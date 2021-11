Lapset leikkivät pihalla vesilammikossa, kunnes ikkunasta kuului tiukka ”hyi”: suomalaiset avautuvat erikoisista naapurisotkuista

Äänet, hajut ja erilaiset tavat. Valittaa voi mistä vaan, selviää Ilta-Sanomien naapuriaiheisen artikkelin kommenteista.

Kun ihmiset asuvat rinta rinnan, syntyy lämpimiä kohtaamisia, talkoohenkeä tai vaikkapa toimiva systeemi, jossa naapurit auttavat toisiaan vuorotellen.

Lue lisää: ”Salainen hyväntekijäni ei koskaan paljastanut itseään” - nainen meni pyöräkellariin, jossa odotti yllätys naapurilta

Tai sitten voi käydä täysin päinvastoin.

Kun egot tai erilaiset elämäntyylit törmäävät, riita on valmis.

Ilta-Sanomien naapuriaiheista artikkelia kommentoineet kertovat, mistä kaikesta on tullut naapurustossa riitaa.

1. Lapset

Vastausten perusteella perin tavallinen valituksenaihe ovat lapset, tai erityisesti heistä lähtevä ääni. Yöaikainen meluaminen saa toki ärsyttää, mutta joillakin palaa pinna myös aivan tavallisista lasten leikeistä.

Eräs Ilta-Sanomien lukija kertoo kerrostalonaapuristaan, jolla oli tapana seurata ikkunasta lasten leikkejä ja kommentoida niitä.

Kerran lapset keksivät leikin, jossa kastettiin kädet vesilammikkoon. Lasten mielestä oli hauskaa, kun käden painoi tämän jälkeen asvalttiin niin, että jäljet haihtuivat pikkuhiljaa pois.

Naapuria moinen hauskanpito ei kuitenkaan miellyttänyt.

”Ikkunasta tuli tiukka komento, että ei saa sotkea siellä, hyi, hyi”, lukija kertoo.

Toinen lukija muistelee naapuriaan, jolle viereiselle tontille kohonnut trampoliini leikkeineen tuntui olevan liikaa.

”Aidan takaa naapurin nainen viittoili patiollaan. Joku riitti menossa, ajattelin. Ei, hän viittilöi vihaisesti naapurin pojalle, että suksi kuuseen trampoliinilta. Pelästyi kai lapsiparka, kun ei ole näkynyt pihallaan leikkimässä sen jälkeen. Sellainen pieni herkkä poika.”

” Ikkunasta tuli tiukka komento, että ei saa sotkea siellä, hyi, hyi.

Kolmas lukija kertoo naapuristaan, jolla oli erikoinen käsitys siitä, miten hiekan kanssa tulisi toimia.

”Naapuri valitti, kun lasten leikeistä jäi oven edestä kulkevan pihapolun hiekkaan jälkiä. Meidän olisi pitänyt haravalla tasoittaa jäljet pois hiekasta.”

Myös tässä taloyhtiössä lasten leikit saavat verenpaineet nousemaan.

”Meillä on taloyhtiössä kolme naista, jotka vuorollaan valittavat, kun lapset leikkivät pihalla. Aina on liikaa meteliä, ja kuulemma vielä roskaavat, mitä ei todellakaan tapahdu. Jatkuva kyttääminen ja valittaminen on kiristänyt naapureiden hermot äärimmilleen. Jokainen toivoo, että nämä yhteishengen pilaajat tajuaisivat muuttaa pois koirinensa ja kissoinensa ja vähän äkkiä.”

Lapsista valitetaan toisinaan myös niille, joita asia ei edes koske.

”Vanhempi rouva valitti, että lapseni itkee aina kello 6.30. Menin sanomaan, että ei minulla ole lasta. Ei uskonut.”

” Naapuri valitti, kun lasten leikeistä jäi oven edestä kulkevan pihapolun hiekkaan jälkiä.

2. Melu ja savu

Lasten lisäksi yleinen ärsytyksenaihe on ilta-aikainen metelöinti.

Ymmärtäähän sen, että äänet ärsyttävät, mutta aina syytös ei mene oikeaan osoitteeseen.

”Tyttäreni muutti mukavaan yksiöön. Ongelmaksi muodostui yläkerran biletys. Kun siitä kävi sanomassa, yllättäen saikin itse valituksen isännöitsijältä toistuvasta häiriöistä ja ambulanssin käymisestä. Tapahtuman aikaan tytär oli todistettavasti muualla ja lanssi olikin käynyt yläkerrassa. Eipä isännöitsijä korjannut huomautusta useista oikaisupyynnöistä huolimatta”, kertoo eräs.

