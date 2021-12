Kun astiankuivauskaappi pursuaa astioita, kuinka paljon painoa se vielä kestää? Tietyt merkit kertovat, että painoa on jo liikaa

”Kaapissa olevan astiankuivaushyllyn suositeltu täyttömäärä on noin 30 kiloa per taso”, Ikeasta kerrotaan.

Päivittäinen tiskausrumba voi olla uuvuttava.

Käsitiskit päätyvät monesti kuivauskaappiin, jonne ne jäävät luvattoman pitkäksi ajaksi. Lopulta astiankuivauskaappi pursuaa astioita, joita kukaan ei ole jaksanut kiikuttaa viralliselle paikalleen keittiönkaappeihin.

Pelko kaapin romahtamisesta käväisee mielessä. Kuinka paljon painoa astianpesukaappi kestää?

Työtehoseurasta kerrotaan, että hyllyjen kantavuuteen vaikuttavat yleisesti sekä astiankuivauskaapin leveys, keittiökalusteiden runkomateriaali sekä se, miten hyvin hyllyn kannattimet on kiinnitetty runkoon. Myös kannattimien tukevuudella on merkitystä.

Silloin tällöin on hyvä tarkistaa, että hyllyn kannattimet ovat ehjät ja runkomateriaali on vahingoittumaton.

Suositukset vaihtelevat yrityksittäin.

Anniina Penttilä Ikeasta kertoo, että he suosittelevat 60 senttiä olevalle astiakaapille 20 kilon painoa per hylly. 80 senttiä leveälle astiankuivauskaapille Ikean suositus on noin 30 kiloa per hylly.

– Kaapissa olevan astiankuivaushyllyn suositeltu täyttömäärä on noin 30 kiloa per taso. Eli riippuu myös hyllyjen määrästä, Penttilä kertoo.

Astioiden kilomäärien arvioiminen voi olla vaikeaa, mutta tietyt merkit kertovat, että painoa on jo liikaa.

– Jos hylly taipuu vähänkin, ollaan riskirajoilla, tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta kertoo.

Jotta vahingoilta vältytään, suosittelee Marjomaa tarkistamaan silloin tällöin, että hyllyn kannattimet ovat ehjät ja runkomateriaali on vahingoittumaton.

Vaaranpaikasta kertovat esimerkiksi pullistumat kannattimien kiinnityskohdissa tai niiden läheisyydessä.

Ikean Penttilän mukaan ongelmia voi ehkäistä, kun tarkistaa huolella jo kiinnitysvaiheessa, että kaikki menee oikein.

– Asennuksessa kannattaa varmistaa, että seinä on riittävän vahva kiinnityskiskoille ja kaapeille, katsoa että kiinnityskisko on suorassa ja kiinnittää se tukipuihin materiaaliin sopivilla ruuveilla, Penttilä kertoo.



Marjomaan mukaan asennuksessa on varmistettava, ettei seinän välissä kulje talotekniikkaa, kuten sähkövetoja, joka voi vaurioitua seiniin poratessa.

– Kannattaa myös varmistaa, ettei tilan ilmanvaihtohormi jää kalusteen taakse, ettei tukita tilan ilmanvaihtoa.

Vahinkoja sattuu ”joskus”

Romahtava astiankuivauskaappi voi kuulostaa turhalta uhkakuvalta, mutta Marjomaan mukaan vahinkoja sattuu ”joskus”.

Kalusteiden kunto voi huonontua ajan saatossa esimerkiksi kosteuden takia. Runkolevynä käytetään yleisesti lastulevyä.

– Maalaisjärjestä on apua, kun ritilöitä kuormitetaan astioilla. Kivitavara ja keramiikka painavat yllättävän paljon, muoviastiat ovat puolestaan kevyitä.

Turhan tiukkapipoisesti astiankuivauskaapin käyttöön ei kuitenkaan kannata suhtautua.

Jos astiankuivauskaappia haluaa käyttää astioiden säilyttämiseen, on se tutkijan mukaan ”ok”. Halutessaan osan ritilähyllyistä voi vaihtaa tasohyllyiksi, joilla pienetkin astiat pysyvät tukevasti pystyssä.

– Astioita mahtuu enemmän säilytykseen, jos ne pinotaan päällekkäin tukevalle hyllylle, Marjomaa kertoo.