Helsinkiläinen Miika teki sydäntä lämmittävän eleen ja pian hänet palkittiin vuoden vuokranantajana – kertoo 4 vinkkiä, jotka vuokranantajan tulisi muistaa

Vuokralaista voi muistaa vaikka pienillä lahjoilla, sanoo Hyvä vuokranantaja 2021 Miika Lipiäinen.

Helsinkiläinen yrittäjä Miika Lipiäinen on Hyvä vuokranantaja 2021.

Koronapandemian myötä vuokra-asuntopulasta ei ole juurikaan kärsitty koko Suomessa. Paikoin vuokranantajien on ollut jopa vaikea löytää vuokralaisia asunnoille, joista on aiempina vuosina tapeltu.

Uusi tilanne on saanut vuokranantajat miettimään tarkemmin, miten omaa vuokra-asuntoaan voisi markkinoida paremmin.

Vuokranantajien etujärjestö Suomen vuokranantajat ry jakoi tällä viikolla Hyvä vuokranantaja -palkinnot. Tittelin saivat helsinkiläinen tislaamoyrittäjä Miika Lipiäinen ja lahtelainen Markus Grahn.

Kysyimme Lipiäiseltä, mitä jokaisen vuokranantajan olisi hyvä muistaa.

1. Muista inhimillinen ote

Pienet, mutta sydäntä lämmittävät eleet voivat olla merkityksellisiä, kun omaan vuokra-asuntoon etsii pysyvää, pitkään asunnossa viihtyvää vuokralaista.

Lipiäinen on muistanut vuokralaistaan mukavalla tavalla.

–KUN koronapandemia alkoi, veimme vuokralaiselle käsidesiä arjen helpotukseksi aikana, jolloin se oli loppu kaupoista. Olen myös sitä mieltä, että vuokralaista voi muistaa vaikka joululahjalla, Lipiäinen kertoo.

Lipiäinen muistuttaa, että vuokrasuhde on samanhenkinen kuin vaikkapa yrityksen kautta luotu kumppanuus.

– Inhimillinen ote on tärkeää. Asioita ei voi hoitaa pelkällä sopimuksella, kun kyseessä on niinkin tunteita herättävä asia kuin asuminen ja koti.

2. Satsaa kommunikaatioon ja muistamisiin

Toimiva kommunikaatio vaatii hieman pelisilmää. Mikä on liikaa tunkeilua, mikä taas reilu tapa kertoa, että täällä ollaan?

Palkittu vuokranantaja suosittelee olemaan ennemminkin liian aktiivinen kuin passiivinen.

– Vuokralaiselta voi kysellä, miten menee tai onko remonteille tarvetta. Kysymykset tarjoavat myös vuokralaiselle tilaisuuden keskustelulle.

Lipiäinen uskoo, että siinä vaiheessa, kun asuntoon liittyvissä ongelmakohdissa pitää vedota sopimukseen, jokin on jo pielessä.

– Yhteistyön pitäisi tapahtua viestinnän tasolla.

3. Älä pyydä kiskurivuokraa

– Jopa asunnon arvonluontia kannattaa ajatella yhteispelinä.

Korkea vuokra ei välttämättä karkota vuokralaista, mutta pysyvää, pidempiaikaista asukasta saa tällä tavalla harvemmin.

Vaikka rahaa palaisi, Lipiäinen suosittelee vuokranantajia pitämään vuokran maltillisena ja tekemään tarvittavat korjaukset ajoissa.

Kunnossapidosta kertoo myös laki. Mikäli asunnossa on puute, joka on vuokranantajan vastuulla, tulee vuokranantajan tehdä korjaus kohtuullisessa ajassa.

4. Tutustu vuokrattavaan asuntoon syvällisesti

Lipiäinen on vuokranantaja asunnossa, jossa hän on itsekin asunut. Kokemus auttaa, sillä vuokranantajalle on selvää, mitä tarpeita vuokralaisella saattaa olla.

– Kun asukas pyysi sälekaihtimia asuntoon, panimme heti tuumasta toimeen, sillä samassa osoitteessa asuneena tiesimme, että siellä saattaa olla kesällä aika lämmin.

Samaa syvällisempää tutustumista asumisen tarpeisiin Lipiäinen suosittelee niillekin, jotka eivät ole asuneet vuokra-asunnossaan.

– On tärkeää ymmärtää vuokralaisen näkemys asunnosta ihan lähiympäristöä myöten. Kokonaisuuden hahmottamiseen kannattaa panostaa aikaa ja vaivaa.