola Wihlborg.

Malm-lipastot, valkoinen

Malm-lipasto on ollut suosittu jo vuosia.

Kolmen laatikon Malm-lipasto on todellinen Ikea-klassikko.

– Se on ollut suomalaisten suosikkituote jo vuosia. Lipassarjasta löytyy useita eri kokoja, Marjukka Naakka Ikeasta kertoo.

Bestå-säilytysjärjestelmä

Bestå-säilytysjärjestelmä käy useisiin käyttötarkoituksiin.

Bestå on säilytysjärjestelmä, joka käy useisiin eri käyttötarkoituksiin. Apuna on käytetty puukuitulevyä, joten tuotteeseen käytetyn puun määrää on pystytty vähentämään.

– Säilytysjärjestelmän muunneltavuus on miellyttänyt suomalaisia asiakkaitamme jo vuosien ajan, Naakka kertoo.

Metod-keittiöt

Metod-keittiö on yksi Ikean suosikeista.

Metod-runkoja voidaan täydentää useilla eri hyllyillä ja ovilla sekä integroitavilla valoilla.

Pax-vaatekaapit

Myös Pax-vaatekaapit ovat pysyneet suosiossa pidempään.

– Pax-vaatekaapit ovat pysyneet asiakkaidemme suosikkeina vuodesta toiseen ja ovat olleet valikoimissamme pitkään, Naakka kertoo.

Iskun suosituimmat huonekalut Suomessa

Curve-sohva

Curve-sohva on vuoden 2021 suosikki.

– Ilari Jääskeläisen suunnittelema Curve-sohva nousi suomalaisten suosikiksi vuonna 2021, kertoo Iskun markkinointipäällikkö Suvi Mäkinen Ilta-Sanomille.

Mäkinen arvioi, että suomalaisia viehättää sohvan ajaton design, korkea maavara sekä pyöreys selkä- ja käsinojissa.

Tuoli 50

Tuoli 50 on Iskun klassikko.

Tuoli 50 on Iskun klassikko, joka on pitänyt pintansa monta vuotta. Kurt Hvitsjön suunnittelema tuoli edustaa 50-luvun nostalgiaa ja on hyvin yhdistettävissä moderneihin huonekaluihin.

BW Rise -sähköpöytä

Ergonomisille ratkaisuille on tilausta. BW Rise-sähköpöytä on ollut suosiossa korona-aikana.

Ergonomisille ratkaisuille on etätyöaikana tilausta.

– Covid-vuoden suosikkeihin lukeutuu ehdottomasti selkeälinjainen, yleisilmeeltään moderni BW Rise -sähköpöytä, Mäkinen kertoo.

Curtain-taso

Curtain-taso on valmistettu tammiviilusta.

Tammiviilusta valmistettu Curtain-taso sopii erityisesti tv-tasoksi, mutta myös kodin moniin muihin tiloihin.

Luxus-jenkkisänky

Luxus-jenkkisänky on yksi suosikeista.

– Hyviin uniin on ja sänkyvalintoihin on alettu panostaa enemmän. Yksi sänkysuosikkimme vuonna 2021 oli kotimaisen Unigold-malliston 60-vuotisjuhlamalli Luxus-jenkkisänky, kertoo Mäkinen.

Veken Kaluste oy:n suosituimmat huonekalut ja sisustustuotteet Suomessa

Rima-tuotesarja

Rima-senkki on valmistettu koivuvanerista.

Massiivikoivusta valmistettu Rima-tuotesarja on valmistettu Kiteen huonekalutehtaalla Suomessa.

– Asiakkaat ovat povanneet tästä tulevaisuuden klassikkoa, Jenni Hynnä Veken Kaluste oy:sta kertoo.

Omppurinne Harmonia -riippuvalaisin

Harmonia on valmistettu koivuvanerista.

Harmonia-valaisin on puuseppä Lauri Havian valmistama. Koivuvaneriset valaisimet valmistetaan käsityönä yksitellen.

–Valaisin on muotokieleltään skandinaavinen ja pelkistetty, ajaton sisustusvalinta, Hynnä kertoo.

Oksa-juuttimatto

Oksa-juuttimatto vastaa trendiin, jossa suositaan luonnonmateriaaleja.

Oksa-juuttimatto vastaa trendiin, jossa suositaan ekologisia luonnonmateriaaleja.

Scandic Copenhagen 3-istuttava sohva

Scandic Copenhagen 3-istuttava sohva on pitkäaikainen suosikki.

Konjakinvärisen nahkasohvan suosion salaisuus lienee se, että se taipuu monenlaisiin koteihin ja sisustuksiin.

– Kyseessä on asiakkaidemme kestosuosikki, Hynnä kertoo.

Kaarna-pinnatuoli

Kaarna-pinnatuoli on ajaton suosikki.

Pinnatuoli on ajaton valinta. Malli soveltuu hyvin yhteen erilaisten pöytien kanssa.

