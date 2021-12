Joulukoristeissa näkyy nyt erikoinen, nouseva hitti, isoista marketeista kerrotaan: ”Jopa metrin korkuisia”

Suomalaiset etsivät nyt kaupoista muun muassa jättimäisiä tonttuja.

Joulusisustuksessa korostuvat tänä vuonna led-valoja hyödyntävät koristeet, kierrätysmateriaalit ja uudet värit, kertoo Prisman tuore myyntitilasto. Myyntidatassa näkyy hypermarketketjun tiedotteen mukaan myös ”erikoinen ilmiö”: kasvava kiinnostus jättimäisiin tonttuihin.

– Jopa metrin korkuisia tonttuja myydään nyt hyvin. Näillä hauskoilla koristeilla on selkeästi paikkansa suomalaisten kotien joulusisustuksessa, kertoo Prisman kodin ja viihteen myyntipäällikkö Rauna Junnila kauppaketjun tiedotteessa.

K-Citymarketin osto- ja myyntijohtaja Hannele Åbergin mukaan tonttujen suosio on huomattu myös heillä.

– Perinteiset punaiset ja harmaat tontut myyvät vuosittain hyvin eri koissa, niin myös tänä vuonna.

Lumihuurrekuusi on sesongin uutuus

Muovikuusten myynti on ollut niin ikään kasvussa usean vuoden ajan. Asiakkaat hakevat nykyään mahdollisimman aidon näköisiä kestokuusia.

– Näissä panostetaan selkeästi laatuun, sillä ylemmän keskihinnan muovikuusia myydään entistä enemmän. Joulukuuselta vaaditaan nykyään paljon, kertoo Prisman Junnila.

Åbergin mukaan kestokuusissa haetaan sekä perinteistä vihreää että tämän sesongin uutuutta, lumihuurrekuusta.

Vastuullisuus kiinnostaa kuusenostajia.

Kaupassa kannattaakin tarkistaa, että tekokuusi on valmistettu PE- ja PET-muoveista PVC:n sijaan. PE ja PET kelpaavat muovinkeräykseen ja kierrätyskäyttöön.

Vihreiden joulupallojen myynti kasvanut

Prisman myyntidatan perusteella suomalaiset satsaavat jouluun enemmän kuin ennen ja aloittavat jouluostokset aiemmin.

Kasvu näkyy jouluvalojen ennätyksellisessä myynnissä. Viime vuonna kategoria kasvoi 20 prosenttia.

– Jouluvaloissa trendinä on erilaiset ulkovalosarjat, joiden myynti on kehittynyt jo muutaman vuoden todella hyvin. Lisääntynyt kotoilu on kasvattanut kysyntää, Junnila kertoo.

Valo-ostoksille suunnataan jo lokakuussa, Primasta kerrotaan.

– Joulukuu on yhä myynnillisesti suurin, mutta lokakuu ja etenkin marraskuu lähestyvät sitä jatkuvasti, kertoo Junnila.

Muutoksia näkyy myös joulukoristerintamalla. Koriste saa olla yhä useammin valo-ominaisuuksilla varustettu. Suosiossa ovat esimerkiksi LED-kynttilät, jotka ovat tavallisia kynttilöitä paloturvallisempia.

Joulukuusenkoristeissa näkyvät uudet trendivärit ja kierrätysmateriaalien suosiminen. Myös lasisten koristeiden määrä on lisääntynyt.

– Väreissä perinteiset kulta, punainen ja hopea ovat kysyttyjä, mutta niiden rinnalle on noussut myös vahvasti vaaleanpunainen, valkoinen ja sinisen eri sävyt, kertoo Junnila.

K-Citymarketin Åbergin mukaan erityisesti malvan sävyiset pallot ovat käyneet hyvin kaupaksi.

– Myös vihreiden joulupallojen myynti on selkeästi kasvussa, vaikka se on perinteisesti ollut suomalaisille haastava väri, kertoo Åberg.