”Hävyttömän hieno”, Suomen kaunein koti -kisan tuomaristo kehui turkulaiskodin sisustusta – näin vaalea koti ei jää kolkoksi, Hanna Sumari kertoo

Suomen kaunein koti -ohjelman tuomari Hanna Sumari haluaisi nähdä ihmisten kodeissa enemmän persoonaa ja taidetta.

MTV:llä nähtävä Suomen kaunein koti -ohjelma esitteli syksyn aikana useita erilaisia, suomalaisia koteja. Yksi ohjelman tuomareita erityisesti sykähdyttänyt sisustus nähtiin jaksossa 9, Turussa sijaitsevassa vanhassa koulurakennuksessa. Tuomarit olivat suorastaan mykistyneitä.

– Oh, kattokaa, tää on hieno, tuomaristo kommentoi heti astuttuaan sisään.

– Hävyttömän hieno, sisustusta kommentoitiin.

Kehutussa turkulaiskodissa on vaalea yleisilme, mutta erilaisia sävyjä sekä materiaaleja on käytetty taitavasti. Tuomaristo kehui sisustuksen huoletonta rentoutta, jossa mikään ei ollut ”päälleliimattua”.

Talo on aiemmin ollut koulu ja opettajan koroke oli säilytetty tekemällä siitä lokoisa makoilupaikka. Huonekasveista tehty pieni keidas ihastutti myös tuomareita.

Myös toinen samassa jaksossa nähty puutalokoti sai kiitosta upeista tapeteistaan. Kaunis tapetti loi tunnelmaa koko tilaan.

– Mielettömän hieno, olohuoneen rohkeaa, mutta onnistunutta tapettiratkaisua kehuttiin.

Tässä kodissa tuomaristo kehui erityisesti tapetteja, jotka loivat muutoin vaaleaan sisustukseen hienoa tunnelmaa.

Kehuttuja koteja yhdisti tyylikäs rentous, vaikka huonekalujen ja muiden elementtien paikat olivatkin tarkasti mietittyjä.

Pitkin ohjelmaa tuomarit kiinnittivät huomiota erityisesti värien käyttämiseen. Lisäksi huonekalujen sijoittelua kommentointiin usein. Kiitosta saivat huoneet, joissa oli uskallettu vetää esimerkiksi sohvia reilusti irti seinänvierustasta, jos tila sen vain salli.

Hanna Sumari ilahtui kotien materiaaleista

Ohjelman tuomari Hanna Sumari ilahtui ohjelmassa näytettyjen kotien runsaista luonnonmateriaaleista.

– Ihmisen on parempi olla luonnonmateriaalien keskellä. Ilahduin aina, kun näin kodissa puulattian, Sumari sanoo.

Kodeissa näkyi hänen mukaansa se, että Suomessa monet pitävät valosta ja suurista ikkunoista. Väliä on myös sillä, mitä kodin ikkunoista näkyy.

– Valkoistakin on montaa sävyä. Sisustukseen kannattaa lisätä sävyjä, ettei olisi vain vitivalkoista, Hanna Sumari sanoo.

– Ilahduin, kun huomasin, että pihoihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Kodin ulkopuolen viihtyisyys vaikuttaa siihen, minkä fiiliksen ihminen saa saapuessaan kotiin.

Persoonallisuus luo kodikkuutta

Sumari ilahtuu persoonallisista sisustuksista. Se ei tarkoita, että sisustuksen täytyisi välttämättä olla villi ja erilainen. Hän tarkoittaa sitä, että ihmisen persoona saisi näkyä myös kodissa.

– On tärkeää, että ihmisellä on kotona itselle tärkeitä asioita. Ne voivat olla asioita lapsuuden kodista tai asioita, joita on saanut elämän aikana. Ne luovat persoonallisuutta.

Viherkasvien avulla kotiin saa myös helposti luotua kodikkuutta. Pienessä tilassa voi hyödyntää seiniä, sillä seinää pitkin menevä suurikaan viherkasvi ei vie tilaa.

– Yksi tärkeä on myös valaistus. Useat pienemmät valaisimet luovat kodikkuutta ihan eri tavalla kuin laaja yleisvalo. Valojen on hyvä olla värilämpötilaltaan mieluummin lämpimiä.

Vaalean ei tarvitse olla kolkko

Suomalaiset sisustavat usein vaaleilla sävyillä. Kolkkoutta voi estää leikittelemällä neutraaleilla sävyillä, vaikka väreillä ei uskaltaisikaan leikitellä.

Toinen tapa luoda mielekkyyttä vaaleaan sisustukseen on eri materiaalien yhdistäminen. Sileiden kankaiden tai materiaalien lisäksi kannattaa suosia materiaaleja, joiden pinnassa on enemmän struktuuria.

Esimerkiksi sileän sohvan kanssa voi yhdistää rouheapintaisen torkkupeiton. Vaaleaan sopii myös punotut kaislakorit tai lasiesineet, joissa voi olla vähän sävyjä ja värejä.

– Suomessa käytetään melko vähän tekstiilejä, jos vertaa esimerkiksi amerikkalaisiin koteihin. Siellä värejä ja tekstiilejä yhdistetään usein enemmän. Rypytetyillä tai kudotuilla kuvioilla voi elävöittää sisustusta.

Taide on Sumarin mielestä aina ihana sisustuselementti. Hän muistuttaa, ettei taiteen tarvitse olla kallis öljymaalaus. Sisustuksessa taiteellisena elementtinä voi käyttää vaikka simpukkakokoelmaa tai mitä vaan, mikä miellyttää omaa silmää.

– Taidetta saisi olla enemmän ja rohkeammin kaikissa eri muodoissa. Taiteen merkitys on suuri ja se vie ajatuksin toisiin maailmoihin ja tunnelmiin vastapainona esimerkiksi työlle.

Tärkeintä on oma viihtyvyys

Ennen kaikkea Sumarin mielestä tärkeintä on, että ihminen itse pitää kotinsa sisustuksesta.

– Olkaa rohkeita ja kuunnelkaa omaa makuanne. Toivoisin, että ihmiset toteuttaisivat rohkeasti sisustuksessa asioita, joista itse pitää. Jos mieli tekee kokeilla eri värejä niin kokeile! Esimerkiksi seinän saa melko helposti maalattua ja se voi olla todella virkistävä elementti.