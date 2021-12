Onko Tertun kotona tämän joulun ihmeellisin kuusi? – ”Katsoin sitä ja nauroin”

Ensin tuli naurunremakka, sitten ihastus. Tertun joulukuusi on taatusti persoonallinen, ja juuri siksi niin upea.

”Ikinä en ole näin erikoista joulukuusta nähnyt”, Terttu Kakkonen kertoo. Käpyjä on niin runsaasti, että laskuissa menee sekaisin.

– Kun näin kuusen ensimmäistä kertaa, katsoin sitä ja nauroin. Mies ehti jo sanoa, että lähtee hakemaan metsästä uutta kuusta, kunnes pääsin sanomaan, ettei missään nimessä, kertoo Terttu Kakkonen.

Terttu Kakkosen mies toi omasta metsästä kuusen, joka hämmästyttää runsaan käpymäärän takia.

Liperin Käsämän kylässä asuva Terttu Kakkonen on noudattanut jo vuosia samaa perinnettä: vähän ennen joulua Kakkosen mies lähtee kuusenhakureissulle omaan metsään.

Tuliaiset ovat joka vuosi hieman erilaisia: joskus kuusi on niin harva, että koristeet eivät siinä pysy, toisinaan taas tuliaisena on jämäkkä puu.

Oksien juurilla on tonttukoristeita.

Tämän vuoden kuusi on tuulen kaataman puun latvus. Huomiota herättävää on käpyjen määrä: niitä on niin runsaasti, että laskuissa menee sekaisin.

– Ikinä en ole näin erikoista joulukuusta nähnyt. Käpyjä oli alkujaan paljon enemmän, mutta osa irtosi jo hakumatkalla, osa kylpyhuoneessa, jossa kuusi oli sulamassa.

Erikoinen puu huomattiin myös Facebookin Sydämeeni joulun teen -ryhmässä, jonne Kakkonen julkaisi kuvan joulupuustaan.

– Jotkut tykkäsivät, jotkut eivät. Kuulin myös, että tänä vuonna on ollut poikkeuksellisen hyvä käpyvuosi, Kakkonen kertoo.

”Kuusi on niin symppis, että en laittanut paljon koristeita”, Kakkonen kertoo.

Joulun aika on Kakkosen perheessä rakasta aikaa. Lapset ovat jo lentäneet pesästä, joten jouluvalmisteluille on enemmän aikaa. Myös tunnelmasta nautitaan pitkään, joulukuusikin tulee taloon viikkoa tai kahta entistä aiemmin.

Kuusen koristelun Kakkonen hoiti jo viime lauantaina.

– Kuusi on niin symppis, että en laittanut paljon koristeita. Valot ovat tärkeimmät. Tonttuja asettelin istumaan latvojen juureen.

Joulu saa tulla, sillä ilontuoja on jo saapunut taloon.

– Aina, kun katson puuta, minulle tulee hymy huulille. Se on samaan aikaan naurettava ja upea, Kakkonen toteaa.