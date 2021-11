Kolme Rivieralle muuttanutta perhettä kertoo, mitä alueella asuminen maksaa – ja millaista se on: ”Talo oli ihan romu”

Suomen lonkeronharmaassa räntäsateessa tulee mieleen, josko sielu voisi paremmin Rivieran häikäisevän sinisissä maisemissa. Kolme perhettä kertoo, kuinka kotoutuminen ranskalaiseen elämänmenoon sujuu.

Wahlroos, von Koskull, Herlin ja Rosberg… myöhäissyksyn tainnuttaman suomalaisen mielikuva Rivieran asukkaista on kuin takavuosien viisu rikkaista perheistä.

Myös äskettäin edesmennyt Marimekon voimanainen Kirsti Paakkanen vietti osan vuotta luksustalossaan Nizzassa.

Kakkoskoti Monacossa on ehkä utopiaa tavalliselle suomalaiselle, mutta asunto veroparatiisin ympärillä aukeavassa Provencessa on oikeasti saavutettavissa. Ranskan sosiaaliturva kannattelee niitä, joilla ei ole vanhaa vaurautta tai mahtituloja. Tosin myös niitä, joilla on.

Elegantin Rivieran suomalaisyhteisöön kuuluu arviolta 2 000 ihmistä. Se on vähän verrattuna Espanjan kotoisan Aurinkorannikon 25 000 muuttolintuun. Periaate on kuitenkin sama: kaveria autetaan, mutta yksityisyys sallitaan. Kielenkin oppii.

Eikä arrogantti ranskalainen ole kovin pelottava, kun pintaa vähän rapsuttaa.

Britannian maailmanvallan kuningatar Viktoria näytti muun Euroopan hoville tietä Nizzaan. Hän asui Cimiezin kaupunginosassa tässä hotellissa, joka nykyään on vallasväen asuintalo Régina.

Tyylikäs Nizza

Historian ensimmäiseksi matkailukohteeksi nimetty Nizza on hurmaava 350 000 asukkaan rantakaupunki Monacon kyljessä. Jo 1800-luvulla Euroopan kruunupäät Britannian kuningattaren Viktorian johdolla mieltyivät terveelliseen ilmastoon. Ylhäisön vaikutus näkyy kaupungin hiukan pompöösissä ilmeessä.

Tähtipöly ei ole noista päivistä himmennyt, päinvastoin. Monacoon, Antibesiin, Cannesiin, Saint-Tropeziin sekä Italian San Remoon hurauttaa autolla vajaassa tunnissa. Junamatka on edullisempi ja vielä nopsempi – kolme maata vajaalla kympillä.

Nizzaan on helppo rakastua. Matkailijat kuvaavat itseään mielellään kaupungin uuden maamerkin äärellä.

” Bonjour ja merci auttavat kummasti, vaikka ihmiset osaavat jo englantia yleisesti.

Välimeren keittiö on legendaarisen terveellinen. Nizzan salaatti nautitaan tietenkin rosélasillisen kera.

Nizzan satamassa on jahteja ja kalastajaveneitä sulassa sovussa.

JETSETIN maisemiin asettuivat tavalliset tamperelaiset Kristiina Sointu ja Pasi Heikkilä marraskuussa 1993, kun Suomessa elettiin ankeinta lamaa.

Nuoripari halusi Ranskaan.

– Kävimme katsomassa Loiren laaksoa, liian hiljainen. Atlantin rannalla Biarrizissa puhalsi kylmä tuuli. Nizzan sää, meri, vuoret ja arkkitehtuuri olivat täydelliset, Kristiina Sointu kertoo.

Ranskan kieli oli molemmilla hutera, mutta koheni pian. Pasi oli joutunut poikakoulussa lukemaan pakkosaksan. Kristiina syvensi lyhyen ranskan taitojaan kielikursseilla vuosikaudet.

