Kaarinassa myydään erikoista 50 neliön taloa – välittäjä on huomannut muutoksen alueen vanhojen talojen markkinoilla: ”Olin äimistynyt”

Pikkukotia välittävä Anne Peltola on huomannut asuntokaupassa uuden ilmiön. Maaseutukoteja halutaan nyt kakkoskodeiksi, ja viimeaikaiset myyntihinnat ovat hämmästyttäneet Peltolaa.

Kaarinassa myydään omakotitaloa, jonka ulkonäkö pysäyttää. Neliöitä talossa on vain 50.

Ulkonäkö kuin paremmissakin piireissä, mutta sisätilat rustiikkisen kotoiset.

Kaarinassa, entisessä Piikkiön kunnassa myydään taloa, jota kutsutaan nimellä Pehtoorin talo. Nimi viittaa menneeseen, sillä lähellä sijaitsi Bussilan kartano, jonka pehtoorille nyt myynnissä ollut talo aikoinaan rakennettiin.

Huomiota herättävää on myös talon koko. Vuonna 1930 rakennettu omakotitalo on vain 50 neliön kokoinen. Neliöihin mahtuu keittiön ja olohuoneen lisäksi kaksi makuuhuonetta. Isolla tontilla on pihasauna ja autotalli.

Kolmen huoneen ja keittiön kokonaisuutta myydään pyyntihintaan 239 000 euroa.

Ulkomuodossa on paljon samaa Piikkiön historiallisten Tuorlan opiston rakennusten kanssa.

Kiinteistönvälittäjä Anne Peltola kertoo Ilta-Sanomille, että talo on herättänyt valtavaa kiinnostusta. Osittain kiinnostus liittyy talon ulkonäköön. Siinä on paljon samaa Piikkiön historiallisten Tuorlan opiston rakennusten kanssa.

Myös sisätiloissa on huomiota herättäviä yksityiskohtia. Ne juontavat juurensa 1990-luvulla tehtyyn remonttiin, joka tehtiin vanhaa kunnioittaen. Esimerkiksi ikkunat on mitä luultavimmin teetetty alkuperäisen mallin mukaan.

–Vastaavia tulee minulle tosi harvoin myyntiin, enkä usko, että tulee kollegoillekaan, Peltola kertoo.

Sisätiloista löytyy huomiota herättäviä yksityiskohtia.

Pihalla on maakellari, pihasauna ja autokatos.

Kokonsa takia taloa ovat käyneet katsomassa pienet perheet, pariskunnat ja sinkut. Kaksikerroksisuus on karkottanut vain eläkeläiset näytöistä.

"Naapurien pitäisi olla melko kaukana”

Anne Peltolan mukaan korona-aika on vaikuttanut asuntokauppaan muillakin tavoin. Keskustakodeista halutaan yhä useammin kauemmas, omaan rauhaan.

– Kyseessä on todellinen ryntäys. Mikään määrä tonttia ei tunnu enää riittävän, ja naapurien pitäisi olla myös melko kaukana, Peltola kertoo.

Keittiö on rustiikkinen.

Uusi havainto

Toinenkin muutos on tapahtunut.

– Tätäkin taloa ovat käyneet katsomassa pääkaupunkiseudulla asuvat, jotka haaveilevat kakkoskodista maalla.

– Viime kesänä myin kakkoskodiksi yli sata vuotta vanhoja taloja. Olin aivan äimistynyt, että yli pyyntihinnankin mentiin. Turun seudulla se ei ole aina niin tyypillistä.

” Olin aivan äimistynyt, että yli pyyntihinnankin mentiin.

Piharakennuksessa on kammari ja sauna.

Kysyntää myös pienille vapaa-ajantaloille

Piikkiön pieni omakotitalo on aikakautensa helmi, mutta ei toki ainoa laatuaan.

Ilta-Sanomat on aiemmin esitellyt uudistaloja, jotka ovat hämmästyttäneet kokonsa takia.

Yksi pienimmistä omakotitaloista esiteltiin viime kesänä Lohjan asuntomessuilla. Salvoksen hirsirakenteisessa minikodissa on neliöitä vaivaiset 30,8.

Kysyntää pienineliöisille taloille on myös vapaa-ajanasuntoina, ja etätyöaika on luonut kysyntää aivan uudenlaisille asumisratkaisulle, kuten etätyöpisteeksi tarkoitetuille vapaa-ajanasunnoille sekä omalle tontille lisättäville etätyötiloille.

