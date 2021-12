Tällainen on joulukuusi, joka on tämän joulun uusi hitti: "Menimme ihan sanattomiksi, kun näimme sen kauempaa muiden kuusien keskellä"

Huurrekuusi tuo jotakin uutta perinteiseen joulusisustukseen.

Muistatko vielä mustan joulukuusen, josta tuli hitti muutamia vuosia sitten? Villitys ei kestänyt pitkään, mutta uutta on jo luvassa.

Tänä jouluna trendiksi on noussut lumisia kuusenoksia imitoiva huurrekuusi, jota ostetaan ajan hengen mukaisesti kestokuusena.

Joulun trendistä kertoi aiemmassa jutussamme K-Citymarketin osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg.

Sosiaalisessa mediassa huurrekuuset ovat olleet tuttu näky jo muutamien vuosien ajan.

Kysyimme joulukoteja sisustavilta suomalaisilta, miksi huurrekuusi valikoitui heidän kotiinsa.

Kuusi kuin satumaailmasta

Maarit Roth ajatteli aiemmin, että joulukuusen tulee olla aito, sillä kuusen tuoksu oli olennainen osa joulua. Puhjennut allergia sai kuitenkin harkitsemaan kestokuusta.

– Viime vuonna päätimme, että ensi vuonna repäistään. Sovimme, että säästämme kuusta varten, jotta saamme hankittua sellaisen kuusen, josta tykkäämme oikeasti.

Luonnollisen näköinen, ei liian symmetrinen, kuusi löytyi naapurikaupungin putiikista.

Lumihuurrekuusi osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Aitoa kuusta ei ole ikävä.

– Menimme ihan sanattomiksi, kun näimme sen kauempaa muiden kuusien keskellä. Tuntui siltä kuin olisimme astuneet sadun taikametsään.

Kuusi on Winteria-merkin lumihuurrekuusi ja korkeutta sillä on 240 senttiä. Maaritille on tärkeää, että kuusen oksat kaartuvat nimenomaan ylöspäin.

– Olen lapsesta asti kuvitellut, että kuusen ylöspäin kaartuvat oksat ihan kuin ylistävät luojaa tästä kaikesta.

Osa koristeista on vanhoja, osa itse tehtyjä.

Kuusi on ollut kotona paikoillaan itsenäisyyspäivästä lähtien. Oksia koristavat sekä vanhat joulukoristeet että uudemmat, itse virkatut sydänkoristeet.

Hillityt, herkät koristeet ovat perheen mieleen. Kuusi saa muistuttaa satua.

– Kuusi on niin lumoavan kaunis jo itsessään, ettemme halunneet peittää sitä liialla koristemäärällä. Rakkain koriste on jouluenkeli, jonka ostin pikkutyttönä äidilleni.

Maarit Rothin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @maibellalife.

Talven tunnelmaa Etelä-Suomeen

Hennan kotona on Etolan lumihuurrekuusi, joka ilahduttaa kotia nyt toista vuotta peräkkäin.

– Asumme Etelä-Suomessa, joten luminen joulu on aina vähän niin ja näin. Lumihuurrekuusen luoma talvinen tunnelma varmistaa sen, että ainakin ripaus talven maisemaa on varmasti meilläkin aattoiltana, nainen kertoo.

Lumihuurrekuusi tuo talvista tunnelmaa Hennan kotiin. Inspiraatiota joulusisustukseen Henna on hakenut muun muassa japandi-estetiikasta.

Hennan joulukodin tyyli noudattaa samaa linjaa kuin koti muutenkin. Minimalismi ja maanläheinen japandi-estetiikka ovat Hennan mieleen.

– Näin muotoutuu sopivan luonnollinen ja seesteinen joulukoti.

Kuusen Henna on koristanut puisilla ja paperisilla kuusenkoristeilla sekä lasisilla yksityiskohdilla. Tunnelmaa kotiin tuovat marjaoksat, havut ja leikkoamaryllikset.

– Juhlavaa kimallusta tuo muutama kiiltävä pähkinänsärkijäkoriste. Yhdellä oksalla istuu pieni lintu viittauksena Sylvian joululauluun. Pidän paljon klassikoista, joten uskon että nämä koristeet ovat ajattomuudessaan toimivia useanakin jouluna.

Hennan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @henna.kotona.

Valkoiseen teemaan sopiva kuusi

Myös Niian kotoa löytyy Etolan huurrekuusi.

– Valitsin huurrekuusen, koska ne ovat mielestäni todella kauniita. Suosin sisustuksessa muutenkin paljon valkoista ja vaaleita värejä, joten huurrekuusi sopii teemaan, Niia kertoo.

Tässä kodissa joulukoristelut pidetään minimissään. Siksi kuusi saa olla näyttävä.

Huurrekuusi tuo joulun koreutta muuten harmoniseen kotiin.

Niian joulutyyli on vaalea ja harmoninen. Tyyli on viimeistelty sopivalla määrällä kimallusta.

– Panostan joulukoristeissa samaan värimaailmaan kuin arjessa muutenkin, ja samat koristeet miellyttävät vuodesta toiseen. Värikkäät tai räikeät koristelut olisivat ehkä hetken aikaa hauskat, mutta tuskin pääsisivät toista kertaa käyttöön, joten jätän tällaiset yhden joulun koristeet mieluummin ostamatta.

Niian tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @homeby.niia.

Kuin talvinen metsä

– Pidän huurrekuusesta, sillä se tuo mieleeni talvisen metsän kauneimmillaan, kertoo Eila Uusimäki.

Huurrekuusensa hän hankki viime syksynä Maskun kalustetalosta. Kuusi on paitsi kaunis, myös kätevä. Muita koristeita ei tarvita – pelkät valot riittävät.

Eilan kuusi ei kaipaa koristeita. Valot riittävät.

Joulun tuloa odotetaan Eilan perheessä innolla. Kun rauhoittuminen alkaa, koko perhe kokoontuu yhteen, nauttii hyvää ruokaa ja ottaa kaapista Uno-kortit esille.

– On ihanaa, että saamme olla yhdessä.

Eilan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @eilabohohome.

Huurrekuusi on erityinen

Saija Ritamäki ihastui lumihuurrekuuseen, sillä se näyttää hyvältä, vaikka siinä ei ole yhtään koristetta.

– Huurrekuusessa on jotakin spesiaalia verrattuna tavalliseen kuuseen.

Tänä jouluna Saija on koristanut kuusen valojen lisäksi uusilla, kultaisilla koristeilla ja klassikoilla, jotka kulkevat mukana vuodesta toiseen.

Saijan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @saijis.