Tamperelaiset Pasi Heikkilä ja Kristiina Sointu ovat täysin nizzalaistuneet liki 30 vuodessa. Molemmat ovat tehneet monenkirjavia töitä, Pasi on toiminut jopa seiväslegenda Sergei Bubkan koirien henkivartijana.

Myyttistä ranskalaista ynseyttä he eivät ole kohdanneet missään.

– Se on paljolti turistien luoma kuva. Riippuu itsestä, uskallatko, yritätkö. Bonjour ja merci auttavat kummasti, vaikka ihmiset osaavat jo englantia yleisesti.

– Byrokratian kanssa olemme myös pärjänneet. Pasin vanhemmat asuivat Aurinkorannikolla. Oli sielläkin joskus puljaamista, Sointu muistelee.

PARISKUNNAN koti on terassillinen vuokrakaksio Nizzassa trendikkään Libération-aukion liepeillä. Aamuntuoreet herkut voi hankkia puuhakkaan Gare du Sudin hallista ja torilta.

Asunnon vuokra on minkä tahansa suurkaupungin mittapuulla puoli-ilmainen, vain 700 euroa kuussa.

Sointu ja Heikkilä kävelevät kaikkialle, vaikka Nizzan julkinen liikenne pelaa loistavasti. Ratikalla pääsee koko Etelä-Ranskaa palvelevalle lentokentälle.

Vuokra-asunto on viisainta ottaa kalustettuna. Kuvan huoneisto on penthouse Nizzan keskustassa lähellä rautatieasemaa.

Nizzan kuuluisaa rantaa syysiltapäivänä töiden jälkeen. Säännöllinen laivavuoro kulkee Napoleonin synnyinsaarena tunnetulle Korsikalle.

Erinomainen raitiotie vie pitkin rantaviivaa satamasta lentokentälle saakka.

Viime vuosien terrori-iskujen seurauksena aseistautuneet sotilaat partioivat kaupungin kadulla.

– Siihen ei meinaa tottua, Sointu sanoo.

Nizzaan tehtiin tuhoisa pakettiautoisku Ranskan kansallispäivänä 2016 sekä veitsi-isku kirkkoon viime vuonna. Niiden seurauksena aseistetut sotilaat partioivat yhä kaduilla.

Chagall-museota Nizzan-kävijä ei saa jättää väliin. Välimerensininen yksityiskohta Marc Chagallin lasimaalauksesta Metzin tuomiokirkkoon.

MOLEMMAT puolisot varttuivat yrittäjäperheessä, mutta elantonsa he ovat tienanneet laajan skaalan töissä. Sointu on työskennellyt taiteen parissa ja päiväkodissa. Heikkilän monista työnantajista lienee mielenkiintoisin seiväshyppylegenda Sergei Bubka, joka tuhansien urheilijoiden lailla asuu veroparatiisi Monacossa.

– Hoidin perheen koiria, rottweilereita. Ne olivat kurittomia ja karkailivat jatkuvasti, Heikkilä hymähtää.

Työnantajasta paljastui yllättäviä piirteitä. Upporikas ukrainalainen osoittautui hyvin nuukaksi, vaikka oli toki ystävällinen.

Nyt pariskunta viettää eläkepäiviä. Ranskalainen sosiaaliturva ja terveydenhuolto saavat heiltä pelkkää kehua: lääkäriin pääsee heti ja hammashoitokin on edullista.

Provencen pastellisävyjä ikuistivat jo maalaustaiteen suuret mestarit. Paul Cézannen kotiseudulla Aix-en-Provencessa viinisato on kypsynyt.

Talo kukkuloilla

Kaksiot alkavat kakkosella, kolmiot kolmosella.

Näin kiteyttää pohjoismaisen vaatimustason hinnat Petteri Heng, joka on toiminut mukana seudun asuntobisneksessä viitisentoista vuotta. Summan perään tulee tietysti viisi nollaa.

