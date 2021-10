Angel, 22, teki itselleen työpisteen vanhaan asuntovaunuun: tältä näyttää pinkki paratiisi

Angel Whiten asuntovaunu on kuin karkki.

Maalaisiko seinät räikeällä pinkillä vai turvallisella valkoisella?

Moni tyytyy varmaan valintaan.

Angel White, 22, ei pelännyt värisokkia, kun hän tuunasi asuntovaununsa uuteen uskoon. Alkuperäinen vaaleanruskea väritys sai väistyä pinkin tieltä, Caters News Agency kertoo.

Pintaremontin White teki äitinsä avustuksella. Maalauksen ohella muodonmuutos vaati vanhojen istuimien päällystämistä, verhojen värjäämistä ja muutamia herkullisia yksityiskohtia.

Asuntovaunussa on muun muassa sisustusvalot sekä sateenkaariaiheinen kello ja tyynyt. Lattialla on matto, joka on vaaleanpunaista samettijäljitelmää.

Asuntovaunu ennen muutosta.

Asuntovaunu muutoksen jälkeen.

Jopa ovi on nykyään pinkki.

Asuntovaunussa on tilaa työskennellä.

Pinkki paratiisi ei ole pelkkiä lepohetkiä varten, sillä White on tuunannut sen työpisteekseen.

Muun muassa koruja myyntiin valmistama nuori nainen tarvitsi lisää tilaa, sillä hän asuu yhä vanhempiensa luona.

Vaunuun onkin saatu mahdutettua työpiste muistilappuineen, laatikkoineen ja työtasoineen.

Asuntovaunu maksoi 166 euroa. Tuunaukseen meni noin 250 euroa.

Kekseliäisyys ei köyhdyttänyt kukkaroa, sillä budjetti pysyi kurissa.

Asuntovaunun ostohinta oli 166 euroa. Maaleihin ja tarvikkeisiin meni noin 250 euroa.

Asuntovaunujen tuunaus on trendi

Whiten asuntovaunutuunaus on vain yksi esimerkki trendistä, joka on ollut vallalla jo pidempään.

Olemme aiemmin kertoneet muun muassa nurmijärveläisestä Emmi Kivikoskesta, jonka Kopperoinen-niminen asuntovaunu tuunattiin beessistä valkoiseksi.

Myös Laukaassa asuvien Lauran, 28, ja Jeremiaksen, 32, asuntovaunutuunaus on kertakaikkisen upea.

Kokonaisuus on niin kaunis, että asuntovaunu muistuttaa nykyaikaista yksiötä.

