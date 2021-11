14 neliötä, hintapyyntö lähes 200 000 euroa – Helsingissä myydään yksiötä, jossa on pakko tinkiä yhdestä mukavuudesta

Tulevan asukkaan on valittava jompikumpi: pyykinpesukone tai tiskikone.

Helsingissä on myynnissä yksiö, jossa on jotakin poikkeuksellista. Asunnossa on kaikki välttämätön: nukkumatilat löytyvät sohvalta, kokkaukselle on tilaa keittiönurkkauksessa ja suihkukin löytyy. Mutta neliöitä asunnossa on poikkeuksellisen vähän, vain 14.

Edellinen asukas piti kotia kakkoskotina.

Yksiötä kauppaa myyntineuvottelija Leena Norio. Hän kertoo, ettei koko ole ollut este kiinnostukselle, vaikka yksiö on ollut myynnissä pari kuukautta.

– Näytöissä on käynyt parikymmentä ihmistä. On niitä, jotka etsivät väliaikaista kotia, ja yllättäen myös nuoria opiskelijoita, jotka etsivät vakituista kotia, Kiinteistönvälitys Näytönpaikassa työskentelevä Norio kertoo.

Välittäjän mielestä tämän pienen kodin plussa on se, että asunto sopii hyvin myös etätyöpisteeksi.

– Nykyinen omistaja on pitänyt asuntoa kakkoskotina, ja sillä ajatuksella moni on tullut tätä katsomaan.

Asunnossa on pieni kylpyhuone, jossa on lasiseinällä erotettu suihku.

Vaikka koti on monella tavalla kuin mikä tahansa yksiö, joistakin mukavuuksista pitää tinkiä. On valittava, haluaako asuntoon tiski- vai pyykinpesukoneen, sillä liitäntöjä on vain yksi.

– Koska talossa ei ole pyykkitupaa, valinta kallistuu pyykinpesukoneen puolelle.

Kalliossa jopa 7 neliön yksiö

Kruununhaassa sijaitseva 14 neliön yksiö ei ole poikkeuksellinen. Eirassa, Engelin aukion vieressä oli taannoin myynnissä 14,5 neliön yksiö, jonka hintapyyntö oli 224 000 euroa.

Kenties hämmästyttävin pikkukoti sijaitsee Helsingin Kalliossa. Siellä oli keväällä myynnissä koti, jossa on vain seitsemän neliötä. Vähäiset neliöt eivät edellistä asukasta haitannut, sillä hän viihtyi asunnossa 1980-luvulta lähtien.

Nyt myynnissä olevan pikkukodin pyyntihinta on 198 000 euroa. Välittäjän mukaan taloyhtiöstä on myyty saman kokoinen yksiö tätä kalliimmalla.

Leena Norio kertoo, että nyt myytävän pikkukodin pyyntihinta on 198 000 euroa. Myyntihinta on 180 000 euroa, ja velaton hinta 198 000 euroa. Neliöhinnaksi tulee täten yli 14 100 euroa. Lainaosuus liittyy vuonna 2015 tehtyyn linjasaneeraukseen.

Norio pitää yksiön hintaa ajantasaisena.

– Taloyhtiöstä myytiin aiemmin saman kokoinen asunto 220 000 eurolla. Sijainti on se, mikä maksaa. Kruununhaassa ollaan lähellä keskustan palveluita ja toisaalta vain parin korttelin päässä merenrannasta ja puistoista.

Välittäjä uskoo, että yksiö menee kaupaksi pian, sillä asuntokauppa on käynyt koronapandemian aikaan vilkkaana.

Viime aikoina on puhuttu siitä, että kaupunkilaiset haluavat nyt isompia koteja, joka ovat kauempana ytimestä. Norion mukaan asunnonvaihtobuumi on lisännyt silti myös yksiöiden kauppaa.

– Osalla on vapautunut korona-aikana rahaa sijoittamiseen, ja sijoittajalle yksiö on ykkösvalinta. Nyt ei tosin ole sijoittajan aika, sillä hinnat ovat nousseet niin paljon.