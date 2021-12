Näin tunnistat vanhentuneet kiuaskivet: asiantuntija kertoo mitä tapahtuu, jos kiviä ei vaihda

Kiuaskivet on hyvä tarkistaa keskimäärin kerran vuodessa, koristekivet useammin.

Jos huoltotyöt ovat jääneet tekemättä, voi saunassa vastassa olla heikot löylyt.

Syy saattaa olla kiuaskivissä, joita voi verrata auton moottoriöljyyn. Ilman toimivia kiuaskiviä sauna ei lämpene kunnolla. Olisikin hyvä aika ajoin tarkistaa, missä kunnossa kiuaskivet ovat.

Saunomiseen erikoistunut Saunologia-sivusto kertoo, että kiuaskivien vaihdon tarpeesta kielii muun muassa muuttunut väri tai haljennut, rikki mennyt kivi. Kulunut kivi muuttuu pinnalta ruosteenruskeaksi, valkoiseksi tai jopa vihreäksi, riippuen alueella olevan veden laadusta.

Jos kivi tuntuu hauraalle lyötäessä yhteen, se ei ole täysin loppu kulutettu, mutta on todennäköisesti jo vaihdon tarpeessa. Mikäli kivi halkeaa, se tulee vaihtaa.

Kiuaskivien kuntoa voi myös testata seuraavalla kikalla: kiviä lyödään yhteen toisen kiven kanssa, ensin varovaisesti, sitten hieman kovempaa. Jos kivi tuntuu hauraalle lyötäessä yhteen, se ei ole täysin loppu kulutettu, mutta on todennäköisesti jo vaihdon tarpeessa. Mikäli kivi halkeaa, se tulee vaihtaa.

Erityisesti tavalliset, kaupasta saatavat kiuaskivet kannattaa vaihtaa rohkeasti, ilman viivyttelyä. Hinnasta tämä ei jää kiinni, sillä nämä kivet ovat suhteellisen edullisia.

Näin usein tarkistat kivet

Kivien tarkistusväli riippuu siitä, minkälaisia kiuaskiviä saunassa on.

Kerran vuodessa on hyvä tarkistaa ja latoa uudelleen kivet, jotka lämpiävät saunassa kerran tai pari viikossa. Tarkistus tehdään myös kivilaaduille, jotka kestävät tavallista enemmän.

Tiheämpää valvontaa vaativat koriste- ja pintakivet eli valkoiset dolomiitit ja punaiset graniitit. Myös kertalämmitteisessä puu- tai savukiukaassa kiuaskiviä tulee tarkkailla tiheämmin.

Yleisin kiuaskivi on edullinen oliviinidiabaasi. Aiemmassa jutussamme Saunalogia.fi-sivuston perustaja, ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun dosentti Lassi A. Liikkanen kertoi, että tällaiset kivet voi tarkistaa jopa kaksi kertaa vuodessa.

Samassa yhteydessä Liikkanen muistutti kivien vaihdon tärkeydestä. Jos vaihtoa lykkää pitkään, ongelmia on tiedossa sekä puu- että sähkösaunassa.

– Sähkökiukaassa sähkönkulutus lisääntyy, saunan lämpeneminen hidastuu ja pahimmillaan vastukset vahingoittuvat.

Lue lisää: Asiantuntija kertoo, mitä tapahtuu, jos et vaihda saunan kiuaskiviä: ”Lasku on iso”

Tarkistuksen yhteydessä kiuaskivet ladotaan kiukaaseen uudelleen.

Aidon suomalaisen saunaelämyksen laatukäsikirja vuodelta 2020 muistuttaa, että tärkeintä on latoa kivet harvaan niin, että ilmankierto kiukaassa toimii.

Erityisen tarkkana kannattaa olla sähkökiukaan kanssa, sillä vaarana on, että huolimattomasti ladotut kivet vaurioittavat sähkövastuksia. Lasku voi silloin olla iso. Tämän takia sähkökiukaassa pitkät kivet tulisi latoa pystysuuntaisesti, kirjassa muistutetaan.

Lue lisää: Yksi sääntö voi ehkäistä ison laskun – näin ladot saunan kiuaskivet oikein

Puukiukaan käyttäjän on muistettava latoa kiuaskivet niin, että suurimmat kivet tulevat alle, pienemmät päälle. Pienet pintakivet höyrystävät vettä paremmin, kun niiden yhteenlaskettu pinta-ala on suurempi.

Kun kivet on ladottu paikoilleen, on vielä tarkistettava, että niitä on riittävä määrä. Mitä tilavampi sauna on, sitä enemmän kiviä tulisi kiukaassa olla.