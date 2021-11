Jarin kotia seuraa somessa yli 16 000 suomalaista: tältä näyttää asunto, jossa aivan tavallinen kaappikin kätkee sisäänsä tarinan

Jari Saarelainen rakastaa uuden luomista. Yksi miehen luovista projekteista on oma talo, jota hän sisustaa yhdessä puolison kanssa.

Jari Saarelaisen koti on täynnä yllätyksiä. Talo kertoo tarinaa.

Ensimmäinen tunne on ilahtunut ällistys.

Minne tahansa katsoo, löytää jotakin yllättävää.

Eteisessä ei ole verhoja, vaan ikkunan eteen on sijoitettu korallikaktuksia. Puupöydältä löytyy suloinen koirapatsas, joka näyttää hakevan keppiä. Kun tarkemmin katsoo, huomaa että kepin päässä on valaisin.

Ulkoa löytyy puolestaan värien rakastajan taivas: yltäkylläinen kasvihuone on sisustettu mukavaksi oleskelunurkkaukseksi.

Kolmionmuotoinen kasvihuone oli edellisen omistajan tekemä, mutta sisustuksesta vastaa nykyinen omistajapari. Huoneessa viihtyy myös London-koira.

Aivan tavallinen tallaaja ei ole talon omistajakaan, sillä koreografi ja tanssija Jari Saarelainen tunnetaan töistään musikaaleissa ja Tähdet, tähdet -ohjelman taustalla.

Nykyään Saarelainen on myös sosiaalisen median vaikuttaja. Hänen Kotiografi-tilillään on yli 16 000 seuraajaa.

Viherkasveilla on kotona tärkeä roolinsa. Niitä oli paljon myös Jari Saarelaisen lapsuudenkodissa.

Naapurit muuttivat viereen

Vanha puutalohelmi sijaitsee Espoon Muuralassa, kaupungin vanhimmilla asutusalueilla.

Talon Saarelainen osti yhdessä puolisonsa Mikan kanssa.

– Alun perin tarkoituksenamme oli ostaa tontti, jonne olisimme rakentaneet yhteisöllisen kylän entisten naapureidemme kanssa. Kun sellaista ei löytynyt, aloimme etsiä taloa. Tontti jaettiin kahtia, ja rakennusoikeudet osti entinen naapurimme, Saarelainen kertoo.

Talo on kuin tarina. Joka puolella on oivaltavia yksityiskohtia.

Sisustusratkaisut pariskunta tekee yhdessä, mutta Saarelainen on eräänlainen oman kotinsa koreografi. Puoliso hillitsee villeimpiä ratkaisuja, ja muuten annetaan palaa.

– Haluan toteuttaa kodissamme tietynlaista tarinallisuutta. En halua, että tarinat ovat liian ilmeisiä, mutta jos katsoo tarkemmin, on mahdollista bongata palasia, jotka muodostavat kokonaisuuden.

Esimerkki tarinasta löytyy heti olohuoneesta. Nopealla vilkaisulla näkee vain kauniin tilan, mutta hetken päästä ymmärtää: nyt ollaan sirkuksessa!

– Kokonaisuus lähti rakentumaan pelletaulusta. Ajattelen, että pyöreä matto on kuin maneesi, jossa hevoset juoksevat, ja valaisimena toimiva apina on kuin vanhanajan sirkuksesta. Televisio on piilotettu vanhaan kaappiin, joka muistuttaa taikurin kaappia. Jopa viherkasveissa voi nähdä seepran raidat, Saarelainen kuvailee.

”Ajattelen, että pyöreä matto on kuin maneesi, jossa hevoset juoksevat, ja valaisimena toimiva apina on kuin vanhanajan sirkuksesta”, Jari Saarelainen kertoo.

Pariskunta sisustaa yhdessä. Puoliso hillitsee Jari Saarelaisen villeimpiä ideoita.

Yllätykset eivät lopu sisätiloihin.

Kun pariskunta osti talon viisi vuotta sitten, puutarha oli kasvanut liki umpeen. Nyt siellä kasvavat syreenit ja pihlajat sievässä ojennuksessa.

Kahden omakotitalon välissä kulkee samanlainen polku, jota pitkin pikkuinen Jari kulki lapsena kotipihallaan Porvoossa. Polku vie puusaunaan, jonka pariskunta rakennutti yhdessä naapureiden kanssa.

– Saunaa rakennuttaessa tajusin, että olen palannut täällä lapsuudenkotini tunnelmiin. Asuin lapsena Porvoossa vanhassa puutalossa. Vielä tänne muuton aikaan talo oli keltainen, aivan kuten lapsuudenkotinikin.

”Tämä ei ole mikään näyttelytila”

Saarelaisen koti on niin kaunis, että sitä voisi kuvitella täysin virheettömäksi. Johtoja ei näy missään, eivätkä muutkaan yksityiskohdat häiritse.

Koreografi paljastaa, että kyse on illuusiosta. Heiltäkin löytyy paikkoja, jotka on tehty asumismukavuus, ei esteettisyys mielessä.

– Melkein itkin, kun asensimme ilmalämpöpumput, sillä ne ovat niin rumia. Silti olen niihin tosi tyytyväinen. Tämä ei ole mikään näyttelytila, vaan mukavuuskin on tärkeää.

”Työssäni teen näkymättömästä maailmasta näkyvää. Sisustamisessa on jotakin samaa”, Jari Saarelainen kertoo.

Sisustaminen, tai kuten Saarelainen voisi ilmaista, tarinan kertominen, jatkuu.

Talon katto uusittiin vastikään, ja samassa yhteydessä huomattiin, että vanhat eristeet olivat ulkoseinissä huonossa kunnossa. Nyt tilalla on ekoeristeitä ja julkisivu on tuulettuva. Kyseessä on rakenne, jolla varmistetaan, että kosteus pääsee poistumaan oikeaoppisesti.

Julkisivu remontti valmistuu näinä päivinä, minkä jälkeen on uuden vuoro.

– Kylppäri on tiloista ainoa, jota emme ole vielä laittaneet. Sinne voisin kuvitella tekeväni aivan uuden maailman. Oven saa kiinni, joten tämä on mahdollista. Sitä en kestäisi, että tilat olisivat aivan erilaisia, ja niistä olisi suora näköyhteys toisiinsa.

Jari Saarelainen haluaa kunnioittaa vanhaa, mutta yhdistelee surutta erilaisia tyylisuuntia.

Talon tarkkaa ikää ei tiedetä. Ainoa vihje vanhasta ovat vanhat sanomalehdet, joita löytyi vanhojen eristeiden joukosta.

Sataan neliöön mahtuu herkullisia yksityiskohtia, mutta kopioimallakaan samaa ei saisi ostettua kaupasta.

Saarelaisen kodissa on nimittäin yksi supervoima. Talon tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta selvää on, että vanhassa puutalossa on erityistä lumoa.

– Myös valo on täällä aivan erityinen. Voit olla täällä miten päin tahansa, ja valoa tulvii joka suunnasta. Siksi myös kasvit voivat meillä erityisen hyvin.