Janika teki takkahuoneeseensa remontin, ja nyt huone on täynnä upeita yksityiskohtia: ”Rakkautta ensi silmäyksellä”

Antaa talven tulla! Näissä nurkkauksissa kelpaa vetäytyä takan lämpöön.

Suomalaiset sisustajat kertovat, miten he ovat luoneet takkahuoneestaan viihtyisän.

Annan valkoiseksi maalattu tiilitakka

Anna Helmisen kotona on valkoiseksi maalattu, muurattu tiilitakka. Se yhdistää keittiön ja ruokailutilan.

– Myös olohuoneesta on suora näkymä takkaan. Se on ihanan tunnelmallista varsinkin talvisin, kun takka palaa, Helminen kertoo.

Mustavalkoista tyyliä piristää riippuva kultaköynnös, joka on pärjännyt lämmönlähteen läheisyydessä usean vuoden ajan.

Takan sävymaailma sointuu yhteen talon skandinaavisen värimaailman kanssa. Mustavalkoista tyyliä piristää riippuva kultaköynnös, joka on pärjännyt lämmönlähteen läheisyydessä usean vuoden ajan.

– Takan päällä on myös puinen hääkoristeemme. Joulun aikaan somistan takan herkällä eukalyptuskranssilla.

Anna Helmisen tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @annas_homeandliving.

Klassikot takan kaverina

Elina Määtän takkahuoneen sisustus on pidetty simppelinä ja maanläheisenä.

– Sisustus on rakentunut suomalaisten klassikoiden, kuten kirpparilta löytyneen keinutuolin sekä Antti Nurmesniemen saunajakkaran ympärille, Määttä kertoo.

Takkahuoneesta löytyy muun muassa keinutuoli ja Antti Nurmesniemen saunajakkara.

Takkahuoneen värimaailma on muusta asunnosta poikkeava. Matkamuistoista ja vanhoista apteekkipulloista löytyvää ruskeaa ei muualla asunnossa ole.

– Vanhat apteekkipullot toimivat erilaisten kuivakukkien ja heinien maljakkoina. Heiniä ja kuivakukkia ei voi olla koskaan liikaa, Määttä kertoo.

Elina Määtän tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @meidan_oma_koti.

Takka tunnelmakäytössä

Pirjon takkahuone sijaitsee kotona tilassa, joka on suunniteltu pyöreän muotoiseksi. Talon rakensi 16 vuotta sitten Pirjon mies Pekka.

Takkahuoneessa on tilaa yöpyjille, mutta pääosin se on tunnelmakäytössä. Sisustus on mustavalkoinen.

– Korkeiden huoneiden ansiosta tila on valoisa, mikä on hyvä juttu. Kesällä huone on viileä.

Viihtyisässä takkahuoneessa on myös tilaa yöpyä.

Takkahuoneesta on tullut vuosien varrella Pirjon suosikkipaikka.

– Poltan täällä kynttilöitä ja luen. Nyt minulla on menossa kirja Aino Sibeliuksesta. Joskus heitän pitkäkseni divaanilla ja kuuntelen musiikkia. Toisinaan levitän jumppamaton ja venyttelen.

Pirjon tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @pirjoeevamaria.

Kimaltelevaa luonnonkiveä ja mustaa

Janika Lasonen remontoi takkahuoneensa vastikään, sillä vanha takkahuone oli liian tumma hänen makuunsa.

– Harmaa takka vaihtui valkoiseen kiertoilmatakkaan. Se on vuolukiveä, Lasonen kertoo.

Samalla vaihtui takkahuoneen tyyli: lattiasta tuli kiiltävä ja musta, seinistä, takasta ja kalusteista valkoisia. Takka sai kaverikseen mustan graniittitason, jonka alla säilytetään koivuhalkoja. Takana oleva seinä on kimaltelevaa luonnonkiveä. Viherkasvit piristävät muuten mustavalkoista tyyliä.

Janika Lasosen takkahuoneen tyyli on vastikään uudistettu.

Muodonmuutos oli Lasosen mieleen.

– Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Pääsen ihastelemaan takan palamista myös olohuoneesta käsin, sillä takassa on kätevä kulmaluukku.

Takan edessä on muhkeat nojatuolit.

– Niissä on ihana rentoutua ja nauttia takan lämmöstä.

Janika Lasosen tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @villahonkala.