19-vuotias Ella Sälpäkivi rakennuttaa omaa taloaan: näin hän toteuttaa unelmaansa – ”Rakennuttaminen ei sovi kaikille”, hän sanoo myös

Ella Sälpäkivi ei suosittele varauksetta samaa muille nuorille.

Ella Sälpäkivi rakennuttaa Hyvinkäälle omakotitaloa. Se on 19-vuotiaalta epätavanomainen, mutta tarkkaan harkittu ratkaisu.

Talo on vielä keskeneräinen, mutta kun lainanmaksun aika on, alkaa Ella Sälpäkivi, 19, kerryttää pääomaa itselleen.

Nuori hyvinkääläisnainen kuuluu varmasti Suomen nuorimpiin rakennuttajiin. Hän rakennuttaa parhaillaan Hyvinkäälle omaa, 300 000 euron omakotitaloa.

Summa voi kuulostaa muiden nuorten korvaan hurjalta. Eikö tuossa iässä eletä pennyä venyttäen?

Lue lisää: Onko 17-vuotias Konsta Suomen nuorin talonrakentaja? Otti ison lainan ja yllättyi rakennus­tavaran hinnasta

Sälpäkiven laskemien mukaan talon rakennuttaminen ei kuitenkaan merkittävästi muuta nykyisiä asuinkustannuksia.

– Hyvinkään keskustassa jo neljän makuuhuoneen kerrostaloasunnosta saa maksaa vuokraa 1 300 euroa kuukaudessa.

– Tuleva lainanlyhennys on kuussa 1 050 euroa. Tähän päälle tulee toki vesi ja sähkö. Jaamme asumiskustannukset suurin piirtein puoliksi poikaystäväni kanssa.

Lainansa vakuudet Ella Sälpäkivi on jo maksanut. Osa 32 000 euron summasta kertyi tekemällä töitä ravintola-alalla, osa vanhempien säästämistä lapsilisistä.

Rakennuspäätöstä helpotti, että Ella Sälpäkivi näkee itsensä Hyvinkäällä myös jatkossa.

Nuoren rakennuttajan äiti Katja Sälpäkivi kuvailee, että tytär on ollut jo pitkään kiinnostunut säästämisestä ja sijoittamisesta. Lisäksi hän on poikkeuksellisen energinen. Sosionomiopintojensa ohella Ella Sälpäkivi on tehnyt parhaimmillaan 50-tuntista työviikkoa.

” Tuleva lainanlyhennys on kuussa 1 050 euroa. Tähän päälle tulee toki vesi ja sähkö.

Sekä äiti että tytär ovat sitä mieltä, ettei talon rakennuttamista nuorella iällä voi kuitenkaan suositella kaikille.

– Tämä on persoonakysymys. Rakennuttaminen ei sovi välttämättä vanhemmillekaan aikuisille. Moni on sitä mieltä, että se stressaa liikaa, Katja Sälpäkivi kertoo.

Sälpäkiven taloprojektista kertoi ensimmäisenä Meillä kotona.

Näin rakennuttaja säästi asuntolainan vakuudet

Näillä näkymin Ella Sälpäkivi on maksanut asuntolainansa pois 45-vuotiaana.

Siihen mennessä moni asia elämässä on saattanut muuttua. Talo onkin suunniteltu vaihtuvia elämäntilanteita ajatellen.

Yksikerroksisessa talossa on 125-neliötä, neljä makuuhuonetta, olohuone ja avokeittiö. Makuuhuoneita on siis tämänhetkisiin tarpeisiin nähden turhan paljon, mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen.

Rakennuspäätöstä helpotti, että Ella Sälpäkivi näkee itsensä Hyvinkäällä myös jatkossa.

– Mikäli joudun muuttamaan, omakotitalo on sen kokoinen, että se menee helpommin kaupaksi. Se sopii perheellisille.

Opettele rohkeasti kysymisen taito

Nuori rakennuttaja ajattelee, että oman pääoman kerryttäminen kannattaa aloittaa jo nuorella iällä. Rahastoihin sijoittava Sälpäkivi pitää myös omaa kotia sijoituksena.

Mahdolliset myyntitappiot pienestä isompaan vaihtaessa tai toiselle maksetut vuokrat eivät ainakaan omassa omakotitalossa harmita.

Tarkan euron -ajatuksen Ella Sälpäkivi on pitänyt mielessä myös rakennuttamisen aikana.

Nainen on säästänyt muun muassa tekemällä tontin siivousta itse ja kilpailuttamalla perustus- ja päärakennussuunnittelun.

– Säästöä suunnittelun kilpailuttamisella tuli 1 500 euroa.

Nuori rakennuttaja pääsee kotiin, joka on tehty omien piirustusten pohjalta.

Kun ensi kevät koittaa, nuori rakennuttaja pääsee kotiin, joka on tehty omien piirustusten pohjalta. Talo sijaitsee kaupungin vuokratontilla, ja se on mahdollista lunastaa itselle. Toistaiseksi siihen ei ollut varaa, sillä panostus vaatii ylimääräiset 44 000 euroa.

Prosessi on ensi keväänä vienyt elämästä aikaa yli kaksi vuotta, mutta työmäärästä huolimatta vaivannäkö on ollut palkitsevaa.

Tehdessä nimittäin oppii.

– Olen opetellut rohkeasti kysymään, jos en ole ymmärtänyt. Kaikki on aina selvinnyt, vaikka olen välillä soitellut eri tahoille tietämättä, mitä oikeastaan pitäisi kysyä.

Kun omakotitalo valmistuu, on seuraavien haaveiden aika.

– Haaveilen omasta sijoitusasunnosta, jonka remontoisin itse.