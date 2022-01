Helsingissä kaupataan 1960-luvun kerrostaloa, jonka hinta on yli 5 miljoonaa

Kokonaisen kerrostalon voi ajatella sopivan vaikkapa suvulle, joka viihtyy saman katon alla, välittäjä kertoo.

Neljä parveketta, oma piha, yhteiskäyttölaituri ja näkymä suoraan merelle. Asuinmuotona kerrostalo.

Tällaista, varsin epätavanomaista myyntikohdetta kaupataan parhaillaan Helsingin Lauttasaaressa, jossa on myynnissä kahden huoneiston kerrostalokokonaisuus.

Rantabulevardilla sijaitsevassa kahdessa erillisessä huoneistossa ja pohjakerroksessa on pinta-alaa yhteensä 438 neliötä. Tontilla on 1 002 neliömetriä.

Kohdetta välittävä Kia Kurikka Bo KLV:sta kertoo, että kyseessä on varsin ainutlaatuinen myyntikohde.

Huoneistosta on näkymä suoraan merelle.

Välittäjä näkee, että kokonaisen kerrostalon ostaminen voi kiinnostaa varakkaamman ostajan lisäksi vaikkapa ystäviä tai isompaa sukua, joka haluaa asua saman katon alla.

– Nykyään on yleistä, että isovanhemmat ja lapsenlapset haluavat asua lähekkäin.

Kerrostalosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Korkea pyyntihinta

Erityistä kerrostalossa on sen sijainti: huoneistolla on esteetön merinäköala etelään ja yhteinen laituri viereisen talon kanssa. Helsingin Kauppatorille on noin viiden kilometrin matka.

Sijainti vaikuttaa myös pyyntihintaan.

Talon pyyntihinta on peräti 5,5 miljoonaa euroa. Neliöhinnaksi tulee 12 554,21 euroa.

– Tällaisia kohteita meren ääressä ei ole paljon. Talossa on käytetty laadukkaita materiaaleja, esimerkiksi kuparia ja tammea, Kurikka sanoo.

Kerrostalo on Saara ja Unto Tilanterän suunnittelema.

Yhtiössä on myös rajoituksia. Koko yhtiötä koskee nimittäin tällä hetkellä tupakointikielto.

Upea maisema merelle

Vuonna 1961 rakennettu talo on arkkitehtipariskunta Saara ja Usko Tilanterän suunnittelema. Siinä on kolme kerrosta: kaksi asuinkerrosta ja pohjakerros, jossa on varastotiloja, autotallit ja harrastehuone omalla sisäänkäynnillä.

Erityistä talossa ovat sen suuret ikkunat, jotka avautuvat osittain suoraan merelle. Ruokailutilasta näkee tällä hetkellä talviselle jäälle.

Myynti-ilmoituksen mukaan huoneistojen ikkunat avautuvat kolmeen ilmansuuntaan. Takkoja on peräti kuusi: kolme sisällä ja kolme ulkona.

Takkoja on peräti kuusi. Kolme niistä sijaitsee sisätiloissa, kolme ulkona.

Kurikan mukaan kerrostalo on ollut myynnissä kaksi viikkoa. Täysin ainutlaatuinen se ei ole, sillä Kurikka sai vastikään myytyä samankaltaisen kohteen Helsingin Marjaniemessä.

– Sekin oli yhden omistajan hallussa. Kyllä näitä on, mutta harvinaisia ne ovat silti.

Myös nämä kohteet kiinnostivat

Olemme kertoneet Helsingin arvokohteista myös aikaisemmin.

Marraskuussa Taloussanomat kertoi Helsingin Punavuoressa sijaitsevasta historiallisesta talosta, jossa on vain kaksi asuntoa.

Toinen niistä, lähes 300-neliöinen asunto, tuli myyntiin marraskuussa 3,3 miljoonan euron hintapyynnillä. Poikkeuksellisen siitä teki myös se, että asuntoon kulkee oma hissi.

Lue lisää: Erikoisessa taloyhtiössä myydään hulppeaa 3,3 miljoonan euron katto­huoneistoa – asuntoon tullaan omalla hissillä

Syyskuussa kerroimme Kaivopuistossa sijaitsevasta linnasta, josta myytiin kolmiota pyyntihintaan 1,3 miljoonaa euroa.

Samalla alueella sijaitsi aikoinaan kahdeksan huvilaa. Jäljellä ovat enää Villa Kleineh ja Villa Kalliolinna.

Lue lisää: Helsingissä myydään luksuskotia historiallisesta linnasta, josta ei ole myyty asuntoa yli 30 vuoteen – sen omisti aikoinaan suuruudenhulluksi kutsuttu mies