Onko kylppärisi silikonisaumoissa tummia pilkkuja? Marttojen kirja kertoo, kuinka saat ne pois

Onko kaakelien välissä olevissa silikonisaumoissa tummia pilkkuja? Tuttuun ongelmaan kerrotaan ratkaisu Marttojen kirjassa.

Tärkein sääntö on, että silikonisaumoja ei pidä puhdistaa voimaa käyttämällä.

Kylpyhuone on muuten siisti, mutta tummat pilkut kaakeleiden silikonisaumojen välissä häiritsevät. Miten ne saa puhtaaksi?

Martat – Kodinhoitokirja - innostu ja onnistu kotona (Gummerus 2020) esittää ratkaisun monelle tuttuun ongelmaan.

Tärkein sääntö on, että silikonisaumoja ei pidä puhdistaa voimaa käyttämällä. Silikonisaumat tulisi puhdistaa hellävaraisesti pesusienellä ja puhdistusaineella.

Klooria vain erikoistapauksessa

Ilta-Sanomien aiemmin haastattelema asiantuntija, Kaakelikeskuksen Hannu Peltola huomauttaa, että tummat läikät saumoissa kertovat usein pintahomeesta, joka on yleensä merkki laiskasta siivouksesta, ei kosteusvauriosta.

Peltola suosittelee puhdistusaineeksi emäksistä pesuainetta, mutta jos läikät eivät lähde, voi niitä puhdistaa klooria sisältävällä puhdistusaineella.

Muista kuitenkin, että liika siivoaminen voi kuluttaa homeenestoaineen saumoista pois.

Luonnonmukaisten siivousaineiden nimeen vannova voi käyttää apuna ruokasoodaa ja hammasharjaa. Sekoita ruokasoodaa veteen, kunnes seos on vähän liimamaista ja paksuhkoa. Levitä tahnaa puhdistettavalle alueelle ja hankaa hammasharjalla. Hankaaminen on työlästä, mutta lopputulos palkitsee, Peltola vinkkaa.

Hoida silikonisaumoja oikein

Marttojen kirja muistuttaa, että silikonisaumat pysyvät muutaman vuoden siisteinä, kunhan muistaa muutaman perusasian.

Pintojen tulisi kuivua suihkun jälkeen parissa tunnissa. Jos näin ei käy, silikonisaumat tulisi kuivata heti märkätilan käytön jälkeen.

Jos silikoni on irronnut tai siihen on tullut tummia pilkkuja, on silikonisaumat uusittava, Martat – Kodinhoitokirja - innostu ja onnistu kotona täsmentää.

