Tätä tuttuakin tutumpaa siivousvälinettä ei kannata käyttää television putsauksessa – voi naarmuttaa pintaa

Myös vedellä lotraaminen ja pesuainejäämät voivat pilata television.

Mikrokuituliina. Se tuntuu olevan vastaus melkein mihin tahansa siivouspulmaan.

Televisioruudun putsauksessa mikrokuituliina kannattaa kuitenkin siirtää sivuun, kertoo Koti puhtaaksi yrityksen toimitusjohtaja Saana Tyni.

– Mikrokuituliina on hyvä, mutta jopa se voi olla liian jäykkä herkän pinnan putsaukseen. Pahimmillaan televisioruutu naarmuuntuu.

Erityisessä riskissä televisioruutu on, jos siivousliinaan on tarttunut leivänmuru tai hiekanjyvä edellisestä siivouskerrasta. Siksi ruutu tulisi putsata ainoastaan puhtailla ja mielellään suoraan kuivausrummusta tulleilla kuivilla liinoilla.

– Televisioita on erilaisia malleja ja materiaalitkin vaihtelevat, mutta yleispätevä ohje kuuluu, että kuivalla ikkunaliinalla saa puhdasta jälkeä. Myös kodinkoneliikkeestä ostettu elektroniikkaliina on tähän tarkoitukseen sopiva. Joskus kuulee käytettävän silmälasien puhdistusnestettä, mutta luottaisin kahteen edelliseen, Tyni kertoo.

Yleisesti ottaen televisiot ovat suomalaiskodeissa hyvässä kunnossa, ammattilainen toteaa. Silloin tällöin kotikeikoilla törmää kuitenkin tilanteeseen, jossa televisioruutu on naarmutettu piloille tai se on suttuinen.

– Silloin on saatettu käyttää liinaa, josta on irronnut pinnalle pesuainejäämiä. Joskus näkee tapauksia, joissa televisio on putsattu liuotinpohjaisilla siivousaineilla.

Ei näin. Vettä ei saa koskaan suihkuttaa suoraan televisioruutuun.

Liuottimia ja vedellä lotraamista tulisi siis television siivoamisessa välttää. Pölyt irtoavat ilmankin, ja mahdollisille tahroille tai sormenjäljille riittää nihkeä, vain pienellä vesimäärällä lievästi kostutettu liina.

– On hyvä muistaa, ettei vettä suihkuteta koskaan televisioruudulle, vaan vain hieman siivousliinaan, Tyni sanoo.

Tavarataloketju Gigantti kertoo sivuillaan, että veden lotraamista on vältettävä, sillä märästä liinasta valuva neste voi rikkoa television tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Haitallisia tv-ruudulle voivat olla myös saippua ja alkoholia sisältävät puhdistusainejäämät.

Television pinnalle kertyy helposti pölyä, ja siksi sen pyyhinnän tulisi kuulua viikkosiivoukseen. Gigantti suosittelee aloittamaan siivouksen sammuttamalla laitteesta virran. Kun television antaa jäähtyä kunnolla, välttää staattisen sähkön, joka kerää ruutuun pölyä.

Saana Tyni muistuttaa kotisiivoojia television säännöllisestä putsauksesta.

– Se on a ja o. Mitä useammin ruudun pyyhkii, sitä helpommin sen pystyy puhdistamaan.