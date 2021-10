4 aluetta pääkaupunkiseudulla, joista vuokra-asuntoa haetaan nyt eniten – yksi on selvä ykkönen, nouseva paikka on Vantaalla

Haetuin asunto on parvekkeellinen kaksio Lauttasaaressa.

Syksy on perinteisesti uusien vuokra-asuntojen etsinnän aikaa. Hiljaisemman alkuvuoden jälkeen vuokra-asuntomarkkinat näyttävätkin piristyneen, kertoo tiedotteessa Suomen Vuokranantajat ry.

Yhdistys analysoi yhdessä verkkopalvelu Oikotien kanssa vuokra-asuntoja etsivien hakukäyttäytymistä vuoden 2021 aikana. Alueena oli pääkaupunkiseutu.

Asuntohakuja tehdään tyypillisesti koko kaupungin tasolla, mutta kun tarkastellaan yksittäisiä asuinalueita koskeneita hakuja, suosituimpia olivat Lauttasaari, Vantaan Tikkurila, Töölö ja Kallio*.

Haetuin asunto on Lauttasaaressa sijaitseva parvekkeellinen kaksio astianpesukoneella.

– Lauttasaari on monelle vuokra-asunnon etsijälle ihanteellinen sijainti metron varrella Helsingin keskustan ja Otaniemen sekä Keilaniemen välissä, kertoo tiedotteessa johtaja Anna Leinonen Oikotie Asunnoista.

Hyvät liikenneyhteydet selittävät myös kiinnostuksen kasvua Tikkurilassa, Leinonen arvioi.

Tikkurila kuului haetuimpiin asuinalueisiin. Kuvassa Lumon vuokra-asunto Tikkurilassa.

Asuntokauppa kävi kuumana, vuokra-asuntoja etsi harvempi

Vuoden 2021 alkupuolisko oli vuokra-asuntomarkkinoilla pääkaupunkiseudulla selvästi edellistä vuotta hiljaisempi. Vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi kuitenkin loppukesää kohti. Elokuussa asuntohakuja tehtiin tavanomaiseen tahtiin, Suomen Vuokranantajat ry kertoo tiedotteessa.

– Korona vaikuttaa iskeneen voimakkaimmin vuokra-asujiin, esimerkiksi opiskelijoihin, mikä on näkynyt vuokra-asuntojen aiempaa heikompana kysyntänä. Vastaavasti rokotusten eteneminen nuorempiin ikäluokkiin ja korkeakoulujen lisääntynyt lähiopetus näkyi elokuussa selvänä kysynnän piristymisenä, kertoo tiedotteessa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Koronapandemia leikkasi vuokra-asuntojen kysyntää, mutta tarjonta on jatkunut vahvana. Vuokra-asuntoja on siirtynyt pitkäaikaisille vuokraajille muun muassa lyhytaikaisen vuokrauksen puolelta. Tarjontaa on lisännyt myös uudisrakentaminen.

Uuden vuokralaisen löytäminen voikin olla nyt aiempaa vaikeampaa.

– Hyvään vuokrailmoitukseen kannattaa panostaa. Mahdollinen tuleva vuokralainen saa hyvän ensivaikutelman, kun liitteenä on pohjapiirustus ja laadukkaat kuvat. Myös asunnon sekä vuokrasopimuksen tiedot on hyvä kirjata selkeästi. Ole aktiivisesti kiinnostuneiden tavoitettavissa, Leinonen kertoo.

Siinä missä vuokra-asuntoja on etsitty vähemmän, asuntokauppa on käynyt samaan aikaan tulikuumana.

Rokkasen mukaan omistusasuntojen kauppaa on vauhdittanut edullisen lainarahoituksen saatavuus, etätyön vaikutus asumistarpeisiin sekä korona-aikana rajoitusten seurauksena kertyneet säästöt.

*Haetuimmat alueet heinä-syyskuussa 2021.