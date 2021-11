Myyjä vastaa automaattisesti salaisista virheistä ja 3 muuta harhaluuloa, joita vanhan talon ostoon liittyy

Kiinteistölakimiehen mukaan 80 prosenttia ammattilaiselle tulevista yhteydenotoista ja toimeksiannoista liittyy homeen aiheuttamiin sisäongelmiin.

Hometaloja paljastuu ympäri vuoden, mutta ongelmat tulevat esille myös syksyn sateiden ja lämmityksen käynnistyksen myötä.

Pahimmillaan hometalo voi viedä todellisiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Kiinteistöriitoihin ja -juridiikkaan erikoistuneen Kiinteistölakimies Suomi Oy:n osakas Noora Salokangas kertoo tiedotteessa, että 80 prosenttia ammattilaiselle tulevista yhteydenotoista ja toimeksiannoista liittyy homeen aiheuttamiin sisäongelmiin.

Asunnon ostajilta vaaditaankin tarkkaavaisuutta, sillä riitatilanteissa yllätykset ovat yleisiä.

Lähes jokaisessa riitatilanteessa asunnon omistajalle tulee yllätyksenä, mitä kaikkea olisi pitänyt selvittää jo etukäteen ja mikä kaikki kuuluu ostajan vastuulle.

Kiinteistölakimies Salokangas kumoaa tiedotteessa neljä hometaloihin liittyvää harhaluuloa:

Harhaluulo 1: Myyjä vastaa automaattisesti salaisista virheistä

“On yleinen harhaluulo, että myyjä vastaa automaattisesti salaisista eli piilevistä virheistä, joista kumpikaan osapuoli ei ole voinut tietää kaupantekohetkellä. Näissä tehdään aina tapauskohtainen arviointi”, kertoo Salokangas.

Harhaluulo 2: Riittää, kun kiinteistöstä reklamoi kaupan jälkeen viiden vuoden sisällä ja asunto-osakeyhtiöstä kahden vuoden sisällä

“Virheilmoitus tulee tehdä oikeassa ajassa ja oikealla tavalla. Ei niin, että haju- ja oireiluhavainnot sekä tutkimukset on tehty ajat sitten, ja vasta vuosien päästä juuri ennen kahden tai viiden vuoden täyttymistä aletaan tehdä vaatimuksia. Silloin saattaa olla jo myöhäistä. Kannattaa huomioida asioiden käsittelyajat.”

Harhaluulo 3: Myyntiesitteessä mainitaan, että talo on hyvin pidetty – kaikki on siis kunnossa

Asuntokaupan kuntotarkastuksissa ei tehdä rakenteita avaavia tutkimuksia – ellei nähdä tarvetta lisätutkimuksille. Kuntoluokitus keskittyy pintapuoliseen arvioon, eikä kerro mitä rakenteiden sisällä muhii.

Harhaluulo 4: Homeen haistaa tai siitä oireilee

Poikkeuksellinen haju on vahva signaali homeesta, mutta kaikki eivät haista hometta, eikä kaikki home haise.

Jotkut saavat voimakkaita terveysoireita, toiset eivät ollenkaan.

Toimi näin, jos epäilet hometta

Jos epäilet asunnossa hometta, on syytä ottaa yhteyttä ammattilaiseen.

Tilanteen vakavuus voidaan selvittää rakennusterveysasiantuntijan avulla. Rakenneavauksista ja materiaalinäytteistä on apua. Myös terveystarkastajan lausunto voi olla paikallaan.

Home- ja kosteusvaurio-ongelmat ovat usein juuri talon rakenteissa, jotka lähtökohtaisesti kuuluvat yhtiön vastuulle. Ilman yhtiön lupaa ei siis saa tehdä rakenteisiin avauksia. Kiinteistön omistaja päättää itse kaikesta kiinteistöön liittyvästä, kun taas asunto-osakeyhtiössä yhtiön ja osakkaan vastuut määrittää asunto-osakeyhtiölaki.

Kun ongelman laajuus on kartoitettu, on aika selvittää asiantuntijan avustuksella myyjän vastuu. Pidä mielessä virheilmoituksen aikarajat: kiinteistöissä myyjän vastuu laatuvirheissä on viisi vuotta, asunto-osakeyhtiöissä kaksi vuotta.