Hengin nelihenkinen perhe tutustui Provenceen 1980-luvulla isän IT-alan työkomennuksella. Sydänhän sinne jäi. Toisella kerralla, vuonna 1998, he ostivat talon Roquefort-les-Pinsista läheltä Grassen hajuvesikaupunkia.

– Minulle oli vaikeaa lähteä kotirouvaksi Rivieralle, mutta otin ranskan opiskelun aluksi työn korvikkeena, Pirkko Heng kertoo.

– Talo oli ihan romu, mutta sen sijainti ja mahdollisuudet ihastuttivat. Parasta kielikoulua oli huseeraaminen remppamiesten kanssa. Ei tämä erityisen luksusta ole tällä kylällä, mutta meidän mielestä ihana.

Petteri ja Pirkko Heng ihastuivat Provencen elämänmenoon ja ostivat talon jo 1990-luvulla. Nyt he nauttivat puuhakkaista eläkepäivistä retkeillen ja ystäviä tavaten.

Sittemmin taloa on laajennettu niin, että sinne mahtuvat myös Suomesta lomailevat lapset perheineen. On sauna, takka, uima-allas.

Hengit perustivat vuonna 2005 oman kiinteistövälitysfirman, jota johtaa Helsingissä asuva tytär. Vanhemmat jäivät eläkkeelle nelisen vuotta sitten.

Tuoretorit ovat iso osa välimerellistä elämäntyyliä. Kalatiski Gare du Sudissa.

Cannesin elokuvakaupungin rannassa Croisettella tavalliset perheetkin viettävät aikaansa.

Cannesin elokuvakaupungissa voi ihailla myös purjelaivaregattaa.

PIKAVOITTOJA havittelevia Hengit toppuuttelevat.

– Isäukko osti Antibesin keskustasta 55 neliön kaksion 2007 ja maksoi siitä vähän alle 200 000. Kun hän 2019 kuoli, möimme sen 220 000 eurolla. Siitä kun miinustaa välityspalkkiot sun muut, eipä voittoa jäänyt, Petteri Heng kertoo.

Noin puolet muuttolinnuista ostaa oman, toinen puoli asuu vuokralla. Hengin mukaan asunto kannattaa vuokrata kalustettuna. Tyhjän kämpän sopimukset ovat pitkiä ja hankalia.

Ranskan verottajan huomaan pääsee parhaimmillaan jo puolen vuoden asumisen jälkeen. Käytössä on yhteisverotus. Se suosii lapsiperheitä ja pariskuntia, joissa toinen puolisoista tienaa hyvin. Jos taloudessa on vaikkapa viisi henkeä, talouden kokonaistulot jaetaan viidellä. Tulos määrää verotustason.

Merialppien vuoristokyliin pääsee kätevästi omalla autolla, junalla tai bussilla. Entrevauxin keskiaikaisen kaupungin torilla aika on pysähtynyt.

Yksityisen sektorin eläkeläiset maksavat veronsa Ranskaan. Ainakin toistaiseksi se on kannattavaa. Espanjan eläkeläisiä verotetaan ensi vuoden alusta Suomessa, eikä Portugalikaan ole enää nollaverotuksen paratiisi.

RANSKASSA kaikki käyvät omalääkärillä. Suomen kaltaisia terveyskeskuksia ei ole.

– Yleislääkärillä käynti maksaa 25 euroa, josta yhteiskunta palauttaa 17 euroa. Lähes kaikilla on lisäksi Mutuelle-vakuutus, joka kattaa loput, Petteri Heng kertoo.

Eikä tässä vielä kaikki. Mutuellen piffaa usein työnantaja. Hengien mukaan järjestelmä pitää ihmiset työkykyisinä ja -haluisina.

– Ranskalainen sosiaaliturva on maailman kalleimpia, mutta sen hyödyntäminen lähes ilmaista. Me nautimme siitä.

