Entinen siivooja kertoo, mitä ihmiset kyselevät häneltä aina – sekä virhe, joka voi pilata lattian: ”Pahimmillaan parketti voidaan joutua uusimaan”

Emäksisten, happamien ja desinfioivien siivousaineiden erot eivät ole kotisiivoojille aina selviä.

Nurmijärvellä asuva Annina Rosenström, 37, on Candle Light Story -yrityksen puuhanainen, joka on keskittynyt eteeristen kynttilöiden ja ekologisten siivousaineiden valmistukseen ja myyntiin.

Aiempi, liki kymmenen vuotta kestänyt ura siivousyrittäjänä on hänelle yhä rakas. Siivousalaa Rosenström kuvailee yhdistelmäksi bisnestä, ihmissuhdetyötä ja kätten taitoja.

Siivousyrityksensä Rosenström joutui lopettamaan, sillä hän herkistyi puhdistusaineille.

– Kärsin pitkään päänsäryistä, väsymyksestä ja hengitystieoireista. Lopettamispäätös syntyi, kun lääkäri sitä ehdotti.

Rosenström saa yhä siivousaiheisia kyselyitä Instagram-sivujensa kautta. Yksi kysymys on ylitse muiden.

– Ihmiset haluavat aina tietää, miten kalkkitahrat saa pois. Emäksisten, happamien ja desinfioivien siivousaineiden ero ei ole kaikille selvä.

Muistamista helpottaa, kun erottaa, minkälaista likaa eri aineilla puhdistetaan.

Kalkkitahroihin käy hapan aine, usein esimerkiksi ruokakaapista löytyvä etikka. Emäksisellä puhdistusaineella siivotaan puolestaan rasvatahroja, ja pH-neutraali aine sopii viikkosiivoukseen.

Desinfioivat siivousaineet voi kotikäytössä unohtaa täysin, Rosenström ehdottaa.

– Niitä voi tarvita kotona lähinnä, jos joku on sairastanut vatsataudin. Ympäristömme ei tarvitse olla täysin bakteeriton.

EmäksisTEn, happamien ja desinfioivien puhdistusaineiden ero kannattaa tietää paitsi siitä syystä, että väärillä pesuaineilla ei saa siistiä jälkeä, myös siksi, että pahimmillaan niillä voi pilata pinnat.

– Esimerkiksi etikkaa ei saa käyttää marmori-, polykarbonaatti- tai luonnonkivipinnoille. Ylipäätään liian voimakkaan siivousaineen käyttö voi olla vahingollista pinnoille.

Virhe lattian pesemisessä

Pesuaineen liikakäytöstä voi puolestaan kertoa lattia, joka on tahmainen. Kun siivousainetta käyttää liikaa, se alkaa imeä likaa itseensä.

– Pahimmillaan vaikkapa parketti voidaan joutua uusimaan, Rosenström kertoo.

Siivoojan tulee siis aina tietää, mitä materiaalia ja likaa on puhdistamassa. Joskus voi olla niinkin, että samassa tilassa on erityyppisiä likoja, jolloin sekä happamalle että emäksiselle siivousaineelle on käyttöä.

Entinen siivooja Rosenström pitää aiemman uransa oppeja yhä mielessä. Yksi tärkeimmistä on laadukkaisiin siivousvälineisiin satsaaminen.

– En tiedä, käyttääkö joku vielä vanhoja t-paitoja siivouksessa, mutta sitä ei kannattaisi tehdä. Suosittelen asioimaan ammattilaisliikkeessä. Niistä siivousvälineitä voi ostaa myös muut kuin siivoojat.

Toinen oppi on värikoodaus. Rosenströmin kotoa löytyy keltainen siivousliina, jolla putsataan aina vain keittiötä, sininen siivousliina saniteettitiloihin ja punainen pölyjen pyyhintään.

Kolmas oppi liittyy viimeistelyyn.

Siihen sopii erityisen hyvin mikrokuituliina.

– Sillä saa niin kivaa jälkeä aikaiseksi. Erityisesti kiiltävät pinnat, hanat, peilit, liesikuvun lasipinnat ja induktioliedet suorastaan loistavat, kun käyttää mikrokuituliinaa.

Jos Annina Rosenström voisi antaa suomalaisille vain yhden siivousvinkin, liittyisi se asenteen muuttamiseen.

–Siivoamisesta ei tarvitse ottaa stressiä, vaan kannattaa olla lempeä itselleen.

Jos koko asunnon siivoaa aina kerralla, se voi uuvuttaa.

– Hyvä idea onkin pitää kirjaa siitä, mitä milläkin viikolla siivoaa. Jo se helpottaa.