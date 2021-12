Käytätkö astianpesukoneessa tiskitabletteja? Koneelle pitää silloin tehdä pieni säätö

Jos tavoitteena on ihanteellinen pesutulos, kannattaa astianpesukoneelle ilmoittaa, mikäli käyttää pesutabletteja.

Käytätkö pesutabletteja astioiden pesemiseen koneessa? Moni valitsee tablettien käyttämisen, sillä se on siistiä ja kätevää. Markkinoilla on lisäksi tabletteja, jotka sisältävät pesuaineen lisäksi näppärästi myös huuhtelukirkasteen.

Tiesitkö kuitenkaan, että ihanteellisen lopputuloksen saamiseksi astianpesukoneelle pitää ”kertoa” jos valitsee käyttää pesutabletteja?

Ainakin uusimmille astianpesukoneille asian voi ilmoittaa nappia painamalla.

Omassa astianpesukoneessani tämä tarkoittaa tabletti-kuvakkeen aktivoimista aina, kun haluan käyttää tabletiksi puristettua pesuainetta.

Pieni pesutabletin symboli näytöllä kertoo astianpesukoneelle, että aion käyttää pesemiseen pesutablettia.

Astianpesukoneen ohjekirjassa asia esitetään näin:

”Jos käytetään all in one -pesuainetta, on suositeltavaa käyttää tabletti-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan aina parhaat pesu- ja kuivaustulokset.”

Tiskitabletin liukeneminen on monivaiheinen prosessi

Alkuvuodesta kerroimme, miksi pesutabletti jää joskus liukenematta:

– Konetiskitabletit ovat puristettuja ja niissä on suojakalvo. Liukeneminen on siis monivaiheinen prosessi. Siksi ne toimivat paremmin pitkissä ohjelmissa, hygieniatuotteista tunnetun Kiillon tuotekehityspäällikkö Tomi Peltonen kertoi tuolloin.

Pikaohjelma ei siis olekaan paras valinta, jos astiakaapista löytyy vain konetiskitabletteja.

Lue lisää: Tiesitkö tätä? Tiskitabletti ei sovi kaikkiin astianpesuohjelmiin

Aiemmin olemme kertoneet myös oivan nukuusvinkin: Konetiskitabletin hinnasta saa pihistettyä, jos tabletin jakaa osiin.

Nimimerkki Tiskarin polkka suositteli niksiä luonnon kannalta, ei vain säästämismielessä:

– Tiskitablettien puolittamista voi suositella jokaiselle. Täysi koneellinen astioita tulee puolikkaalla tabulla täysin puhtaaksi. Jos jotain säästyy, niin se on luonto. Muutenkin turha myrkyttää läheisiään kokonaisen tiskitabletin jäämillä, ellei juuri se satu olemaan tarkoituskin.

Lue lisää: Lukijat paljastivat omat nuukailu­menetelmänsä – Tiskitablettien pilkkomiselle rutkasti vastakaikua