– Jos tarvitsen lääkäriä, varaan aamulla ajan ja saan sen iltapäiväksi, Pirkko Heng jatkaa.

Eikä tässäkään vielä kaikki. Lääkkeet ovat halpoja.

Joku lystin lopulta maksaa. Yksi vastauksista on velkaraha. EU:ssa Ranska on maksajien joukossa. Ranskan valtionvelka oli viime vuonna 90 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun Suomessa määrä on hiukan reilu puolet.

Letkeä Marseille

Bergmanin lapsiperheen muutto Eguillesiin Marseillen seutuville ei mennyt kivuitta. Nyt taisto byrokratian kanssa jopa huvittaa.

– Sairas paperisota molemmissa päissä kesti puolitoista vuotta. Sillä sekunnilla, kun laiva lähti Katajanokan satamasta, putosimme Suomen sosiaaliturvan piiristä, Tiina Kovanen-Bergman kuvailee.

Tiina Kovanen-Bergman perheineen muutti Provenceen kymmenen vuotta sitten.

Bergmanit ovat asuneet Provencessa kahteen otteeseen. Ensimmäisestä muutosta on nyt kymmenen vuotta, toisesta ja ilmeisen lopullisesta kolme.

– Väännön syy oli oma firma. Ranskalaisen työnantajan kanssa homma olisi järjestynyt saman tien.

Heikki Bergman suunnittelee ja konsultoi vihreän energian järjestelmiä laivoihin, puoliso hoitaa toimistohommat. Työn vuoksi Heikki liikkuu pitkin poikin Välimeren maita, joten Provence on myös logistisesti ihanteellinen.

” Mummot maksaa sekeillään, kassan kanssa jutellaan vihanneskeiton reseptistä, jono kasvaa eikä kukaan hätkähdä.

Marseillen seudun Provencessa meno on letkeämpää kuin seurapiirien Rivieralla.

PERHEEN kuopus Karla on kansainvälisen lukion kosmopoliitti, aikuinen poika Kaan asuu omillaan Suomessa. Karla oppi ranskan päiväkodissa kolmessa kuukaudessa.

– Olin ensimmäisen muuton aikaan ihan ummikko. Heikki oli työmatkoilla, väänsin itkua kahden lapsen kanssa hullussa liikenteessä ja ajattelin, etten selviä. No, täällä ollaan ja viihdytään erinomaisesti.

Etelän mailla asioilla ja ihmisillä ei ole hoppu.

– Mummot maksaa sekeillään, kassan kanssa jutellaan vihanneskeiton reseptistä, jono kasvaa eikä kukaan hätkähdä, paitsi suomalainen vaihtaa jalkaa.

– Eivätkä täkäläiset ole ylpeitä, vaan ehkä jopa ujoja vieraiden kanssa. Kun alkuun pääsee, niin juttu luistaa.

BERGMANEILLA on käynyt uskomaton säkä nykyisen asunnon kanssa. Upouuden 120-neliöisen talon vuokra on vajaat 2 000 euroa. Aix-en-Provencessa on näet todella kallista asua.

– Karlan koulu maksaa 13 000 euroa vuodessa, mutta se on oma valintamme. Ison yksityiskoulun vuoksi tänne on keskittynyt ulkomaalaisia. Toimme mukanamme vaikean asuntotilanteen.

– Koronan aikaan amerikkalaiset ja pariisilaiset ovat ostaneet asuntoja näkemättä. Kaikki menee saman tien, vuokrataso on ihan pilvissä, Kovanen-Bergman kertoo.

Ystäväpiiri on kansainvälinen ja ranskalainen. Rento, siistiytynyt Marseille on trendikäs kaupunkikohde paikallisillekin.

– Nautimme myös patikoinnista. Jos tänään sataa, menemme huomenna. Silloin ei varmasti sada.

Lähteet: Rivieran Suomi-seura, Habisol, vero.fi, europa.eu