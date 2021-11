Tehokkain aine kylppärin pesuun – siivouksen ammattilainen testasi 6 puhdistusainetta ja pisteytti ne: ”Lika lähti hyvin, eikä tarvinnut hangata ollenkaan”

Kylpyhuone on iänikuinen inhokkisiivottava. Millä ihmeellä saisi räjäytettyä helposti pois laattojen liat ja saumoissa näkyvät mustat pilkut?

Kati Harjunpää, Talonhenki Etelä-Pohjanmaa Oy:n head cleaner, testasi ja arvosteli viisi puhdistusainetta sekä bonuksena yhden suoramyyntituotteen.

Siivouksen ammattilainen tarttui testipulloihin mielellään, sillä halusi omin silmin nähdä, miten esimerkiksi paljon puhuttu etikka toimii kylpyhuoneen puhdistuksessa.

Harjunpää testasi tuotteita kolmessa eri kohteessa.

Suurin yllätys Katille oli se, että etikka oikeasti toimii. Testattavana oli Heti-sarjan Kylpyhuone-etikka, johon Kati ihastui heti kättelyssä.

– Kylpyhuone-etikalla oli miellyttävä siivota. Lika lähti hyvin, eikä tarvinnut hangata ollenkaan, ja tuntui kuin sillä olisi saanut paljon kiiltävämpää jälkeä kuin muilla aineilla. Puhdistettuun pintaan jäi vieläpä vettähylkivä kalvo.

Kalkkipitoinen vesi on ongelmana Seinäjoen alueella, ja Talonhengessä käytetäänkin aineita, jotka estäisivät kalkin imeytymistä pinnoille.

– Jos kalkkia on päässyt kertymään vuosien ajan, sitä on vaikea saada kokonaan pois. Hankalia kalkkitahroja jää helposti esimerkiksi lasipinnoille, Kati sanoo. Hän uskoo, että Kylpyhuone-etikka voisi helpottaa myös kalkkiharmia.

Kati Harjunpää, Talonhenki Etelä-Pohjanmaa Oy:n head cleaner, testasi viisi puhdistusainetta.

Testatuista aineista Kiilto Rosita on Katille ja muille Talonhengen cleanereille entuudestaan tuttu tuote ja siksi tämän testin ennakkosuosikki. Muihin testiaineisiin verrattuna Rositasta on siis jo pidempiaikaista näyttöä.

– Me ollaan huomattu, että Rosita estää juuri kalkin kertymistä, kun sitä käyttää säännöllisesti. Laadun ylläpitäminen on tällä aineella helppoa.

Kati halusi ottaa vertailun vuoksi testiin mukaan myös kylpyhuonekinnas Enjon, jonka hän oli ostanut omakseen kotiesittelystä.

– Tämä oli kallis, mutta niin ympäristöystävällinen kuin olla ja voi. Myös pitkää käyttöikää luvattiin. Aika uskomatonta, että kylmällä vedellä voi saada yhtä hyvää jälkeä kuin pesuaineella. Osassa kohteista tuntui, että kalkkikin lähti kintaalla hieromalla paremmin kuin pesuaineella ja sienellä.

Kati testasi, miten aineet tehoavat paitsi kalkkiin, myös likaan ja mustiin homepilkkuihin.

– Likaa, eli ihosoluja, pesuainetta ja pölyä kertyy laattojen saumoihin pikkuhiljaa, ja kun on kosteaa, ne tummuvat ja muuttuvat homeeksi. Jos saumakohdissa on silikonia, niihin home imeytyy niin, ettei sitä saa millään aineella pois. Myös muovi on hankala alusta homeelle.

Hän neuvookin puhdistamaan kylpyhuoneen vähintään kuukauden välein, ja isommassa, paljon suihkuttelevassa perheessä jopa joka toinen viikko.

– Saumat ja kaikki pitäisi pestä usein, varsinkin jos vesi on oikein kalkkipitoista. Toinen vaihtoehto on kuivata lattia ja lasipinnat lastalla aina suihkun jälkeen.