Melu ärsyttää, mutta aina syyllistä ei saada kiinni. Valitus voi mennä väärään osoitteeseen.

Toinen lukijoista kertoo, että myös heillä valitus meni väärään osoitteeseen.

”Alakerran naapuri valitti jyskytyksestä, töminästä ja ovien paukkeesta jopa läpi yön. Havainto oli oikea, mutta se oli yläkerran tömistelijä, joka kävi vähän väliä tupakalla, paiskoi parvekkeen ovea ja käveli kantapäillään. Saimme jopa varoituksen taloyhtiöltä.”

Kolmas lukija muistelee tapausta, jossa naapuri ei meinannut lainkaan myöntää, että ääni ei kuulunut sieltä mistä hän luuli.

”Kerrostalokyttääjä valitti viikonloppumelusta ja juhlinnasta. Olin todistettavasti ulkomailla. Keksi sitten väittää, että olen antanut avaimeni "bileporukalle".”

Syyllistä voi olla vaikea löytää myös tilanteessa, jossa ongelmana on savu. Tässäkin tapauksessa pilkka osui väärään nilkkaan.

”Naapuri valitti mennä kesänä kolmesti isännöitsijälle parveketupakoinnistani. Olihan se yllätys, kun on jo parikymmentä vuotta mennyt ilman savukkeita.”

” Kerrostalokyttääjä valitti viikonloppumelusta ja juhlinnasta. Keksi väittää, että olen antanut avaimeni "bileporukalle".

3. Parkkeeraus

Lapset, äänet, savu – ja tietenkin oma autopaikka. Sen rajoista ollaan tarkkoja, ja moni saa kuulla kunniansa, jos auto ei ole aivan ruudun keskellä, vaan liian lähellä naapurin rajaa.

Eräs lukija kertoo, että naapuri ei tyytynyt valittamaan autopaikasta. Kaupungin yleisen parkkipaikan käyttäminen oli hänelle liikaa.

”Mies tuli vuoronperään huutamaan kaikille, jotka sattuivat pysäköimään autonsa kadunpientareelle oikeaan reunaan kohtaan, joka näkyi hänen ikkunastaan. Kun tämä osui omalle kohdalle, kysyin miksi siihen ei saisi pysäköidä. Mies veti hatusta erilaisia selityksiä. Yksi oli, ettei lähellä olevaa roskista mahduta tyhjentämään.

Vuosi tämän jälkeen mies muutti pois. Kerran satuin marketin parkkipaikalla näkemään, kun mies jätti autonsa perheparkkiin. Oli yksin liikenteessä.”

Toinen lukija muistelee entistä naapuriaan, jota hän kuvailee sanonnalla ”painajainen pahimmasta päästä”

”Auto oli aina liian lähellä hänen autoaan, ja tasaisin väliajoin hän ilmoitti, että ”posteliooni lähetti terveisiä”. Eli minun postilaatikkoni oli kuulemma liian täysi. Tyyppi myös istui koko kesän takapihalla haukkumassa muita naapureita.”

Eräs lukijoista muistelee aikaa, jolloin hän toimi oman taloyhtiönsä puheenjohtajana.

”Naapuriyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuli juttusilleni ja pyysi, että kieltäisin yhtiömme asukkaita pysäköimästä autojaan kadun varressa oleviin pysäköintiruutuihin, koska heidän yhtiönsä asukkaiden vieraat eivät löydä pysäköintipaikkaa. Kyseessä olivat kaupungin yleiset pysäköintiruudut.”

4. Hajut

Melun lisäksi erilaiset hajut, kuten kokkauksesta tulevat tymäkät tuoksut, voivat aiheuttaa eripuraa naapurustossa.

Aina syynä eivät kuitenkaan ole ruoan tuoksut.

Yksi lukijoista muistelee tapausta, jossa haju oli aiheuttanut huolta naapurustossa.

”Eksäni luo tuli poliisit yöllä huoltomiehen avustuksella. Oli kuulemma haissut ruumis asunnossa. Eksä oli nukkumassa, kun poliisit seisoivat makkarissa. Sanoin hänelle, että kannattaa käydä pesulla. Tosiasiassa syy oli jokin ulkoa tullut haju.”