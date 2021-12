Näin liika lämmittäminen voi vahingoittaa saunaa – ja 6 esinettä, jotka aiheuttavat vaaran

Sähkösaunapaloja tapahtuu useammin, mutta myös puulla lämmitettäessä tulee olla tarkkana.

Suomen Palopäällystöliitto ry:n mukaan Suomessa syttyy vuosittain keskimäärin 400 saunapaloa.

Palo syttyy useimmiten sähkösaunassa, mutta myös puusaunan turvallisuuteen on satsattava.

Liitto kertoo tiedotteessa, että hormin kunto on hyvä tarkastaa vuosittain nuohouksen yhteydessä. Siinä ei tulisi olla rakoja tai muita vaurioita, joista kipinät pääsevät karkaamaan rakenteisiin.

Myös liian lähellä kiuasta säilytetyt syttyvät materiaalit, esimerkiksi polttopuut, aiheuttavat turhan paloturvallisuusriskin.

– Polttopuita on hyvä säilyttää saunan ulkopuolella, ja tuoda niitä saunaan vain tulipesään kerralla menevä määrä, kertoo tiedotteessa Timo Kouki, joka työskentelee Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtavana palotarkastajana.

Sähkösaunassa on muistettava, ettei tilaa tule lähtökohtaisesti käyttää esimerkiksi varastona tai kuivaushuoneena. Jos näin on välttämätöntä tehdä, on sulake tai tarvittaessa itse kiuas poistettava. Näin kiukaan lämpeneminen ei ole mahdollista.

– Erityisen tarkkana saunan käytössä tulee olla, jos käytetään eri tilasta tai esimerkiksi mobiililaitteella hallittavia ajastin- tai etäkäynnistystoimintoja. Aina kun kiukaan laittaa lämpenemään muualta kuin saunatilasta, tulee olla aivan varma siitä, että kiukaan lämmittäminen on turvallista. Kiukaan päällä tai läheisyydessä ei saa olla mitään syttyvää, Kouki kertoo.

Saunan tyypistä riippumatta on tärkeää pitää sauna lämpimänä vain sen aikaa, kun sitä käytetään.

Puulämmitteisen saunan liika lämmittäminen voi vaurioittaa hormia.

Sähkösaunan turha päällä pitäminen puolestaan voi aiheuttaa syttymisriskin esimerkiksi saunan paneloinnille. Saunan rakenteisiin liittyen tulee huomioida se, että esimerkiksi lauteista tulee olla kiukaaseen valmistajan ohjeiden mukainen suojaetäisyys.

Tämä virhe toistuu kodeissa vieläkin

Ifin tuoreiden vahinkotilastojen mukaan yleisin syy saunapalolle on kiukaan ja palavan materiaalin välille jäänyt liian pieni etäisyys.

Erityisesti kivitilan päällä tai lauteiden kaiteella liian lähellä kiuasta ei tulisi säilyttää mitään syttyvää materiaalia.

Ifin vahinkotilastoista on nähtävissä tapauksia, joissa palon on aiheuttanut esimerkiksi kiukaalle jäänyt muovinen muki tai lapsen lelu.

– Useimmiten aiheuttaja on kuitenkin kiukaalle pudonnut kuivumassa ollut pyykki. Toisinaan näkee vielä saunaan viritettyjä pyykkinaruja, joita ei tulisi missään nimessä käyttää, kertoo tiedotteessa Ifin kerros- ja rivitalovakuutusten tuotepäällikkö Henrik Rantanen.

