Nämä virheet paljun käyttämisessä aiheuttavat paloturvallisuusriskin – vahinkoilmoitukset yleistyneet

Paljujen aiheuttamat vaaratilanteet ovat kasvussa, kertoo vakuutusyhtiö.

Kylpytynnyrien yleistyminen on johtanut niiden käyttöön liittyvien vahinkojen yleistymiseen.

Paljuna tunnettu lämmitettävä kylpytynnyri on yleistynyt suomalaisten keskuudessa viime vuosina. Korona-aika on lisännyt lämmitettävien pihakylpykalusteiden määrää entisestään.

Paljuista ei pidetä rekisteriä, mutta eri arvioiden mukaan suomalaisten pihoilla on jopa kymmeniä tuhansia paljuja, ja sadantuhannen kappaleen rajakin on saattanut rikkoutua, kertoo tiedotteessa vakuutusyhtiö LähiTapiola.

– Vuonna 2019 LähiTapiolaan saapuneiden paljuihin liittyvien vahinkoilmoitusten kokonaissaldo oli reilu 100 kappaletta. Tänä vuonna samaan lukuun päästiin jo heinäkuussa, kertoo kehityspäällikkö Antti Määttänen.

” Paljun rakenteet ovat saattaneet syttyä tuleen tai muutoin vaurioitua kuumuudesta.

Kaksi riskitilannetta

Useimmiten vahingon taustalla on paljun huolimaton käsittely.

Määttäsen mukaan vahinkoa on saatettu lämmittää epähuomiossa tyhjänä tai palju on syystä tai toisesta tyhjentynyt, kun sen tulipesä on vielä ollut kuuma.

– Tällöin paljun rakenteet ovat saattaneet syttyä tuleen tai muutoin vaurioitua kuumuudesta, Määttänen taustoittaa.

Vaikka paljuihin liittyvät vahingot ovat yleistyneet, vakavilta onnettomuuksilta on vältytty. Esimerkiksi Satakunnan alueella pelastuslaitokselle tulee paljuihin liittyviä tehtäviä vain harvakseltaan.

– Usein omistaja tai käyttäjä havaitsee vian ajoissa ja vahingot rajoittuvat paljun rakenteisiin. Tämä näkyy myös paljujen aiheuttamien tehtävien määrässä – viiden viime vuoden aikana niitä on ollut yhteensä vain muutamia, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö Antti Halmela Satakunnan pelastuslaitokselta.

Pidä mielessä nämä muistisäännöt

Kuntien rakennusjärjestyksissä ei useimmiten oteta kantaa paljun sijoittamiseen. Siksi valmistajien käyttö- ja turvallisuusohjeet ovat merkittävässä roolissa paljujen turvallisessa käytössä, LähiTapiola muistuttaa.

– Paljut ovat erilaisia, joten niiden käyttö- ja turvallisuusohjeet on syytä omaksua aina ennen käytön aloittamista, Määttänen kertoo.

Mallista riippumatta paljussa pitää aina olla riittävästi vettä, piipun tulee olla riittävällä etäisyydellä rakennuksista ja syttyvistä materiaaleista. Tulipesän edustan pitää olla palamatonta materiaalia.

Muistisäännöt turvalliseen paljun käyttöön:

■Tarkista, että paljussa on vettä ennen kuin alat lämmittää sitä.

■Tarkista, etteivät venttiilit vuoda paljua käytettäessä.

■Huolehdi, ettei paljua tyhjennetä, ennen kuin tulipesä on täysin jäähtynyt.

■Pidä huolta paljua sijoitettaessa, että sen piippu on riittävällä etäisyydellä rakennuksista ja muusta syttyvästä materiaalista.

■Huolehdi, että tulipesän edusta on palamatonta ainesta.