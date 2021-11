Mari uudisti kodinhoitohuoneen ja kylppärin lattiasta kattoon: tältä näyttää remontin tulos, johon meni yli 60 000 euroa

Mari Jokelaisen kodinhoitohuone oli aiemmin varsinainen romuvarasto. Onnistuneen remontin ansiosta tavarat pysyvät paikoillaan. Jokelainen kehuu suunnittelijan merkitystä projektin aikana.

Isostakaan remontista ei tule aina mieluinen, jos yksityiskohtia ei ole mietitty kunnolla.

Tätä mieltä on Mari Jokelainen, joka asuu vuonna 2003 rakennetussa omakotitalossa Tuusulassa. Yrittäjä ja perheenäiti päätyi remontoimaan kodinhoitohuoneen, kylpyhuoneen ja saunan, sillä hän kaipasi kotiinsa yhtenäistä ilmettä. Alakerta keittiöineen oli remontoitu jo aiemmin omaa makua vastaavaksi.

Kodinhoito- ja kylpyhuoneen punertava ilme ei miellyttänyt silmää. Pinnoilla oli paljon pyökkilaminaattia ja kirsikan väristä laattaa.

– Unelmanani oli raikkaampi, modernin skandinaavinen ilme, Jokelainen kertoo.

Kodinhoitohuone ennen. Punertava tyyli ei miellyttänyt Mari Jokelaista.

Unelmat selkenivät, kun Jokelainen palkkasi avuksi sisustussuunnittelijan.

– Kyseessä oli muutenkin hintava remontti, joten muutaman lisätonnin satsaus ei ollut iso lisä. Suunnittelijalla oli ideoita, joita ei itse olisi tullut ajatelleeksi. Lisäksi hän laski materiaalimenekkejä. Laskutoimitukset säästivät aikaa itse remontissa.

Katossa rohkea valinta

Kahdeksan viikkoa kestäneessä remontissa uusittiin lattiat, seinät ja katto. Kodinhoito- ja kylpyhuoneen lisäksi uuden ilmeen sai sauna.

Jokelainen antaa kiitosta erityisesti sisustussuunnittelijan ratkaisulle laittaa kodinhoitohuoneen ja kylpyhuoneen välille vihreä liukuovi.

Liukuovi oli koko remontin näppärin ratkaisu, Mari Jokelainen kertoo.

Kun Jokelainen julkaisi kuvan remontin lopputuloksesta sosiaalisessa mediassa, moni kysyi lattian ja seinien pikkulaatoista. Harmaan pikkulaatan parina on puuta pyyhekoukuissa ja penkeissä.

Musta sormipaneeli katossa on kodinhoitohuoneen helmi.

Myös sauna uusittiin.

Rohkeaksi valinnaksi Jokelainen kuvailee mustaa sormipaneelia, jota tuli kattoon.

– Epäilin aluksi, että tuleeko tilasta pimeä, mutta musta katto tekikin kivan tunnelman. Valaistuksella saa lisää valoa.

Arjen kiireen kannalta on kätevää, ettei kodinhoitohuoneessa ole enää tavallisia hyllyköitä. Kiskoilla olevat vetokaapit toimivat kiireessäkin, eikä lattioille jää enää vaatteita lojumaan.

Ilmettä yhtenäistää se, että samat Ikean ovet löytyvät keittiöstä.

Remontin tärkein osuus on sisustussuunnittelija

Ammattilaisten tekemä remontti maksoi 60 000 euroa. Sisustussuunnittelijan käyttäminen maksoi lisäksi pari tuhatta euroa.

– Olen sanonut kaikille, että sisustussuunnittelijan hankkiminen on remontin tärkein osuus. Kun lähtee säästämään tyhmissä kohdissa, hintavastakin remontista voi tulla epämieluinen. Ammattilainen tietää, mihin rahaa kannattaa laittaa ja mihin ei.

Ammattilaisen avustuksella kotiin saa myös persoonallisia ratkaisuja.

Tällainen on Jokelaisen kodinhoitohuoneen suihkunurkkaus, joka on tarkoitettu koirien turkin pesuun.

– Kotona on tällä hetkellä yksi jackrussellinterrieri, mutta haaveena on tanskandoggi. Suihku on mitoitettu haaveiden mukaan.

Remontti oli ehdottomasti hintansa arvoinen, Jokelainen huomauttaa.

– Oviaukko keittiöstä kodinhoitohuoneeseen on avonainen. Joka kerta, kun katselen sinne, tulee tosi tyytyväinen olo. Nyt voin katsoa joka suuntaan ilman, että silmiä särkee. Rauhallinen kokonaisuus miellyttää.