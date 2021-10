Jenna, 33, muutti Espanjaan ja sai kuulla rasittavuuteen asti samaa lausetta muilta suomalaisilta

Maassa maan tavalla ei ole aina toimiva kannustuslause, Espanjaan muuttanut Jenna kertoo.

Jenna on asunut viimeiset kaksi ja puoli vuotta ulkomailla. Maassa maan tavalla -sanonta on tullut rasittavuuteen asti tutuksi.

Maassa maan tavalla, kuuluu tutuksi tullut sanonta.

Ulkosuomalaisia lause voi kuitenkin ärsyttää, sillä sitä tunnutaan tarjoavan elämänohjeeksi kaikkeen, alkaen kulttuuri- ja sopeutumiskriiseistä muihin ulkomailla sattuneisiin hankaluuksiin.

Sanonnan ongelmallisuudesta kertoi aiemmin pitkään ulkomailla asunut matkatoimittaja Mira Jalomies .

Lue lisää: Mira on asunut ulkomailla yli 20 vuotta – 5 syytä miksi ”maassa maan tavalla” on huono ohjenuora

Myös Espanjan Fuengirolassa asuva Jenna, 33, on huomannut, ettei ulkosuomalaisella ole aina lupaa valittaa uuden asuinmaansa vaikeuksista, etenkään Suomessa asuville.

Naista on kannustettu muun muassa seuraavanlaisesti: ”Jos et pysty elämään maassa maan tavoilla, mitäs siellä sitten teet, tule pois”.

Jenna kertoo havainnoistaan blogissaan I don’t speak Polish.

Jenna asuu perheensä kanssa tällä hetkellä Espanjassa, Fuengirolassa.

Vieraan kulttuurin omaksuminen ei kuitenkaan tapahdu tuosta vain. Puolitoista vuotta Espanjassa asunut nainen tietää, että sopeutumiseen liittyy monenlaisia vaiheita. Ystäväpiirin kasaamiseen menee aikaa, paikalliset tavat voivat ihmetyttää, eikä uutta kieltäkään opi nopeasti.

Espanja, joka on äänekäs, värikäs ja avoin, on ollut myös Jennalle aika ajoin vaikea pala, vaikka hänellä on kokemusta uusiin ympäristöihin sopeutumisesta.

Miehen työ kirjanpitäjänä vei Jennan perheineen ensin Puolaan, jossa perhe asui vuoden. Elämä Gdanskissa oli helppoa, sillä paikallinen mentaliteetti muistutti suomalaista.

Espanjaan sopeutuminen on ollut hitaampaa, vaikka Jenna opiskelee kieltä, perheen nelivuotias lapsi on viety paikalliseen päiväkotiin ja sopeutuminen on muutenkin hyvin aluillaan.

– Olen tullut avoimemmaksi itsekin. Välillä kuitenkin tuntuu, että oma persoona ikään kuin kutistuu täällä, Jenna kertoo.

Jenna asuu Fuengirolassa. Tuttavapiiri on kansainvälinen.

Ulkosuomalaisten elämää seuraaville Jennalla on vinkki. Arki saa ärsyttää myös uudessa kotimaassa, eivätkä vaikeudet tarkoita, etteikö elämästä voisi samaan aikaan nauttia.

Myös Jenna ja perhe viihtyy Fuengirolassa niin hyvin, ettei paluu Suomeen ole ainakaan vielä suunnitelmissa.

– Ajan kuluessa oppii myös huomaamaan, mitkä suomalaiset tavat ovat niitä, joista kannattaa pitää kiinni ja mitkä ovat niitä, joista on hyvä luopua.

