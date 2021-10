Siivooja-Auri, 28, raivasi lohduttomaan kaaokseen ajautuneen nuoren tytön ja kissan kodin ja teki koskettavan palveluksen – niksi, jolla kissankarvat lähtevät hetkessä

Uupumus, masennus ja muut mielen sairaudet ovat usein taustalla, kun ihminen väsyy pitämään huolta kodistaan.

hyväntekeväisyys alkoi, kun somesta tuttu siivousalan yrittäjä Auri Kananen, 28, alkoi saada seuraajiltaan avunpyyntöjä.

Nykyään ammattilainen laittaa muiden töidensä ohella suomalaisten koteja kuntoon, ilman palkkaa. Kananen tulee paikalle, kun autettavan omat voimat eivät riitä kodin siistimiseen.

– He ovat eri ikäisiä. On paljon vanhuksia, joiden lapsenlapset pyytävät apua. Sitten on paljon lapsia, jotka kertovat, että kotona on huonot oltavat, Kananen kertoi taannoin.

Kun ihmisellä ei ole muuta halua kuin kuolema, kodilla ei ole väliä, ammattilainen muistuttaa.

Viimeksi Kananen kävi siivoamassa nuoren tytön kotona. Alkutilanne oli lohduton, sillä lattiat olivat täynnä tavaraa ja roskaa. Huolestaan oli kertonut kodin omistajan ystävä.

Tytöllä oli kotonaan myös kissa, jota haluttiin myös ilahduttaa.

Kaaoksessa olleen kodin siivoamiseen meni kaksi päivää, ja lopputuloksen Kananen julkaisi sosiaalisessa mediassa. Tarina liikutti: pelkästään TikTokissa katselukertoja on 3,8 miljoonaa.

– Olen saanut paljon kiitosta ihmisen auttamisesta, mutta myös kissan tarinasta. Lemmikki on monelle masentuneelle elämän ainoa valo.

Videon liikuttavin hetki on lopussa. Siistiin kotiin palaava kissa on hämmentynyt, mutta kellahtaa lopulta tyytyväisenä tyhjään käsienpesualtaaseen.

Toisessa otoksessa Kananen levittää lattialle kissan uudet lelut. Ne kissalle lahjoittivat Kanasen seuraajat, joita siivousalan supertähdellä on TikTokissa 4,5 miljoonaa.

Videolla nähdään myös monen lemmikinomistajan tunnistama tilanne: hienon hieno kissankarva on tarttunut tiukasti tekstiileihin. Tällä kertaa apuna ei käytetä monien tuntemaa tarrarullaa, vaan tiskiharjaa.

– Karvat jäävät siihen kiinni, kun tiskiharjaa käyttää pyörivin liikkein. Tiskiharjan sijaan voi käyttää ikkunalastaa tai teräväkuivainta, jota käytetään yleensä lattian kuivaukseen.

Puhdas koti tuottaa Kanaselle niin suurta tyydytystä, että hyväntekeväisyyskeikat jatkuvat.

Myös ihmisten auttaminen tuntuu tärkeältä.

– Uskon, että asiat voivat muuttua parempaan. Joskus tarvitaan vain yksi tilanne, josta jää uusi positiivinen muistijälki. Toivon antaminen on tärkeää.

Käänne parempaan voi tapahtua vaikkapa siivoamalla.

– Sain juuri auttamaltani ihmiseltä viestin, että koti on pysynyt kunnossa ja masennuskin on pysynyt lievempänä. Aiemmin hän oli niin väsynyt, ettei pystynyt pitämään kodistaan huolta.